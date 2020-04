Comment éteindre et allumer la lampe de poche iPhone

Il existe plusieurs façons d’allumer et d’allumer la lampe de poche iPhone. Ces méthodes fonctionnent également pour iPad Pro et iPod touch.

La lampe de poche est disponible sur ces appareils Apple: iPod touch (5e génération et versions ultérieures), iPhone, iPad Pro 12,9 pouces (2e génération et versions ultérieures), iPad Pro 11 pouces (1re génération et versions ultérieures), iPad Pro (10,5 pouces) ) et iPad Pro (9,7 pouces).

Désactiver la lampe de poche iPhone

Option 1: Siri

Vous pouvez utiliser Siri pour allumer ou éteindre la lampe de poche iPhone, et vous pouvez l’exprimer de plusieurs manières.

“Hey Siri, allume ma lampe de poche.” “Éteins ma lampe de poche.” “Pouvez-vous allumer ma lampe de poche?”

Option 2: Centre de contrôle

Sur iPhone 8 ou version antérieure, recherchez Control Center en glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l’écran. Appuyez sur l’icône de la lampe de poche. Touchez-le à nouveau pour éteindre la lampe de poche iPhone. Sur iPhone X ou version ultérieure, et iPad Pro, balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit coin de l’écran. Appuyez sur l’icône de la lampe de poche. Appuyez à nouveau dessus pour le désactiver.

Modification de la luminosité

Une fois dans le Centre de contrôle, appuyez longuement sur l’icône de la lampe de poche. Vous verrez quatre niveaux de luminosité ici. Vous pouvez appuyer ou balayer vers le haut et vers le bas pour modifier le niveau de luminosité.

