Comment être social lorsque vous travaillez à domicile

Je suis un extraverti des manuels. Je quitte les rassemblements sociaux rechargés et pleins d’énergie, mais une journée seule à la maison me laisse épuisé et épuisé. Pourtant, j’ai travaillé à distance pendant la majeure partie de la dernière décennie, ce qui va à l’encontre de la fibre de mon être. Comment survivre au travail à domicile sans perdre mes billes? J’ai rassemblé quelques conseils au fil des ans qui pourraient vous aider si vous vous trouvez dans ma situation.

Préparez-vous à travailler à la maison

Chaque travailleur à distance est différent, comme je l’ai découvert en discutant avec mes collègues du monde entier. Certains d’entre nous ont besoin d’un coup de pouce pour se concentrer à la maison où il y a tant de distractions. D’autres ont besoin de rappels pour arrêter de travailler et trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. J’ai tendance à tomber dans l’ancien camp, mais si je ne crée pas de distraction dans ma journée, je perdrai la tête. La clé est de trouver le bon type de distraction: celle qui stimule votre esprit sans prendre trop de temps loin du travail.

Quel que soit votre style de travail, un horaire est extrêmement utile. Avoir un temps fixe pour travailler, un temps fixe pour socialiser et un temps fixe pour mettre de côté le travail pour la journée peut aider les travailleurs distants non focalisés et trop focalisés.

Je sais qu’Internet aime plaisanter sur la joie de travailler en pyjama (ou moins), mais je ne le recommande pas. Levez-vous et prenez une douche et habillez-vous tous les jours. Oui, vous pouvez certainement vous habiller un peu plus confortablement / avec désinvolture que dans un bureau, mais vous rendre présentable tous les jours contribue grandement à vous préparer mentalement au travail.

Votre espace physique est important; vous devez avoir un espace de travail qui fonctionne pour vous. Que vous ayez besoin d’un bureau avec plusieurs moniteurs, d’un bureau sur tapis roulant, d’un canapé confortable et d’un bureau pour ordinateur portable, ou d’une combinaison d’espaces, il convient à vous et au travail que vous faites. Cela peut prendre un peu d’expérimentation pour trouver ce qui fonctionne pour vous. Mais il est essentiel de bien aménager votre espace de travail pour pouvoir travailler à la maison avec bonheur.

Relations en ligne

Il est probable que votre bureau ait un système en place pour le chat professionnel. Oui, c’est principalement pour les communications professionnelles, mais c’est aussi la version moderne / à distance du refroidisseur d’eau. C’est l’occasion de faire connaissance avec vos collègues et de socialiser avec eux. Vous ne voulez pas aller trop loin, bien sûr, socialiser toute la journée, mais si vous passez normalement quelques minutes quelques fois par jour au refroidisseur d’eau IRL, pourquoi ne pas faire de même dans le chat professionnel?

Bien que sortir de la maison soit idéal, ce n’est pas toujours faisable. Explorez vos intérêts en dehors du travail en ligne avec une communauté en ligne telle que Reddit. Il y a littéralement un groupe ou des groupes pour tout intérêt que vous pouvez imaginer, et bien plus encore. Je suis tombé plusieurs fois dans le terrier du lapin Reddit (après les heures de travail, bien sûr!)

Suivez un ou deux cours en ligne. Que vous souhaitiez poursuivre votre carrière, explorer un changement de carrière ou simplement vous plonger dans vos intérêts personnels, il existe une multitude d’apprentissage en ligne. Coursera, edX et Khan Academy sont de bonnes ressources à consulter.

Bien que je ne sois pas un joueur moi-même, beaucoup de mes collègues le sont. S’impliquer dans une communauté de jeu en ligne est un excellent moyen de devenir social sans quitter la maison. Discord est un service de chat vocal et textuel populaire pour les joueurs. Il est sécurisé, gratuit et fonctionne sur presque tous les appareils.

Appelle ta mère. Sérieusement, vos proches, qu’ils soient amis ou en famille, aimeraient un appel téléphonique, FaceTime ou Skype de votre part. J’ai un «rendez-vous téléphonique» permanent avec ma mère chaque semaine en plus de nos courriels et SMS plus réguliers.

Maintenant, sors et fais quelque chose

Si possible, sérieusement, faites en sorte qu’il soit prioritaire de sortir de la maison tous les jours. Avez-vous un chien qui a besoin de marcher ou de briller? Vous avez une belle nature ou un paysage urbain à explorer? Allez vous promener, chaque jour ouvrable si vous le pouvez. Si le temps n’est pas idéal là où vous vivez, rejoignez une salle de sport ou vérifiez si votre centre commercial local ouvre tôt pour les «marcheurs». Même si vous faites juste des courses, aller à l’extérieur et prendre l’air et parler aux êtres humains est utile.

Entretenez vos relations réelles. Prenez le temps de tendre la main et de rencontrer un ami pour une tasse de café, un déjeuner, une séance d’entraînement, une promenade, une séance de magasinage, un happy hour, un événement sportif ou tout ce que vous et vos amis aimez faire. Si vous avez des amis qui travaillent à distance, vous pouvez peut-être parfois travailler ensemble, que vous travailliez pour la même entreprise ou non. Mon conjoint travaille également en partie à la maison et nous aimons voyager. Parfois, nous prenons de longues “vacances” de travail avec nos ordinateurs portables, juste pour changer de décor. Consacrez du temps et des efforts à ces relations existantes, car elles sont plus précieuses que jamais pour les travailleurs à distance qui n’ont pas de collègues de bureau.

Faites-vous de nouveaux contacts et amis. Meetup est utile pour trouver des groupes locaux à rejoindre. Vous trouverez des groupes de tous les goûts et intérêts, y compris des groupes de travailleurs distants. Vous pouvez peut-être faire de nouvelles connaissances, vous retrouver pour le déjeuner, le café ou le coworking. Le Meetup est également un moyen d’explorer vos intérêts non professionnels pour les activités après les heures de travail, que ce soit des films indépendants ou un frisbee ultime, ou à peu près tout ce que vous pouvez imaginer.

Faites partie intégrante de votre communauté. Faites du bénévolat, qu’il s’agisse de rejoindre une organisation en laquelle vous croyez ou de pelleter la neige du trottoir d’un voisin. Si vous avez une affiliation religieuse, envisagez de vous impliquer dans un lieu de culte ou un groupe religieux. Rejoignez quelque chose, comme un groupe, une ligue sportive, un groupe de femmes, un groupe d’hommes ou un club. Si vous avez des enfants, faites du bénévolat dans leur école et / ou aidez leurs équipes parascolaires. Tout ce qui vous ancre et vous aide à ressentir un sentiment d’appartenance là où vous vivez sera utile.

Si le temps le permet, procurez-vous un coup de pouce qui nourrit votre âme extravertie. En plus de mon travail chez iMore, j’ai deux emplois distincts d’enseignement après l’école que j’aime. Si vous ne pouvez pas vous engager dans un deuxième emploi, pensez à des concerts à plus court terme. Je travaille en tant que film supplémentaire à l’occasion, quand j’en ai l’occasion.