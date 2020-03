Comment installer le Google Play Store sur une tablette Amazon Fire

Contenu de l’article

1 Activer l’installation à partir de sources inconnues 2 Installer le Play Store 2.1 INFORMATIONS IMPORTANTES

2.2 Fire HD 10 (9e génération, 2019) 2.3 Fire 7 (9e génération, 2019) 2.4 Fire HD 8 (8e génération, 2018) 2.5 Fire HD 10 (6e et 7e génération), Fire HD 8 (6e et 7e génération) 2.6 Fire 7 (5e, 6e et 7e génération), Fire HD 8 (5e génération), Fire HD 10 (5e génération), Fire HD 6 (4e génération), Fire HDX 8.9 (4e génération) 3 Correctifs pour les problèmes courants 4 Dépannage 5 Problèmes à faire après

Les tablettes Fire d’Amazon sont incroyablement populaires, principalement parce qu’elles sont incroyablement bon marché. Cependant, aucun d’entre eux n’a accès au Google Play Store, c’est ainsi que la plupart des appareils Android téléchargent et installent des applications. Au lieu de cela, les tablettes Fire sont livrées avec l’Amazon Appstore, qui a une bibliothèque beaucoup plus petite et ne contient aucune application ni aucun service créé par Google. Pas de YouTube, pas de Chrome, etc.

La bonne nouvelle est qu’il n’est pas incroyablement difficile d’installer le Play Store sur une tablette Fire, et le processus complet peut prendre aussi peu que 10 minutes. Ce guide complet d’installation des tablettes Play Store on Fire contient des instructions détaillées pour chaque modèle produit depuis 2014, avec des étapes de dépannage supplémentaires si vous rencontrez des problèmes.

Nous avons mis à jour ce guide avec des instructions plus claires.

Activer l’installation à partir de sources inconnues

La première étape de ce processus consiste à permettre aux applications d’être installées depuis l’extérieur de l’Amazon Appstore. Cela vous permet d’ouvrir et d’installer des applications à partir de fichiers APK téléchargés, c’est ainsi que nous allons lancer le Play Store.

Tout d’abord, accédez à la page principale «Accueil» de votre écran d’accueil et ouvrez l’application Paramètres. Si vous venez de recevoir votre tablette, elle se situe probablement en bas de la liste. Appuyez ensuite sur la catégorie «Sécurité et confidentialité (les anciens modèles peuvent simplement dire« Sécurité »), recherchez le commutateur« Applications de sources inconnues »et activez-le.

Ce processus est légèrement différent sur les tablettes Fire plus récentes. Si vous appuyez sur «Applications de sources inconnues» pour afficher une liste d’applications, recherchez l’application Documents dans la liste et faites glisser le commutateur sur ON pour «Autoriser à partir de cette source».

Vous êtes maintenant prêt à télécharger et à installer les fichiers APK nécessaires au fonctionnement de Google Play Store.

Installez le Play Store

L’étape suivante consiste à télécharger les fichiers APK appropriés pour le Play Store. Techniquement, vous devez installer quatre applications différentes – Google Account Manager, Google Services Framework, Google Play Services et enfin le Google Play Store. Les trois premières applications gèrent les services de compte de base et ajoutent des API, tandis que la dernière application est la boutique elle-même.

Étant donné que différentes tablettes Fire exécutent différentes versions d’Android avec différents matériels, les fichiers APK exacts que vous devez installer dépendent de la tablette Fire que vous possédez.

Si vous n’êtes pas sûr du modèle dont vous disposez, ouvrez à nouveau l’application Paramètres, appuyez sur “ Options de l’appareil et système ” (cela pourrait aussi simplement s’appeler “ Options de l’appareil ”), et regardez ce qui est répertorié sous “ Modèle de l’appareil.

INFORMATION IMPORTANTE



Vous devez télécharger et installer les applications ci-dessous une par une, dans l’ordre indiqué. Si vous installez les mauvais fichiers APK ou les installez dans le mauvais ordre, vous devrez les désinstaller de l’application Paramètres et recommencer.

Retirez la carte microSD de votre tablette si vous en avez une installée. Si vous ne le faites pas, certaines applications peuvent être installées automatiquement sur la carte microSD, ce qui peut provoquer des problèmes. Vous pouvez remettre la carte une fois que vous avez terminé.

Il n’y a aucun moyen de gérer une tablette Fire via Google Family Link, même après l’installation du Play Store.

