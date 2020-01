Comment faire une capture d’écran sur un Chromebook

Parfois, il vous suffit de montrer à quelqu’un d’autre la chose qui est sur votre écran. Dans ce cas, prendre une capture d’écran est la chose la plus simple à faire. Il existe plusieurs façons de prendre des captures d’écran sur un Chromebook, alors examinons-les toutes en ce moment!

Produits utilisés dans ce guide

Comment faire une capture d’écran avec des boutons

Dans la plupart des cas, la façon la plus simple de prendre une capture d’écran sur votre Chromebook est d’utiliser des combinaisons de boutons, que ce soit sur le clavier de votre Chromebook ou avec les boutons d’alimentation et de volume.

En commençant par les raccourcis clavier, vous devez en retenir deux:

Ctrl + []]] pour prendre une capture d’écran de tout l’écran.

Ctrl + Maj + []]] pour prendre une capture d’écran d’une partie spécifique de votre écran.

Pour la deuxième commande, vous utiliserez votre souris / curseur pour sélectionner la zone de votre écran que vous souhaitez capturer. Pour les moments où il n’y a qu’une petite partie de votre écran que vous souhaitez enregistrer, c’est assez pratique.

Sur cette note, il convient de mentionner que ces commandes sont légèrement différentes si vous utilisez un clavier externe avec votre Chromebook. Dans ce scénario, vous utiliserez Ctrl + F5 et Ctrl + Maj + F5, respectivement.

Supposons ensuite que vous utilisez votre Chromebook en mode tablette et que vous souhaitez prendre une capture d’écran. Le clavier est inactif en mode tablette, mais prendre une capture d’écran est encore assez simple. Dans cette situation, il vous suffit d’appuyer sur le bouton d’alimentation + volume bas pour prendre une capture d’écran.

Ce combo prendra une capture d’écran de tout votre écran, et en mode tablette, c’est la seule option que vous avez. En tant que tel, vous devrez recadrer l’image après coup si vous n’avez pas besoin d’une image de tout l’écran.

Comment faire une capture d’écran avec un stylet

Si vous disposez d’un Samsung Chromebook Plus, d’un Pixelbook avec le stylet Pixelbook ou de tout autre Chromebook avec un stylet inclus, vous disposez d’une option supplémentaire.

Lorsque vous utilisez le stylet, vous disposez d’un menu d’outils dans le coin inférieur droit. Dans ce menu, vous pouvez capturer une région de l’écran (et utiliser le stylet pour dessiner cette région) ou capturer tout l’écran.

Comment faire une capture d’écran avec les extensions Chrome

Les méthodes intégrées pour prendre une capture d’écran sur un Chromebook fonctionnent bien, mais si vous voulez encore plus d’options, vous pouvez toujours installer des extensions Chrome qui vous offrent plus de capacités de capture d’écran.

Certains de nos favoris incluent:

Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder – Captures d’écran entières et partielles, outils d’édition, outils de découpage / recadrage, enregistrement vidéo à partir de l’écran et de la webcam.

Scrn.li – Captures d’écran entières et partielles, outils d’édition / d’annotation,

Coup de feu – Captures d’écran complètes et partielles, outils d’édition, envoyez des captures d’écran directement à Gmail

Toutes les extensions ci-dessus sont gratuites, et si vous prévoyez de prendre régulièrement de nombreuses captures d’écran, il pourrait être utile d’obtenir une extension dédiée à cela, afin de rendre votre flux de travail un peu plus fluide.

Nos meilleurs choix d’équipement

Celui à obtenir

Lenovo Chromebook C330

L’un des meilleurs Chromebooks que vous pouvez acheter dès maintenant.

Le Lenovo Chromebook C330 se distingue comme l’un des meilleurs Chromebooks du marché en 2019. Il est construit comme un tank, a des performances fiables et un ensemble de ports généreux pour toutes sortes de connectivité. Pour tout lier ensemble, c’est un prix bas dont nous pensons que vous serez un grand fan.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.