Comment engager vos employés avec l’intranet pour assurer un retour sur investissement maximal

Avoir un intranet peut offrir d’immenses opportunités commerciales. Il peut améliorer la culture et la communication de votre entreprise, favoriser la collaboration, accroître la transparence et simplifier et rationaliser les tâches quotidiennes de vos employés.

Les entreprises trouvent de plus en plus de solutions intranet prêtes à l’emploi qui dépassent de loin ce qui était disponible dans le passé. Ce sont des interfaces plus modernes avec des outils et des solutions avancés.

Même avec tous les avantages que l’intranet peut apporter à une organisation, si les employés ne s’y impliquent pas et n’en font pas pleinement usage, c’est un investissement gaspillé.

Voici quelques façons d’engager vos employés avec votre intranet pour assurer un retour sur investissement maximal.

Planification

Si vous n’avez pas encore décidé d’une nouvelle solution intranet, il est utile de commencer à planifier à l’avance pour déterminer ce que les employés veulent vraiment.

Sondez vos employés pour savoir ce qu’ils aiment de votre intranet existant si vous en avez un et ce qu’ils n’aiment pas.

Une fois que vous obtenez une nouvelle solution intranet, vous pouvez continuer à demander des commentaires.

Organisez des groupes de discussion et recueillez les commentaires des principaux intervenants.

Une fois que vous avez choisi une solution intranet, utilisez les informations que vous avez collectées pour la personnaliser pour votre entreprise et vos employés. Même les solutions prêtes à l’emploi peuvent être facilement personnalisées en fonction des besoins de votre entreprise.

Si vous disposez déjà d’une solution intranet mise à jour et moderne, essayez d’explorer pourquoi les employés ne l’utilisent pas.

Certaines raisons courantes incluent:

Les employés ne savent pas qu’il est disponible. Vous devez créer un programme d’intégration dédié pour l’intranet lui-même s’il est nouveau, et pour les employés lorsqu’ils sont embauchés. Vous voulez montrer aux employés non seulement comment cela fonctionne, mais aussi comment cela leur sera bénéfique dans leur vie quotidienne. Vous ne le tenez pas à jour – vous voulez vous assurer que vous respectez les choses de votre côté en ce qui concerne la mise à jour de votre intranet. Si l’intranet semble contenir des informations anciennes et obsolètes, les employés ne sont guère incités à s’y engager. Problèmes de navigation et de recherche: si vous avez configuré votre intranet de manière maladroite en ce qui concerne la recherche et la navigation, cela va être un obstacle pour les employés. Vous voulez quelque chose d’intuitif, facile à utiliser et permettant aux employés de trouver facilement ce dont ils ont besoin. Aucun engagement de la part des dirigeants: si les chefs d’entreprise ne plaident pas en faveur de l’intranet et n’en font pas une priorité, pourquoi les employés le feraient-ils? Il est essentiel que l’enthousiasme et l’engagement intranet commencent au sommet.

Fournir une communication directe intranet

Les employés veulent de la transparence sur le lieu de travail et veulent avoir l’impression d’être entendus. Atteignez ces deux objectifs et faites en sorte que vos employeurs s’intéressent davantage à votre intranet en fournissant un canal direct de communication et de rétroaction aux gestionnaires et aux dirigeants d’entreprise.

Faites-en une partie intégrante des flux de travail quotidiens

Un intranet devrait être une partie essentielle de la journée pour vos employés, mais c’est à vous de le faire.

Votre intranet doit être quelque chose auquel les employés se connectent chaque matin, puis se déconnectent la nuit.

S’ils veulent trouver des mises à jour de l’entreprise, partager des idées et collaborer, ou travailler entre différents services, ils doivent penser que l’intranet est l’endroit où ils vont pour cela. Cela devrait également être quelque chose qui facilite leur travail et augmente leur productivité.

Réfléchissez vraiment à la façon d’atteindre ces objectifs au sein de votre organisation particulière.

Rendez votre intranet inestimable.

Une façon de commencer est de faire de la page d’accueil du navigateur de vos employés votre intranet.

L’intranet devient alors quelque chose que chaque employé doit examiner quotidiennement.

Ensuite, assurez-vous de le créer avec les widgets et les outils les plus intégrés pour que vos employés puissent passer la journée.

Considérez également le fait que tout au long de la journée, les employés utilisent souvent une douzaine d’applications de bureau ou plus pour travailler, communiquer, partager et plus encore.

Ils passent d’une application à une autre et cela a un impact énorme sur la productivité.

Avec une bonne solution intranet, vous pouvez atténuer cela et vous devez le vendre en tant que tel.

Donnez une identité à votre intranet

Enfin, tout comme vous voulez donner une image de marque à votre entreprise, vous voulez également marquer votre intranet. Il doit avoir sa propre identité intéressante, convaincante et succincte. Cela peut être fait par la façon dont vous nommez l’intranet, comment vous le concevez ou une combinaison.

Il positionne l’intranet comme quelque chose qui est autonome au sein de l’entreprise et qui est pourtant inestimable.

Dans le cadre de l’identité de votre intranet, concentrez-vous sur la fonctionnalité mais aussi sur l’esthétique. Un intranet magnifiquement conçu va être intrinsèquement convaincant pour les employés et stimuler l’engagement.