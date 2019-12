Comment faire un don de bienfaisance via le Play Store

C'est cette période de l'année où les carolers font leurs rondes et la plupart du temps, tout le monde est d'humeur joyeuse et généreuse. Au cours de la dernière année, Google a permis aux utilisateurs d'Android de faire des dons à certains de leurs organismes de bienfaisance préférés, et vous pouvez le faire directement depuis votre téléphone. Voici comment vous pouvez faire un don de bienfaisance à partir de votre appareil Android.

Comment faire un don de bienfaisance

Il existe de nombreux organismes de bienfaisance différents disponibles, mais vous devrez vous assurer que vous pouvez accéder à la page de destination en premier. La raison en est que Google ne permet pas de faire des dons via le Play Store à partir de votre ordinateur de bureau. Voici donc comment faire un don depuis votre smartphone.

Depuis votre téléphone Android, accédez au page web des dons.

Faites défiler et trouvez l'organisme de bienfaisance auquel vous souhaitez faire un don.

Après avoir sélectionné l'organisme de bienfaisance, appuyez sur le Faire un don maintenant bouton.

Sélectionnez le montant du don parmi les options fournies et appuyez sur Continuer.

Confirmez le montant, la charité et les informations de paiement sur l'écran suivant, puis sélectionnez Faire un don.

Vérifiez votre mot de passe si nécessaire.

Une fois votre don effectué, vous recevrez un email de confirmation qui n'est rien de plus qu'un reçu. Le reçu comprend le «numéro de commande», ainsi que le montant du don et comment il a été effectué.

Quels organismes de bienfaisance sont inclus?

À différents moments de l'année, Google modifie ses partenariats pour rendre ces dons possibles. Voici les organismes de bienfaisance actuellement disponibles:

Sauver les enfants

Fondation mondiale de la faune

Programme alimentaire mondial

Curieux apprentissage

Médecins sans frontières

The Ablegamers Charity

Fondation Jed

Ubongo

Comité international de sauvetage

Salle à lire

Sensibilisation des joueurs

Le projet Trevor

Girls Who Code

Un jeu d'enfant

Unicef

Alliance nationale contre la maladie mentale

Enfants en conflit

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, ce ne sont que quelques-unes des organisations caritatives avec lesquelles Google travaille pour rendre les dons possibles et faciles pour les utilisateurs d'Android. De plus, vous pouvez utiliser n'importe quel téléphone Android pour ce faire, vous n'avez donc pas seulement à avoir un Google Pixel.

