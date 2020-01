Comment exécuter Plex sur un Mac

Pensez à Plex comme “iTunes, mais pour tout ce que vous n’avez pas acheté chez Apple”. Avec un serveur multimédia Plex et des applications sur vos ordinateurs, appareils iOS et Apple TV, vous pouvez stocker et diffuser votre collection de films, de TV, de musique et autres sans DRM sur n’importe quel appareil, n’importe où. Mieux encore, vous pouvez partager tous ces médias avec vos amis utilisateurs de Plex et profiter du streaming en retour. Et c’est juste ce que vous pouvez faire gratuitement.

Ce que Plex peut (et ne peut pas) faire

Plex peut cataloguer et lire votre bibliothèque numérique personnelle non iTunes de:

Films

émissions de télévision

La musique

Photos

Vous pouvez lire ces fichiers sur votre réseau local ou partout où vous êtes connecté à Internet – au gymnase, chez un ami, en voyage, etc. Avec le bon tuner et un abonnement Plex Pass, Plex peut également lire la télévision en direct – même à distance sur Internet – et fonctionne comme un DVR.

Plex s’est également étendu à davantage de services Internet:

Podcasts

Émissions Web

Un service de streaming sans frais supplémentaires, avec des films et des émissions de télévision de Warner Bros., Lionsgate, MGM, Legendary, etc.

Un abonnement complémentaire facultatif au service de musique en streaming TIDAL

Mais il s’est débarrassé de quelques fonctionnalités qu’il offrait auparavant:

Stockage cloud pour votre médiathèque

Plugins qui diffusent des vidéos Web à partir des sites des principaux réseaux, entre autres modules complémentaires

Plex est l’une des nombreuses solutions de serveur multimédia et / ou DVR pour Mac. Les rivaux comprennent:

Comment fonctionne Plex?

Plex a deux composants principaux. Plex Media Server gère le back-end, travaillant en arrière-plan sur le serveur de votre choix pour garder une trace de vos médias, les convertir à la volée en formats compatibles avec le streaming et les diriger vers vous via votre réseau domestique ou Internet.

Les applications de lecteur multimédia de Plex fournissent l’interface, lisant tous ces médias pour votre plaisir. Vous pouvez lire des médias Plex via votre navigateur Web ou des applications natives pour Mac OS, AppleTV et iOS, parmi de nombreux autres appareils. La plupart des applications sont gratuites; Les applications iOS coûtent 5 $, sauf si vous êtes abonné au Plex Pass.

Vous n’avez besoin que d’un seul ordinateur exécutant Plex Media Server. Ce même ordinateur peut également exécuter une application de lecture, tout comme tous les autres appareils que vous connectez à votre serveur. Si, pour une raison quelconque, vous voulez plusieurs serveurs Plex sur un même réseau, Plex est aussi cool avec ça.

Vous pouvez inviter des amis utilisateurs de Plex à partager et diffuser votre contenu multimédia, et vice versa; il vous suffit de connaître son adresse e-mail ou son nom d’utilisateur Plex. Pour des raisons évidentes de lutte contre le piratage, vous pouvez afficher ou écouter, mais pas télécharger, les fichiers multimédias d’un autre utilisateur.

Plex Media Server peut fonctionner sur des ordinateurs Mac, Windows ou Linux, un lecteur NAS suffisamment puissant, même un modèle de routeur Netgear. Mais pour ce guide, nous allons nous concentrer sur son exécution sur un Mac.

Comment installer Plex sur un Mac

Pour configurer Plex comme serveur multimédia de base, vous aurez besoin de:

Un Mac connecté à Internet, toujours sous tension, exécutant Mac OS 10.9 Mavericks ou version ultérieure, avec un processeur Intel Core i3 ou supérieur, et 2 Go de RAM ou plus. La plupart des Mac élimineront facilement ces obstacles; mon Mac mini 2012 exécute Plex comme un champion.

Un ou plusieurs disques durs volumineux, internes, externes ou connectés au réseau, pour stocker vos fichiers multimédias.

Un compte Plex gratuit.

Plex Media Server pour Mac.

Applications Plex Media Player pour tous les appareils que vous souhaitez utiliser.

1. Préparez votre vidéo et votre audio.

Plex fait un bon travail d’identification et de catalogage de vos médias tout seul, mais il a encore besoin d’un peu d’aide de votre part. Nous allons vous donner un petit guide ici, mais pour plus d’informations, consultez les fichiers d’aide de Plex.

