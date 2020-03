Comment empêcher les enfants d’effectuer des achats sur vos appareils Amazon Echo

L’une des meilleures choses qu’un haut-parleur Echo alimenté par Alexa peut faire est de vous dire les plats du jour d’Amazon et de vous laisser passer des commandes de marchandises avec votre voix – c’est tellement pratique! Cependant, vous ne voulez certainement pas que vos enfants, vos amis ou votre famille aient un accès libre à Alexa pendant que vous êtes occupé à travailler à la maison ou loin de vos haut-parleurs intelligents. Je vais vous montrer à quel point il est simple de contrôler qui peut faire des achats vocaux à partir de vos appareils Echo afin que vous puissiez être assuré que vous n’aurez pas une maison de poupée princesse géante inattendue à votre porte de sitôt.

Comment empêcher vos enfants (ou amis) de commander des trucs sur votre Echo sur le Web

Aller à alexa.amazon.com dans le navigateur Web de votre ordinateur.

S’identifier à votre compte Amazon Alexa.

Cliquer sur Réglages.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Faites défiler vers le bas et cliquez sur Achat de voix en dessous de Compte Alexa.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Cliquez sur le bouton pour activer votre Code vocal à 4 chiffres être requis pour les achats vocaux.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Il n’y a pas autant de contrôles granulaires sur le Web que dans l’application, donc si vous voulez vraiment explorer, essayez de le faire dans l’application Alexa.

Comment empêcher vos enfants (ou amis) de commander des trucs sur votre Echo dans l’application

Ouvrez le Amazon Alexa application sur votre téléphone.

Appuyez sur le icône de menu dans le coin supérieur gauche (3 lignes).

Appuyez sur Réglages.

Appuyez sur Paramètres du compte.

Source: Jeramy Johnson / Android Central et Jeramy Johnson / Android Central

Appuyez sur Achat de voix.

Activer / désactiver le Achat par la voix changez si vous ne voulez pas que quiconque puisse acheter de la voix via vos appareils Echo.

Activer / désactiver Code vocal si vous souhaitez contrôler les personnes autorisées à effectuer des achats via vos appareils Echo.

Si vous décidez d’exiger un code vocal pour les achats, il vous sera demandé de définir ou confirmer un code PIN à 4 chiffres.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Vous pouvez également exiger un code vocal uniquement si Alexa ne reconnaît pas le haut-parleur. Basculer Reconnaître les conférenciers pour activer cette fonction (il vous faudra avoir configuré un profil vocal avec Alexa).

Enfin, vous pouvez activer ou désactiver Achat de compétences pour les enfants en activant / désactivant le commutateur respectif et / ou en autorisant l’achat de compétences pour enfants uniquement avec votre approbation.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Si vous avez un appareil Echo Show, vous pouvez définir des restrictions supplémentaires pour empêcher vos enfants d’accéder au contenu qu’ils ne devraient pas.

Balayez vers le bas depuis le haut de l’écran.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Accès restreint.

Basculer accès on / off à Amazon Photos, Move Trailers, Navigateur Web, Web Video Search et Video Providers.

Désormais, vous n’avez plus à vous soucier de la suppression d’un album photo par votre enfant de trois ans, ou de votre interpolation regardant un contenu vidéo inapproprié.

Comment désactiver l’achat de voix à partir d’un compte FreeTime Unlimited

En plus des contrôles mentionnés ci-dessus, les parents peuvent vouloir consulter le service FreeTime Unlimited d’Amazon. FreeTime Unlimited offre un contrôle parental plus étendu et plus granulaire, ainsi qu’un accès à des tonnes de contenu axé sur les enfants, y compris des documents de lecture, des expériences audio, des jeux et des vidéos.

Lorsque votre enfant utilise un appareil FreeTime tel qu’une Echo Dot Kids Edition, une Fire Tablet Kids Editon ou tout appareil Echo ou Fire avec l’application FreeTime activée, il est automatiquement empêché d’accéder à Alexa et aux médias sociaux, et il ne peut pas faire de voix achats ou téléchargements sans l’approbation du code d’accès parental. Donc, si vous prévoyez de donner à vos petits un appareil à utiliser lorsque vous n’êtes pas là et que vous craignez qu’ils ne fassent des téléchargements ou des achats non approuvés, procurez-leur simplement un appareil Amazon avec FreeTime Unlimited.

Si vous êtes un nouvel abonné, vous pouvez obtenir jusqu’à trois mois pour seulement 0,99 centime, puis les abonnements sont disponibles pour 3 $ / mois ou 20 $ / an.

Nos meilleurs choix d’équipement

Si vous cherchez à ajouter un autre Amazon Echo à la maison, ou si vous devez remplacer un appareil plus ancien, ce sont les deux que je recommande de commencer.