Les applications installées via le Play Store peuvent ne pas fonctionner avec la gestion des applications Amazon FreeTime. Je n’ai pas personnellement testé cela, mais c’est ce que beaucoup de gens ont rapporté dans la section des commentaires.

Certaines applications se cachent du Play Store sur les tablettes Fire, car les tablettes Fire ne sont pas certifiées SafetyNet par Google (plus d’informations ici). Netflix est une application qui fait cela. Pour ces applications, vous pouvez essayer de les trouver sur l’Amazon Appstore ou de les télécharger sur APKMirror.

Si vous ne lisez pas encore ceci sur votre tablette Fire, ouvrez le navigateur Web Silk et tapez andp.lc/firetabletplay dans la barre d’adresse pour accéder directement à ce message.

Fire HD 10 (9e génération, 2019)

Les étapes du dernier Fire HD 10 sont un peu différentes de celles des autres modèles, car il exécute un logiciel Android plus récent. Accédez à chacune des pages ci-dessous et appuyez sur les principaux boutons de téléchargement, mais n’ouvrez pas encore les fichiers téléchargés.

Pour ces deux derniers liens, sélectionnez la version la plus proche du haut de la liste qui n’a pas “beta” dans le nom. Encore une fois, n’ouvrez pas encore les fichiers.

Il est maintenant temps d’installer les applications. Ouvrez l’application Documents sur votre tablette (elle pourrait également s’appeler «Documents»), sélectionnez le dossier de téléchargement de votre tablette et ouvrez les applications dans l’ordre ci-dessous.

com.google.gsf.s’identifier

com.google.android.gsf

com.google.android.gms

com.android.vente

Une fois que vous avez installé les quatre applications, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé et appuyez sur «Redémarrer» pour redémarrer votre tablette. Une fois qu’il a redémarré, ouvrez le Play Store à partir de l’écran d’accueil et voyez si cela fonctionne

Fire 7 (9e génération, 2019)

Voici les liens de téléchargement pour la tablette Fire 7 de neuvième génération, sortie en 2019. Accédez à chaque page, appuyez sur le bouton principal Télécharger, attendez que le fichier soit terminé, puis ouvrez-le à partir de la fenêtre contextuelle. Une fois chaque installation terminée, appuyez sur le bouton Terminé, pas sur le bouton Ouvrir.

Gestionnaire de compte Google v7.1.2

Google Services Framework v7.1.2

Pour ces deux derniers liens, sélectionnez la version la plus proche du haut de la liste qui n’a pas “beta” dans le nom. Une fois chaque installation terminée, appuyez sur le bouton Terminé, pas sur le bouton Ouvrir.

Services Google Play (ARM 32 bits, nodpi, Android 6.0+)

Google Play Store (ARM 32 bits, nodpi)

Une fois que vous avez installé les quatre applications, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé et appuyez sur «Redémarrer» pour redémarrer votre tablette. Une fois qu’il a redémarré, ouvrez le Play Store à partir de l’écran d’accueil et voyez si cela fonctionne.

Fire HD 8 (8e génération, 2018)

Voici les liens de téléchargement de la huitième génération de Fire HD 8. Accédez à chaque page, appuyez sur le bouton principal de téléchargement, attendez que le fichier se termine, puis ouvrez le fichier à partir de la fenêtre contextuelle. Une fois chaque installation terminée, appuyez sur le bouton Terminé, pas sur le bouton Ouvrir.

Gestionnaire de compte Google v7.1.2

Google Services Framework v7.1.2

Pour ces deux derniers liens, sélectionnez la version la plus proche du haut de la liste qui n’a pas “beta” dans le nom. Une fois chaque installation terminée, appuyez sur le bouton Terminé, pas sur le bouton Ouvrir.

Services Google Play (ARM 64 bits, nodpi, Android 6.0+)

Google Play Store (universel, nodpi)

Une fois que vous avez installé les quatre applications, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé et appuyez sur «Redémarrer» pour redémarrer votre tablette. Une fois qu’il a redémarré, ouvrez le Play Store à partir de l’écran d’accueil et voyez si cela fonctionne.

Fire HD 10 (6e et 7e génération), Fire HD 8 (6e et 7e génération)

Si vous avez une tablette Fire HD plus ancienne, ne vous inquiétez pas, elle peut exécuter le Play Store aussi bien que les modèles plus récents. Accédez à chacune des pages ci-dessous, appuyez sur le bouton principal de téléchargement, attendez la fin du téléchargement du fichier, puis ouvrez le fichier à partir de la fenêtre contextuelle. Une fois chaque installation terminée, appuyez sur le bouton Terminé, pas sur le bouton Ouvrir.