Avant de commencer, n’oubliez pas que tout contenu verrouillé par DRM que vous avez acheté sur iTunes ne fonctionnera pas avec Plex. Les fichiers peuvent apparaître si vous pointez Plex vers le dossier où ils se trouvent, mais Plex ne pourra pas les lire.

Pour la musique, Plex prend en charge:

AAC

ALAC

E-AC3

FLAC

MP3

M4A

WAV

Pour la vidéo, il jouera:

ASF

AVI

MOV

Flux de transport MPEG ou TS

WMV

MP4 (H.264 et HEVC / H.265)

MKV (H.264 et HEVC / H.265)

Assurez-vous que chaque type de média que vous souhaitez ajouter à Plex a son propre dossier – par exemple, placez tous vos films dans un dossier Films et vos émissions de télévision dans un dossier Émissions de télévision différent. Ces dossiers n’ont pas à vivre sur le même disque dur, et si vous avez un ensemble de films sur un lecteur et un autre ailleurs, vous pouvez ajouter les deux à Plex en tant que bibliothèques distinctes, et ils apparaîtront tous sous Catégorie Films de Plex.

Les films sont assez simples à préparer et à ajouter. Vous pouvez simplement déposer les fichiers dans votre dossier Films, et Plex les reconnaîtra généralement par leur nom. Si vous voulez vous assurer que Plex ne confond pas votre film pour un film du même titre, assurez-vous d’inclure l’année de réalisation (entre parenthèses) après le titre:

Films> C’est une vie merveilleuse (1946) .mkv

Les émissions télévisées demandent un peu plus d’efforts. Voici la structure de fichier de base:

Séries TV> Nom de l’émission (Année de création)> Saison 01> Nom de l’émission – s01eXX – Episode Title.mkv

Vous n’avez pas besoin de ce titre d’épisode, ni de l’année entre parenthèses, pour que Plex reconnaisse le fichier, mais ils ne font certainement pas de mal. Vous avez certainement besoin du nom de l’émission et des numéros de saison et d’épisode dans chaque nom de fichier. Voici quelques exemples qui fonctionneraient tous:

Séries Télé> Brooklyn Nine-Nine (2013)> Saison 05> Brooklyn Nine-Nine (2013) – s05e14 – The Box.ts

Séries Télé> Farscape> Saison 03> Farscape – s03e01 – Season of Death.mkv

Séries Télé> Agent Carter> Saison 01> Agent Carter – s01e07.mp4

2. Ouvrez un compte Plex

Visitez le site de Plex pour créer un compte. C’est gratuit et le compte vous aidera à vous connecter à la fois à votre serveur et à n’importe quelle application de lecteur.

3. Installez Plex Media Server

Téléchargez Plex Media Server pour Mac sur l’ordinateur que vous souhaitez utiliser comme serveur. (Assurez-vous de vérifier la somme de contrôle avant d’ouvrir le fichier téléchargé!) Déplacez l’application Plex Media Server résultante dans votre dossier Applications. Lorsque vous l’ouvrez, la seule indication que vous verrez qu’il fonctionne est une petite icône en chevron Plex sur le côté droit de votre barre de menu en haut de votre écran.

Lorsque le message grisé “Le serveur démarre …” disparaît de ce menu, le serveur est opérationnel. Plex ouvrira le navigateur de votre choix et vous invitera à vous connecter avec votre compte. (Si ce n’est pas le cas, sélectionnez Ouvrir Plex dans le menu du serveur.)

4. Configurez votre serveur

L’assistant de configuration de Plex trouvera votre serveur sur votre réseau et vous demandera de lui donner un “nom convivial” – un surnom qui vous aidera à identifier votre serveur et à le distinguer des autres auxquels vous pourriez vous connecter.

Il vous demandera également si vous souhaitez accéder à votre serveur en dehors de votre domicile. Si vous dites oui, il fera de son mieux pour ajuster automatiquement vos paramètres réseau afin que vous puissiez voir les médias sur votre serveur de n’importe où avec une connexion Internet.

Ensuite, il vous demandera de pointer Plex vers les dossiers où vous conservez vos films, émissions de télévision, musique et / ou photos. Vous n’avez pas besoin d’ajouter tous ces éléments lors de la configuration – mon serveur n’a que des films et des émissions de télévision – et vous pouvez toujours ajouter des bibliothèques plus tard si vous le souhaitez.

