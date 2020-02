Comment faire fonctionner correctement votre Chromecast sur le Wi-Fi de l’hôtel

Les hôtels ne facilitent pas toujours l’utilisation de votre Chromecast. Ils utilisent des outils de gestion d’accès réseau compliqués pour gérer les connexions des invités, et ils limitent souvent les salles à un appareil par connexion pour des raisons techniques et économiques. Ces choses sont particulièrement problématiques pour un Chromecast car il ne peut pas gérer la configuration Wi-Fi standard d’un hôtel. Mais ne vous inquiétez pas, car un simple routeur de voyage peut faire fonctionner votre Chromecast exactement comme Google le prévoyait, quel que soit l’hôtel où vous vous trouvez.

Pourquoi mon Chromecast ne fonctionne-t-il pas uniquement sur le Wi-Fi de l’hôtel?

De plus en plus, les gens cherchent à prendre leurs appareils de streaming sur la route car les hôtels refusent de bouger sur les prix de location de films gonflés. Le Chromecast est un excellent petit outil à cet effet, compte tenu de sa petite taille et de sa facilité d’utilisation.

Malheureusement, les hôtels veulent également vendre un Wi-Fi coûteux, ou ils utiliseront des outils de gestion de réseau pour des raisons de sécurité et de performances. Ces mesures fonctionnent de manière à empêcher les appareils tels que Chromecast de fonctionner correctement. Si vous vous trouvez dans cette situation difficile, un routeur de voyage est ce que vous voulez.

La raison pour laquelle il s’agit de l’outil parfait pour que votre Chromecast soit opérationnel est que pendant que votre routeur utilise le réseau de l’hôtel, il prend cette connexion et l’utilise pour créer un réseau plus large qui ne dispose pas d’outils de gestion d’accès compliqués qui peuvent causer votre Chromecast pour trébucher. À l’hôtel, vous utilisez toujours un seul appareil sur cette seule connexion.

Comment configurer un routeur de voyage à utiliser avec votre Chromecast

Votre vie sera beaucoup plus facile si vous commencez ce processus d’installation à la maison avant d’arriver à l’hôtel. Nous chercherons à configurer le routeur de voyage et à y connecter le Chromecast, de cette façon, tout ce que vous aurez à faire lorsque vous arriverez à l’hôtel est de le brancher et de vous connecter.

Branchez votre routeur de voyage dans une prise murale ouverte.

Attendez environ 30 secondes pour qu’il démarre.

Trouvez le nom et mot de passe du réseau Wi-Fi par défaut sur le routeur de voyage TP-Link et utilisez le identifiants pour vous connecter via votre smartphone, tablette ou PC.

Source: TP-Link

Utilisez le navigateur Web de l’appareil que vous venez de connecter et accédez à la page de configuration du routeur. Pour le TP-Link N300, cette adresse est http://tplinkwifi.net.

S’identifier en tapant “admin” pour le nom d’utilisateur et le mot de passe sur le TP-Link N300. Cela peut être différent sur d’autres routeurs de voyage.

Cliquez sur Installation rapide.

Cliquez sur Prochain.

Cliquez sur Routeur Hotspot pour votre mode.

Prochain.

Pour votre type de connexion WAN, sélectionnez IP dynamique.

Cliquez sur Prochain.

Sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique dans la liste.

S’identifier à votre réseau Wi-Fi domestique en utilisant votre mot de passe Wi-Fi normal.

Votre réseau est maintenant configuré, mais pendant que vous êtes dans les paramètres de votre routeur, nous vous recommandons fortement d’accéder à la page des paramètres du point d’accès et de changer le nom et le mot de passe du réseau. Mémorisez-le ou notez-le afin que personne ne puisse accéder à votre routeur avec les informations de connexion par défaut.

Avec la configuration du routeur, nous devons maintenant le faire parler au Chromecast. Nous vous montrerons exactement comment procéder, mais d’abord, si vous êtes un nouveau propriétaire de Chromecast, vous devrez suivre la procédure de configuration initiale. Même si vous avez déjà configuré Chromecast dans Google Home, vous voudrez recommencer le processus de configuration pour l’ajouter à un nouveau profil “Hôtel” que vous n’utiliserez que lorsque vous voyagerez.

Comment connecter votre Chromecast à votre routeur de voyage

Branchez votre Chromecast directement sur votre téléviseur.

À l’aide du câble micro-USB inclus, accrocher le Chromecast vers une prise de courant ou un port USB libre sur votre PC.

Changez votre Signal source du téléviseur à l’entrée HDMI sur laquelle se trouve le Chromecast. Vous devriez voir un écran de configuration.

