Comment gérer les caméras vidéo sécurisées HomeKit dans l’application Home

HomeKit Secure Video, la fonctionnalité de caméra de sécurité d’Apple axée sur la confidentialité, a récemment fait son apparition, offrant une toute nouvelle façon de gérer les caméras compatibles. Plusieurs caméras, telles que la Logitech Circle 2 et la Netatmo Smart Indoor Camera prennent en charge la fonction, qui vous permet de visualiser, sauvegarder et partager des enregistrements directement depuis l’application Home. Cependant, les choses peuvent être un peu difficiles à trouver au début, alors voici notre guide sur la façon de naviguer dans les nouvelles fonctionnalités.

Comment visualiser une vidéo enregistrée dans l’application Accueil

Lancez le Accueil app.

Appuyez sur Pièces dans la barre de menu inférieure.

Vous pouvez également appuyer directement sur votre appareil photo à partir de l’onglet Accueil si vous l’avez défini comme favori.

Glissez vers le gauche ou droite pour accéder à la pièce où se trouve la caméra.

Source: iMore

Appuyez sur le image miniature de votre appareil photo.

Glissez vers le gauche ou droite sur la chronologie située en bas pour trouver un événement de mouvement.

Lorsque vous glissez votre chronologie, une chronologie de calendrier apparaît en haut de votre écran. Vous pouvez l’utiliser pour passer à une date spécifique si nécessaire.

Appuyez sur le choix événement de mouvement. Votre enregistrement sera désormais lu automatiquement, remplaçant la vue en direct de votre caméra.

Vous pouvez suspendre la lecture en utilisant la commande à gauche de la timeline.

Source: iMore

Comment sauvegarder une vidéo enregistrée dans l’application Home

Lancez le Accueil app.

Appuyez sur Pièces dans la barre de menu inférieure.

Vous pouvez également appuyer directement sur votre appareil photo à partir de l’onglet Accueil si vous l’avez défini comme favori.

Glissez vers le gauche ou droite pour accéder à la pièce où se trouve la caméra.

Appuyez sur le image miniature de votre appareil photo.

Glissez vers le gauche ou droite sur la chronologie située en bas pour trouver un événement de mouvement.

Lorsque vous glissez votre chronologie, une chronologie de calendrier apparaît en haut de votre écran. Vous pouvez l’utiliser pour passer à une date spécifique si nécessaire.

Appuyez sur le choix événement de mouvement.

Source: iMore

Appuyez sur le Icône de partage situé à gauche.

Robinet Prochain près du coin supérieur droit.

Appuyez sur Enregistrer la vidéo. Cela enregistrera la vidéo directement dans l’application Photos.

Vous pouvez également utiliser l’option Enregistrer dans des fichiers pour sélectionner un emplacement sur votre téléphone ou iCloud.

Source: iMore

Comment partager une vidéo enregistrée dans l’application Home

Lancez le Accueil app.

Appuyez sur Pièces dans la barre de menu inférieure.

Vous pouvez également appuyer directement sur votre appareil photo à partir de l’onglet Accueil si vous l’avez défini comme favori.

Glissez vers le gauche ou droite pour accéder à la pièce où se trouve la caméra.

Source: iMore

Appuyez sur le image miniature de votre appareil photo.

Glissez vers le gauche ou droite sur la chronologie située en bas pour trouver un événement de mouvement.

Lorsque vous glissez votre chronologie, une chronologie de calendrier apparaît en haut de votre écran. Vous pouvez l’utiliser pour passer à une date spécifique si nécessaire.

Appuyez sur le choix événement de mouvement.

Source: iMore

Appuyez sur le Icône de partage situé à gauche.

Robinet Prochain près du coin supérieur droit.

Appuyez sur le contact que vous souhaitez partager la vidéo s’ils sont répertoriés comme favoris en haut.

Les options pour les messages, le courrier, AirDrop et les applications tierces comme Twitter devraient apparaître sous votre liste de contacts favoris. Vous pouvez appuyer sur l’un d’eux pour partager votre vidéo via l’application.

Une option pour partager votre vidéo sur les albums photo partagés iCloud devrait également être disponible dans la liste des options sous ces applications.

Source: iMore

Comment supprimer une vidéo enregistrée dans l’application Accueil

Lancez le Accueil app.

Appuyez sur Pièces dans la barre de menu inférieure.

Vous pouvez également appuyer directement sur votre appareil photo à partir de l’onglet Accueil si vous l’avez défini comme favori.

Glissez vers le gauche ou droite pour accéder à la pièce où se trouve la caméra.

Source: iMore

Appuyez sur le image miniature de votre appareil photo.

Glissez vers le gauche ou droite sur la chronologie située en bas pour trouver un événement de mouvement.

Lorsque vous glissez votre chronologie, une chronologie de calendrier apparaît en haut de votre écran. Vous pouvez l’utiliser pour passer à une date spécifique si nécessaire.

Appuyez sur le choix événement de mouvement.

Source: iMore

Appuyez sur le Icône de partage situé à gauche.

Appuyez sur le Icône de corbeille à droite de la chronologie.

Appuyez sur Supprimer le clip lorsque l’invite apparaît.

Source: iMore

La fonction HomeKit Secure Video enregistre automatiquement les 10 derniers jours d’enregistrements si vous avez un abonnement de stockage iCloud. Bien que pratique, gardez simplement à l’esprit que vous devrez enregistrer tout métrage en utilisant les étapes ci-dessus avant l’expiration du délai. Si vous utilisez l’option Supprimer l’enregistrement, votre vidéo sera définitivement supprimée et il n’y a aucun moyen de la récupérer.

Nos meilleurs choix d’équipement

La caméra Logitech Circle 2 a été la première caméra à prendre en charge HomeKit Secure Video via une mise à jour bêta en 2019. Elle se trouve également être l’une des meilleures caméras du monde grâce à des fonctionnalités telles que la vidéo 1080p, l’audio bidirectionnel et la vision nocturne. Cette caméra fonctionne également à l’intérieur et à l’extérieur, et elle a accès à une variété d’options de montage, ce qui la rend vraiment flexible.

Vidéo sécurisée partout

Bien sûr, la caméra de Logitech n’est pas la seule à prendre en charge HomeKit Secure Video. Plusieurs autres, dont la caméra intérieure intelligente de Netatmo et la sonnette vidéo compacte Robin ProLine, prennent également en charge la dernière et la meilleure fonctionnalité.

Caméra intérieure intelligente Netatmo

(192 $ sur Amazon)

La caméra intérieure intelligente de Netatmo a récemment obtenu l’amour HomeKit Secure Video avec une mise à jour gratuite pour les propriétaires existants. En plus de la prise en charge HSV, la caméra de Netatmo dispose de puissantes fonctionnalités d’intelligence artificielle et d’une prise en charge de l’enregistrement de vidéos sur Dropbox.