Lorsque vous avez terminé, Plex terminera la configuration, commencera à analyser les dossiers que vous avez spécifiés pour cataloguer vos médias, puis utilisera Internet pour extraire des illustrations, des descriptions et d’autres métadonnées pour tout dans votre bibliothèque. Cela peut prendre une minute ou deux.

5. Explorez l’application Web

L’application Web de Plex s’exécute dans votre navigateur. Comme les autres applications Player de Plex, il jouera toute votre musique et vidéo, mais il a beaucoup de pouvoirs que les autres applications n’ont pas.

Pour ouvrir l’application Web sur l’ordinateur exécutant Plex Server, choisissez Ouvrir Plex… dans le menu Plex sur le côté droit de la barre de menu. Si vous êtes sur un autre ordinateur connecté à votre réseau, vous pouvez accéder à http: //[Your Server’s IP Address Here]: 32400. Mais pour la façon la plus simple d’ouvrir l’application Web, accédez simplement à http://app.plex.tv. Cela fonctionnera n’importe où, tant que vous avez une connexion Internet.

De gauche à droite en haut de l’écran, vous verrez:

Le bouton d’accueil – qui vous ramènera à l’écran principal de l’application Web où que vous naviguiez.

Le bouton retour – pour vous ramener à la page précédente que vous avez visitée.

La barre de recherche – où Plex examinera vos bibliothèques, ses listes de podcasts et (si vous vous êtes inscrit à Live TV) son guide des programmes pour les éléments correspondant à votre recherche.

Le bouton Activité vous montrera une liste rapide de ce qui est joué sur votre serveur, par quel (s) utilisateur (s).

Le bouton Paramètres ouvre Paramètres, dont nous parlerons dans une seconde.

The Select Player bouton, qui fonctionne comme AirPlay sur Mac. Vous pouvez choisir un autre lecteur Plex ouvert sur votre réseau et envoyer de la vidéo ou du son pour y jouer.

le Comptes menu, où vous pouvez modifier vos propres paramètres de compte ou créer de nouveaux utilisateurs.

Ouvrez le Comptes menu et sélectionnez Utilisateurs. Vous serez le seul utilisateur répertorié, mais vous pouvez en ajouter de nouveaux ou activer l’accès invité. Vous pouvez ajouter utilisateurs Plex existants à votre serveur en entrant leur adresse e-mail ou nom d’utilisateur de compte Plex, ou créez utilisateurs gérés sous votre propre compte – par exemple, des connexions distinctes pour votre conjoint et vos enfants. Pour chaque utilisateur géré, vous pouvez choisir les bibliothèques auxquelles ils ont accès et limiter le contenu en fonction des classements des films ou des émissions de télévision ou des étiquettes particulières que vous avez attribuées à vos médias.

Dans la liste des comptes, cliquez sur l’icône de verrouillage à côté du nom d’un compte pour spécifier un code PIN à quatre chiffres dont l’utilisateur aura besoin pour accéder à son compte. (C’est un bon moyen de garder les plus petites personnes loin des expériences audiovisuelles inappropriées.)

Ensuite, ouvrez Réglages. Plex fait généralement un bon travail pour rendre les différentes catégories ici explicites et pour configurer votre serveur afin que vous n’ayez pas besoin de bricoler les paramètres plus que vous ne le souhaitez. Mais passons en revue quelques éléments essentiels rapides.

Paramètres> Général vous indiquera si une nouvelle version de Plex Server est disponible, bien que Plex vous le fasse généralement savoir depuis l’écran d’accueil ou l’une de ses applications. Vous pouvez télécharger ou en savoir plus sur chaque mise à jour ici. Les nouvelles versions ont tendance à être déployées environ une fois par mois, sinon plus fréquemment.

Paramètres> Accès à distance vous permet de contrôler si vos supports Plex sont disponibles sur Internet. N’oubliez pas de définir votre vitesse de téléchargement maximale ici, afin de ne pas étouffer Plex ou votre propre bande passante lorsque vous vous servez de médias hors de chez vous. Vérifiez la vitesse de votre connexion Internet pour déterminer le nombre à définir.

