Comment envoyer un cadeau de dernière minute via l'App Store iOS

Vous avez oublié d'acheter un cadeau à un cousin? Un invité inattendu venant au dîner de Noël? Pas de panique – vous pouvez envoyer des cadeaux de dernière minute via l'App Store iOS.

Envoyer des cadeaux via l'App Store

La façon la plus simple d'envoyer un cadeau via l'App Store est de faire défiler jusqu'en bas. Là, vous verrez l'option appropriée, comme indiqué dans l'image ci-dessus. Faire cela ouvre un menu à travers lequel vous pouvez choisir combien vous souhaitez envoyer, et quand vous voulez qu'il soit reçu.

Ces options sont également disponibles dans la section compte de l'App Store. Cliquez sur l'image en haut à droite pour l'ouvrir.