Gestionnaire de compte Google v5.1

Google Services Framework v5.1

Pour ces deux derniers liens, sélectionnez la version la plus proche du haut de la liste qui n’a pas “beta” dans le nom. Une fois chaque installation terminée, appuyez sur le bouton Terminé, pas sur le bouton Ouvrir.

Services Google Play (ARM 32 bits, nodpi, Android 5.0+)

Google Play Store (universel, nodpi)

Une fois que vous avez installé les quatre applications, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé, appuyez sur “ OK ” pour éteindre, puis rallumez votre tablette en appuyant à nouveau sur le bouton d’alimentation. Une fois qu’il a redémarré, ouvrez le Play Store à partir de l’écran d’accueil et voyez si cela fonctionne.

Fire 7 (5e, 6e et 7e génération), Fire HD 8 (5e génération), Fire HD 10 (5e génération), Fire HD 6 (4e génération), Fire HDX 8.9 (4e génération)

Nous n’avons pas testé le Play Store sur ces modèles nous-mêmes, mais selon la page des spécifications des appareils d’Amazon, ils exécutent tous Fire OS 5 (basé sur Android Lollipop) avec des processeurs 32 bits, ils devraient donc fonctionner avec les APK ci-dessous. Croiser les doigts.

Assurez-vous que votre tablette Fire est mise à jour vers la dernière version de Fire OS avant de continuer. Vous pouvez vérifier les mises à jour du système depuis l’application Paramètres.

Accédez à chacune des pages ci-dessous, appuyez sur le bouton principal de téléchargement, attendez la fin du téléchargement du fichier, puis ouvrez le fichier à partir de la fenêtre contextuelle. Une fois chaque installation terminée, appuyez sur le bouton Terminé, pas sur le bouton Ouvrir.

Gestionnaire de compte Google v5.1

Google Services Framework v5.1

Pour ces deux derniers liens, sélectionnez la version la plus proche du haut de la liste qui n’a pas “beta” dans le nom. Une fois chaque installation terminée, appuyez sur le bouton Terminé, pas sur le bouton Ouvrir.

Services Google Play (ARM 32 bits, nodpi, Android 5.0+)

Google Play Store (universel, nodpi)

Une fois que vous avez installé les quatre applications, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé, appuyez sur “ OK ” pour éteindre, puis rallumez votre tablette en appuyant à nouveau sur le bouton d’alimentation. Une fois qu’il a redémarré, ouvrez le Play Store à partir de l’écran d’accueil et voyez si cela fonctionne.

Corrections des problèmes courants

Si le Play Store ou d’autres applications Google ne fonctionnent pas correctement, voici quelques correctifs pour les problèmes courants.

“Ce compte existe déjà sur votre appareil”

Si vous obtenez l’erreur “Ce compte existe déjà sur votre appareil” lors de la connexion à Chrome ou à une autre application Google, ou si l’application ne détecte pas du tout votre compte Google, procédez comme suit:

Fermez complètement l’application avec laquelle vous rencontrez des problèmes (par exemple, glissez-la dans l’écran Récents / multi-tâches).

Ouvrez l’application Paramètres, appuyez sur Applications et autorisations, puis sélectionnez «Gérer toutes les applications». Ces options peuvent avoir des noms différents, selon votre version de Fire OS.

Recherchez l’application avec laquelle vous rencontrez des problèmes dans la liste, appuyez dessus et sélectionnez «Autorisations».

Mettez toutes les autorisations disponibles sur «On». L’activation de l’autorisation Contacts seule a fait l’affaire dans mes tests, mais vous pourriez tout aussi bien activer tout pour faire bonne mesure.

Ouvrez à nouveau l’application.

Dans le cas de Chrome, vous devez également ouvrir le navigateur, appuyez sur le menu Paramètres, puis appuyez sur le bouton bleu “ Continuer sous … ” en haut de l’écran.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème différent de ceux répertoriés ci-dessus, voici quelques conseils de dépannage génériques.

Redémarrez votre tablette

Cela peut être évident, mais c’est une bonne mesure à prendre. Maintenez le bouton d’alimentation enfoncé, appuyez sur l’option “ Éteindre ” et rallumez votre tablette en appuyant à nouveau sur le bouton d’alimentation. Une fois qu’il a redémarré, ouvrez le Play Store à partir de l’écran d’accueil et voyez si cela fonctionne.