Enfin, vous vous demandez probablement, vous savez, comment lire vos médias. L’écran d’accueil affiche les trois derniers films ou émissions de télévision que vous avez regardés récemment. Si vous avez des émissions de télévision, il répertorie ce qui est “sur le pont” – le dernier ou le prochain épisode de chaque série que vous avez regardée. Il propose également des épisodes ou séries télévisées récemment ajoutés et des films. Vous pouvez accéder directement à n’importe laquelle de vos bibliothèques sous Bibliothèques dans la barre latérale gauche. (Si vous souhaitez ajouter plus de bibliothèques, recherchez le signe plus qui apparaît lorsque vous survolez cet en-tête.)

Survolez l’un des éléments de l’écran principal et vous verrez une icône de lecture au milieu pour passer directement à regarder ou écouter. L’icône de crayon en bas à gauche vous permet de modifier les métadonnées de ce fichier, au cas où Plex se serait trompé de nom ou de toute autre information.

Le… en bas à droite fournit des options générales comme Optimiser, pour créer une version compressée plus petite de la vidéo pour un stockage et une diffusion en continu plus facile, Télécharger pour déplacer une copie de tout média que vous possédez vers votre appareil local pour une visualisation hors ligne, ou l’explication explicite Supprimer.

En cliquant n’importe où ailleurs, vous accédez à la page de l’émission ou du film, avec un synopsis de l’intrigue, des listes d’acteurs ou d’épisodes et d’autres données.

6. Téléchargez une application de lecteur

L’application Plex pour Mac reproduit fidèlement l’apparence, la convivialité et les fonctionnalités de l’application Web, y compris ses pouvoirs de gestion de serveur. Lors de nos tests, Plex pour Mac a très bien fonctionné pour la télévision, le bureau ou l’ordinateur portable.

Mais si vous souhaitez une interface avec une expérience plus conviviale sur grand écran, vous pouvez toujours utiliser l’ancien lecteur multimédia Plex. Plex ne développe pas de nouvelles fonctionnalités pour ce joueur, mais en réponse à l’armée de fans vocaux qui ont décrié l’intention de Plex de l’interrompre, Plex corrige toujours des bugs et maintient l’application à jour. En mode plein écran, Plex Media Player offre une interface plus grande et plus visible, navigable avec une télécommande ou un clavier, tandis que Plex pour Mac a besoin d’une souris ou d’un trackpad pour se déplacer.

Vous pouvez noter les applications iOS et AppleTV de Plex sur l’App Store. Comme mentionné précédemment, les applications iOS vous coûteront des frais uniques de 5 $ si vous souhaitez diffuser des médias depuis l’extérieur de votre réseau local, sauf si vous avez un Plex Pass.

Comment configurer les fonctionnalités TV en direct et DVR sur Plex

Une fois que vous avez les bases en place, voici ce dont vous aurez besoin pour transformer Plex en un substitut de votre décodeur:

Un abonnement Plex Pass. Le Plex Pass coûte 5 $ par mois, 40 $ par an ou 120 $ – ce qui tombe parfois à 90 $ ou moins pendant les ventes – pour un pass à vie. Le tarif mensuel est idéal pour essayer le service complet. Si vous aimez assez Plex pour le garder, le laissez-passer à vie est votre meilleure valeur. En plus du service TV et DVR en direct, Plex Pass offre d’autres fonctionnalités premium pour la musique, les photos et les films, ainsi qu’une liste rotative de coupons de réduction sur les disques durs, le service VPN, les tuners réseau et d’autres produits compatibles Plex.

Un ou plusieurs tuners SiliconDust HDHomeRun, chacun avec une antenne ou une CableCARD, selon le modèle choisi. Les tuners HDHomeRun acheminent des signaux de télévision par câble diffusés ou non cryptés dans votre réseau, où vous pouvez les regarder avec des applications ou des appareils compatibles, ou les utiliser avec des applications comme Plex. Sur d’autres plates-formes, Plex fonctionne avec du matériel de tuner supplémentaire, mais ses versions Mac ne prennent en charge que HDHomeRuns. Plex peut prendre en charge plusieurs tuners connectés au même serveur.

1. Commencez la configuration

Accédez à Paramètres> Gestion> Télévision en direct et DVR pour lancer la balle.

2. Trouvez votre tuner

Après avoir démarré la configuration, Plex recherchera les tuners connectés à votre réseau. Assurez-vous que votre tuner HDHomeRun est branché et fonctionne avant de commencer cette étape.

