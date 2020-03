Comment faire une capture d’écran sur Raspberry Pi

Si vous travaillez sur un projet Raspberry Pi et que vous souhaitez prendre une capture d’écran pour la documentation et le partage, vous devrez suivre quelques étapes importantes. Assurez-vous que votre Raspberry Pi est connecté à Internet, via Ethernet ou Wi-Fi, car vous devrez télécharger une application en ligne de commande appelée “Scrot”.

Si vous n’avez pas encore configuré votre Raspberry Pi, suivez notre guide pour commencer. Une fois que vous êtes configuré et prêt, suivez les instructions ci-dessous.

Comment télécharger et installer Scrot

Scrot est une application de capture d’écran qui vous permet de prendre des captures d’écran en entrant une commande dans Terminal sur Raspberry Pi. Vous pouvez le télécharger et l’installer dans Raspbian avec une seule ligne de commande.

Sélectionner Terminal pour ouvrir une fenêtre de commande. C’est l’icône dans le coin supérieur gauche de l’écran qui ressemble à un écran d’ordinateur.

Lorsque Terminal s’ouvre, tapez la commande suivante: sudo apt-get installer scrot

presse Entrer sur le clavier.

Scrot s’installera automatiquement. Vous saurez si cela a fonctionné lorsque Terminal renvoie la ligne scrot est installé. Si rien ne se passe, vérifiez que vous avez correctement saisi la commande (y compris les espaces et les tirets) et réessayez. Source: iMore

Comment prendre une capture d’écran

Une fois installé, prendre une capture d’écran est très facile et ne nécessite qu’une seule commande.

Sélectionner Terminal pour ouvrir une fenêtre de commande. C’est l’icône dans le coin supérieur gauche de l’écran qui ressemble à un écran d’ordinateur.

Lorsque Terminal s’ouvre, tapez la commande suivante: scrot

presse Entrer sur le clavier.

Source: iMore

Vous ne réaliserez probablement même pas que cela a fonctionné. Il n’y a pas d’aide sonore ou visuelle permettant de vous informer que vous avez pris une capture d’écran. L’image est automatiquement acheminée vers votre dossier / home / pi.

Sélectionner Gestionnaire de fichiers pour voir si votre capture d’écran a fonctionné. C’est l’icône dans le coin supérieur gauche de l’écran qui ressemble à un classeur.

Sélectionnez le dossier à gauche intitulé Pi.

Faites défiler vers le bas du contenu du dossier pour identifier les captures d’écran.

Source: iMore

Les captures d’écran seront organisées chronologiquement par date et heure dans le dossier / home / pi.

Comment prendre une capture d’écran retardée

Bien sûr, le problème lié à la capture d’une capture d’écran automatique est que la fenêtre du terminal est en place et probablement de la manière dont vous espériez prendre une photo. Vous pouvez retarder l’obturateur d’un nombre spécifique de secondes afin de mettre votre écran en ordre.

Sélectionner Terminal pour ouvrir une fenêtre de commande. C’est l’icône dans le coin supérieur gauche de l’écran qui ressemble à un écran d’ordinateur.

Lorsque Terminal s’ouvre, tapez la commande suivante: scrot -d 10 (où 10 est égal au nombre de secondes pendant lesquelles vous souhaitez retarder l’obturateur).

presse Entrer sur le clavier.

Source: iMore

Après le nombre de secondes spécifié, Scrot prendra la capture d’écran et l’acheminera vers le dossier / home / pi.

Comment réorienter la destination de la capture d’écran

Si vous préférez envoyer les captures d’écran vers un dossier spécifique au lieu de les faire atterrir dans le dossier / home / pi, vous pouvez ajouter des instructions pour savoir où rediriger les images.

Sélectionner Terminal pour ouvrir une fenêtre de commande. C’est l’icône dans le coin supérieur gauche de l’écran qui ressemble à un écran d’ordinateur.

Lorsque Terminal s’ouvre, tapez la commande suivante: scrot /home/pi/pictures/name.png (où des photos est le dossier auquel envoyer la capture d’écran et Nom est le nom que vous donnez à la capture d’écran).

Vous pouvez également le rediriger vers le Bureau ou Les documents dossier. L’endroit final dépend de vous.

presse Entrer sur le clavier.

[NOTE] Vous devez inclure un nom pour la capture d’écran et le .png à la fin, sinon cela échouera.

Source: iMore

La capture d’écran apparaîtra automatiquement au nouvel emplacement que vous avez désigné.