Source: Android Central

Téléchargez le Application Google Home (disponible pour Android et iOS.

Ouvrez l’appli.

se connecter avec votre compte Google.

Sur l’écran principal de l’application, appuyez sur le Ajouter bouton.

Robinet Configurer l’appareil.

Appuyez sur le De nouveaux appareils avec l’icône Google Home à côté.

Source: Android Central

Robinet Ajouter une nouvelle maison.

Robinet Prochain.

Ajoutez “Hotel” comme nouvelle maison.

Accorder l’accès à l’emplacement à l’application Google Home pour qu’elle fonctionne correctement avec Chromecast.

Robinet Prochain.

Robinet Autoriser lorsque votre smartphone demande l’autorisation d’utiliser les données de localisation.

L’application Google Home recherchera désormais votre Chromecast. En cas de succès, vous devriez voir un appareil Chromecast avec un numéro à quatre chiffres correspondant au nom de l’appareil que vous voyez sur votre téléviseur.

Appuyez sur cet appareil pour le sélectionner.

Robinet Prochain.

Après un court instant, votre appareil se connectera et vous verrez un code unique à la fois dans l’application Google Home et sur votre téléviseur. Si ces deux codes correspondent, vous êtes connecté au bon Chromecast.

Robinet Oui pour confirmer que vous êtes sur le bon appareil. (Appuyez sur «Non» pour suivre les étapes de dépannage pour faire parler votre Chromecast et votre téléphone.)

Source: Android Central

Choisissez si vous souhaitez opter pour la collecte automatique de données pour améliorer Chromecast en appuyant sur Oui ou Non.

Spécifiez la pièce où votre Chromecast sera principalement. Vous pouvez sélectionner dans la liste ou taper la vôtre. N’hésitez pas à l’appeler quelque chose comme “Chambre d’hôtel”, mais ça peut être n’importe quoi, vraiment.

Robinet Prochain.

Voici une autre occasion de personnaliser le nom de votre chambre. Vérifiez le nom avant de continuer.

Robinet Continuer.

Source: Android Central

Il est maintenant temps de se connecter au routeur de voyage. Sélectionnez le nom Wi-Fi du routeur de la liste.

Robinet Prochain.

Entrez le mot de passe du routeur.

Choisissez de vous souvenir du mot de passe pour configurer les futurs appareils.

Robinet Relier.

Vous devriez être connecté après un certain temps. Google donne un dernier avertissement que l’application utilise votre compte Google pour la personnalisation.

Robinet Prochain pour le rejeter.

Source: Android Central

Une fois que vous êtes enregistré et déballé à votre hôtel, l’installation devrait être un jeu d’enfant. Tout ce que nous faisons maintenant, c’est connecter le routeur de voyage au réseau Wi-Fi de l’hôtel. Une fois que vous avez commencé, vous êtes en or.

Répéter Étapes 1 à 8 dans la toute première section de ce guide, au lieu de vous connecter au réseau Wi-Fi de votre domicile, vous vous connecterez à celui de l’hôtel.

Sur votre smartphone et lorsque vous êtes connecté au hotspot de voyage, essayez de accédez à une page Web fiable comme Google.com. Si vous êtes en mesure de vous y rendre, aucune autre étape n’est nécessaire. Sinon, lisez la suite.

Source: Android Central

Vous pouvez rencontrer la page de connexion de l’hôtel à ce stade. Cela peut sembler et fonctionner différemment selon l’hôtel dans lequel vous vous trouvez. Certains ont des noms d’utilisateur et des mots de passe spécifiques pour chaque client, certains ne nécessitent que vous appuyez sur un bouton de connexion, et certains peuvent même nécessiter l’aide du personnel de l’hôtel. Faites tout ce que vous devez faire pour vous connecter.

Une fois que vous y êtes, tous les appareils connectés à ce routeur de voyage auront également accès. Cela inclut vos smartphones, tablettes, ordinateurs portables et, oui, votre Chromecast.

Branchez votre Chromecast dans le téléviseur de l’hôtel et alimentez-le à l’aide du câble USB, et le tour est joué – vous avez un Chromecast entièrement fonctionnel dans votre chambre d’hôtel.

La beauté de cette configuration est que vous n’avez rien à faire différemment pour chaque hôtel où vous allez, sauf vous connecter à son portail de session unique. Il n’y a pas de problème avec les adresses MAC ou l’utilisation du point d’accès mobile de votre téléphone comme point de partage Wi-Fi ou autre. Et vous n’avez même pas besoin de parler au personnel de l’hôtel si vous ne le souhaitez pas.