3. Trouvez un guide et choisissez les chaînes

Plex récupérera toutes les chaînes qu’il trouve sur votre tuner, puis vous demandera si vous voulez des émissions diffusées ou câblées, et demandera votre code postal. Grâce à ces informations, il peut faire correspondre les noms des chaînes locales aux numéros des chaînes sur votre tuner.

Dans la liste qui apparaît, sélectionnez les canaux que vous souhaitez inclure dans Plex et assurez-vous qu’ils correspondent correctement aux noms de canaux à côté d’eux. Sinon, vous pouvez utiliser les menus déroulants à côté de chaque numéro de canal pour lui attribuer le nom et les informations corrects.

4. Téléchargez les listes et commencez à regarder

Plex récupère ces informations beaucoup plus rapidement que certains autres logiciels DVR que j’ai testés, mais cela prendra encore quelques minutes pour télécharger l’équivalent de deux semaines de listes et d’informations sur les programmes des chaînes que vous avez sélectionnées. Plex vous permet de commencer à naviguer et à regarder pendant qu’il récupère ces données.

À partir de maintenant, vous pouvez toujours revenir à Paramètres> Gérer> TV en direct et DVR pour afficher et modifier vos tuners connectés, activer ou désactiver le saut commercial pour tous les programmes (plus à ce sujet dans une seconde) et ajuster vos préférences de chaîne.

5. Consultez le guide des programmes

Sur les applications Mac, Web et iOS de Plex, vous verrez une vue de grille élégante avec toutes les émissions actuellement diffusées sur vos chaînes. Si vous le préférez, il y a aussi une vue What’s On montrant les émissions actuellement diffusées, les émissions dues à la diffusion prochaine et les nouveaux épisodes, films, sports et émissions de nouvelles à venir.

Cliquez sur un réseau dans le Guide des programmes pour commencer à lire un flux en direct ou une émission individuelle pour plus d’informations et la possibilité d’enregistrer.

6. Enregistrer une émission ou une série

Vous trouverez des boutons d’enregistrement dans le Guide des programmes ou sur les pages de liste des séries globales (pour enregistrer tous les épisodes) ou des épisodes individuels.

Sous “Show Advanced” dans le coin inférieur gauche, vous pouvez régler les heures de début et de fin d’un enregistrement, choisir de conserver des enregistrements partiels ou à faible résolution, déterminer si ou quand vous souhaitez supprimer les émissions enregistrées et activer le saut commercial automatique de Plex fonctionnalité.

Le saut commercial fonctionne raisonnablement bien, mais pas parfaitement. Sur mon serveur, la suppression des publicités a pris environ un tiers de la durée de l’enregistrement d’origine à traiter. Parfois, cela coupe les dernières minutes d’un épisode, ou les premières minutes après la fin d’une pause commerciale. Testez-le d’abord sur des émissions que vous ne souhaitez pas conserver, car les publicités – ou les vidéos qu’il pense être une pause commerciale – qu’il supprime sont définitivement supprimées.

La plupart, sinon la totalité, de ces fonctionnalités d’enregistrement sont également disponibles dans l’application Media Player pour Mac, vous n’avez donc pas besoin de Plex pour Mac ou de l’application Web pour configurer ou gérer les enregistrements.

Conseils utiles pour Plex sur Mac

Maintenant que nous avons couvert la configuration et les bases, nous allons nous plonger dans quelques-unes des fonctionnalités les plus cool mais moins connues de Plex.

Partagez ou modifiez vos enregistrements TV

Plex enregistre des épisodes télévisés au format MPEG Transport Stream (.ts). Vous pouvez les lire avec VLC ou QuickTime, les convertir au format .mp4 ou .mkv avec des applications telles que Handbrake, les partager avec votre famille et vos amis, et même couper des publicités manuellement avec quelques minutes de temps et quelques logiciels gratuits.

Diffusez les bibliothèques Plex de vos amis

Sous Paramètres> Famille et amis> Partage, vous pouvez inviter des amis à partager votre Plex. Une fois qu’ils ont accepté, ils peuvent retourner la faveur et mettre leurs bibliothèques à votre disposition.

Depuis l’écran principal, recherchez le nom convivial de votre serveur en haut à gauche, juste en dessous des boutons Accueil et Retour. Cliquez dessus pour voir les autres serveurs connectés au vôtre et basculez vers eux pour parcourir leur contenu. Cela fonctionne également directement à partir des pages principales Films, Séries TV et Musique. (N’oubliez pas d’être gentil avec la bande passante de vos amis!)