Effacer les données de l’application

Lorsque j’ai écrit ce guide, je n’ai pas pu me connecter au Play Store avant d’avoir effacé les données locales de l’application. Cela réinitialisera essentiellement l’application Play Store à son état d’origine et devrait résoudre la plupart des problèmes que vous pourriez rencontrer.

Ouvrez l’application Paramètres, sélectionnez la section “Applications et notifications” (ou tout autre nom ayant pour nom “Applications” ou “Applications”), puis appuyez sur “Gérer toutes les applications”. Recherchez le Play Store dans la liste des applications et appuyez dessus.

Vous devez effectuer deux étapes sur cet écran d’informations. Tout d’abord, appuyez sur le bouton «Forcer l’arrêt» pour arrêter le Play Store. Appuyez ensuite sur l’option de menu «Stockage» et appuyez sur «Effacer les données». Revenez maintenant à l’application Play Store et voyez si cela fonctionne.

Si cela n’a pas aidé, suivez à nouveau les étapes ci-dessus, mais redémarrez votre tablette avant d’essayer d’ouvrir le Play Store. Si cela ne fonctionne pas non plus, essayez d’arrêter de force et d’effacer les données des services Google Play en plus du Play Store.

Réinitialisez la tablette

Si vous ne parvenez toujours pas à faire fonctionner le Play Store, votre meilleure option est probablement de réinitialiser votre tablette aux paramètres d’usine et de réessayer. Assurez-vous de ne pas restaurer à partir d’une sauvegarde lorsque vous réinstallez la tablette, sauf si la sauvegarde a été effectuée avant que vous n’essayiez d’installer le Play Store.

Des trucs à faire après

Félicitations, votre tablette Fire dispose désormais du Google Play Store! Tapotez-vous dans le dos. Maintenant que la partie difficile est terminée, voici certaines choses que vous devez faire ou garder à l’esprit.

Désactiver les mises à jour automatiques pour Alexa

Si vous vous souciez de la fonctionnalité Alexa sur votre tablette, la première chose à faire après l’installation du Play Store est de désactiver les mises à jour automatiques de l’application Alexa. La raison en est que le Play Store essaiera de mettre à jour l’application Alexa sur votre tablette vers la version régulière, ce qui peut casser certaines fonctionnalités. Encore une fois, si vous ne vous souciez pas du travail d’Alexa, ce n’est pas énorme.

Pour désactiver les mises à jour automatiques du Play Store pour Alexa, ouvrez l’application Play Store, appuyez sur le bouton de menu en haut à gauche et appuyez sur «Mes applications et jeux». Sélectionnez l’application Amazon Alexa dans la liste (elle devrait au moins se trouver sous l’onglet “ Installé ”), puis appuyez sur le bouton de menu en haut à droite et décochez la case “ Activer la mise à jour automatique ”.

Installer des applications Google

Maintenant que vous avez le Play Store, vous pouvez télécharger toutes les applications Google que vous ne pouviez pas télécharger auparavant! Voici quelques suggestions – si vous lisez ceci sur votre tablette Fire, les liens vous mèneront directement à la page Play Store de l’application.

Définir Chrome comme navigateur par défaut

Si vous utilisez Chrome comme navigateur principal, vous souhaiterez peut-être l’installer sur votre tablette Fire et le définir comme navigateur par défaut. Tout d’abord, téléchargez-le depuis le Play Store sur votre tablette Fire, soit en recherchant «Chrome» sur la boutique, soit en appuyant sur le lien ci-dessous.

Une fois cela fait, ouvrez l’application Paramètres et accédez à «Applications et notifications»> «Applications par défaut»> «Application navigateur». Enfin, sélectionnez Chrome dans la liste. Désormais, tous les liens devraient s’ouvrir dans Chrome par défaut et les onglets personnalisés Chrome devraient fonctionner.

Installer Google Play sur d’autres profils d’appareils

Étant donné que le Play Store n’est pas une application de niveau système sur les tablettes Fire, le processus d’installation ne s’applique qu’au profil d’appareil que vous avez utilisé. Si vous souhaitez ajouter le Play Store pour d’autres utilisateurs sur le même appareil, les étapes sont un peu différentes, car Fire OS d’Amazon ne vous permettra pas d’avoir différentes versions de Play Services et le Play Store installés sur chaque profil – grâce à Florian Wolters sur Stack Overflow pour l’avoir signalé.

