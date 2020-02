Comment envoyer des messages avec WhatsApp pour iOS

WhatsApp peut faire plus que simplement envoyer des messages – vous pouvez envoyer des emojis, des photos, des vidéos et bien plus encore à votre famille et à vos amis, peu importe où ils se trouvent via le forfait de données de votre téléphone ou une connexion Wi-Fi. Il existe plusieurs façons de composer un message, nous allons donc en parler en premier.

Comment envoyer un nouveau message dans WhatsApp pour iPhone

lancement WhatsApp.

Appuyez sur le Chats onglet en bas de votre écran.

Appuyez sur le Nouveau chat bouton. C’est dans le coin en haut à droite.

Source: iMore

Appuyez sur le contact tu veux.

Entrer votre message dans le champ de texte.

Robinet Envoyer.

Source: iMore

Comment envoyer un message à une conversation existante

Une fois que vous avez commencé une conversation avec un contact, votre conversation apparaîtra sur l’écran de discussion et vous pourrez facilement lui envoyer un message à tout moment.

lancement WhatsApp.

Appuyez sur le Chats onglet en bas de votre écran.

Appuyez sur le conversation tu veux.

4, appuyez sur le champ de texte.

Source: iMore

Entrez votre message

Robinet envoyer.

Source: iMore

Comment envoyer un message de groupe dans WhatsApp pour iPhone

Peu importe si vous avez un iPhone ou Android, tout le monde sur WhatsApp peut être ajouté à un chat de groupe, ce qui facilite la planification et la discussion avec tout le monde à la fois.

lancement WhatsApp.

Appuyez sur le Chats onglet en bas de votre écran.

Appuyez sur le Nouveau chat bouton. C’est dans le coin en haut à droite.

Source: iMore

Robinet Nouveau groupe.

Appuyez sur le Contacts vous souhaitez ajouter au groupe.

Robinet Prochain.

Source: iMore

Entrez un sujet de groupe.

Appuyez sur le caméra si vous souhaitez ajouter une image pour le groupe. C’est facultatif.

Robinet Créer.

Source: iMore

Des questions?

Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!