Devenez tout-puissant et tout voir

D’accord, pas vraiment. Mais les utilisateurs du Plex Pass peuvent utiliser le Tableau de bord sous le menu d’état pour voir les graphiques de bande passante, tracer les éléments les plus populaires sur leurs serveurs et des statistiques plus amusantes.

Modifier les affiches et autres données pour les films et les émissions de télévision

Sur la page principale d’une série télévisée ou d’un film, recherchez l’icône de crayon en haut à droite. Là, vous pouvez éditer les métadonnées d’une émission et changer son affiche. Plex propose une large sélection parmi laquelle vous pouvez choisir, et vous trouverez probablement quelque chose que vous aimez si la valeur par défaut ne semble pas correcte.

Corrigez un film ou une émission de télévision qui ne correspond pas

À une époque de redémarrages et de réimaginations, vous rencontrerez tôt ou tard une nouvelle série ou un nouveau film portant le même nom qu’un ancien. Si Plex confond l’un avec l’autre, vous pouvez le régler directement avec le Fix Match fonctionnalité. À partir de la page principale d’un film ou d’une série télévisée globale – pour les émissions de télévision, vous ne pourrez pas le trouver sur les pages des épisodes ou des saisons – recherchez l’icône qui ressemble à trois points verticaux en haut à droite, deux icônes à droite de l’icône de crayon utilisée pour modifier les métadonnées. Cliquez dessus pour afficher un menu d’options supplémentaires; recherchez «Fix Match», puis choisissez la bonne série dans la boîte qui apparaît. Voila! Plus de flashbacks indésirables des années 90 pour vos spectacles des années 10 et 20.

Suivez vos équipes préférées

Lorsque vous enregistrez un match de basket, de baseball, de football, de hockey ou de football, vérifiez les options d’enregistrement. Au lieu d’enregistrer uniquement cet événement, vous pouvez demander à Plex d’enregistrer tous les événements sportifs de cette ligue ou de l’une des équipes qui jouent.

Ajouter automatiquement des sous-titres aux films

Oubliez-vous habituellement d’inclure des sous-titres lorsque vous extrayez vos Blu-ray ou DVD? Ne cherchez pas un fichier que vous devrez télécharger et importer – Plex vous protège.

Dans la page principale d’un film, sélectionnez l’option de sous-titres – par défaut, elle sera définie sur “aucun” – puis choisissez Plus … dans la liste déroulante. Plex recherchera ses bases de données et tirera une liste des sous-titres disponibles en ligne dans la langue de votre choix. Cliquez sur la flèche à droite de celle que vous souhaitez, puis commencez à regarder votre film avec votre piste de sous-titres nouvellement téléchargée.

Faites jouer Plex avec d’autres gadgets

Si le Mac sur lequel vous exécutez Plex n’est pas connecté à votre téléviseur et que votre téléviseur ne peut pas exécuter d’applications ou n’est pas connecté à un AppleTV ou un autre appareil intelligent, vous pourrez toujours profiter de son Plexy bonté sur votre grand écran. Plex peut diffuser des médias via DLNA (également connu sous le nom UPnP), une norme trouvée dans de nombreux appareils de divertissement connectés à Internet. (Par exemple, j’ai pu regarder le contenu de mon serveur sur mon lecteur Blu-ray Sony, qui est connecté à mon réseau local.) Visitez simplement Paramètres> DLNA pour démarrer le serveur DLNA intégré.

Revenir à une version précédente

Les programmeurs de Plex ne sont que des humains, et de temps en temps, quelque chose se passe terriblement mal dans une nouvelle mise à jour. Ils le corrigeront tôt ou tard, mais jusqu’à ce qu’ils le fassent, il est utile de revenir à la dernière version du serveur qui fonctionnait comme souhaité. Consultez cet article sur les forums Plex pour plus d’informations sur la façon de revenir en arrière.

Où puis-je en savoir plus sur Plex?

Plex dispose d’une section de support exceptionnelle sur son site, avec des pages d’aide clairement rédigées et consultables et des forums communautaires actifs.

Vous avez des fonctionnalités Plex préférées que nous n’avons pas couvertes ici? Diffusez-les nous dans les commentaires ci-dessous.