Il s’agit d’un processus extrêmement fastidieux qui prendra probablement plus de temps que le guide d’origine. Croyez-le ou non, les étapes ci-dessous sont toujours le moyen le plus simple d’obtenir le Play Store sur d’autres profils d’appareils, avec le moins de façons de foutre quelque chose.

Le moyen le plus simple d’obtenir le Play Store sur un autre profil utilisateur consiste à extraire les fichiers APK déjà installés sur le premier profil et à les installer sur le deuxième profil. Nous avons seulement besoin de récupérer les fichiers pour les services Play et le Play Store.

Sur le profil utilisateur qui possède déjà le Play Store:

Installez ML Manager à partir du Play Store et ouvrez-le.

Dans la liste des applications, recherchez les services Google Play et appuyez sur le bouton “Extraire”.

Recherchez Google Play Store dans la liste et appuyez sur le bouton “Extraire”.

Maintenant, les deux fichiers APK ont été enregistrés dans le dossier «ML Manager» dans le stockage interne de votre tablette. Étant donné que les profils utilisateur ne peuvent pas accéder aux fichiers à partir d’autres profils, vous devez copier les deux fichiers APK ailleurs, vous connecter au deuxième profil et les copier dans les fichiers du deuxième profil. La façon la plus simple de le faire est d’utiliser Firefox Send.

Ouvrez Firefox Send (send.firefox.com) sur le navigateur de votre tablette (Silk, Chrome, etc.).

Appuyez sur le bouton «Sélectionner les fichiers», appuyez sur le bouton de menu à droite et sélectionnez «Afficher le stockage interne».

Dans le navigateur de fichiers, ouvrez le menu de gauche et sélectionnez votre tablette (ce devrait être le seul élément qui indique la quantité de stockage restante).

Ouvrez le dossier ML Manager, maintenez enfoncé l’un des fichiers jusqu’à ce que «1 sélectionné» s’affiche, puis appuyez sur le deuxième fichier. Il devrait indiquer «2 sélectionné» en haut.

Appuyez sur le bouton Télécharger.

Une fois le téléchargement des fichiers terminé, vous obtiendrez un lien. Vous devrez ouvrir ce lien sur le deuxième profil, alors écrivez-le, envoyez-le par e-mail à l’autre utilisateur, connectez-vous à Google Keep sur le Web et mettez-le dans une note, tout ce qui vous convient le mieux.

Maintenant que vous avez tout ce dont vous avez besoin, il est temps de passer à l’autre profil utilisateur.

Sur le profil utilisateur qui n’a pas le Play Store:

Ouvrez le navigateur Web et accédez au lien que vous avez obtenu à l’étape précédente.

Téléchargez le fichier ZIP avec les deux APK à l’intérieur.

Ouvrez l’Amazon Appstore, recherchez «ES File Explorer» et téléchargez-le.

Maintenant, revenez au tout début de ce guide et suivez les instructions comme précédemment. Lorsque vous arrivez aux étapes où vous devez télécharger des fichiers APK, télécharger et installer uniquement les deux premiers éléments – Google Account Manager et Google Services Framework. Une fois que vous avez installé ces deux applications, vous devez installer les fichiers APK que vous venez de copier à partir du premier profil.

Ouvrez ES File Manager à partir de l’écran d’accueil.

Appuyez sur le bouton de menu en haut à gauche, appuyez sur «Local», puis sur «Télécharger».

Appuyez sur le fichier ZIP que vous avez téléchargé plus tôt (il s’appelle probablement «Send-Archive»).

Vous devriez voir deux fichiers APK. Tout comme avant, ceux-ci doivent être installés dans le bon ordre.

Appuyez sur celui qui commence par «com.google.android.gms» (celui-ci est Google Play Services), puis appuyez sur «Installer».

Appuyez maintenant sur celui qui commence par «com.android.vending» (celui-ci est le Play Store), puis appuyez sur «Installer».

Maintenant, redémarrez à nouveau votre tablette, connectez-vous au deuxième profil et voyez si le Play Store fonctionne. Si vous rencontrez des problèmes, consultez la section Dépannage ci-dessus.

Voilà, le guide ultime pour installer le Google Play Store sur les tablettes Fire d’Amazon. Si vous rencontrez des problèmes, laissez un commentaire et nous ferons de notre mieux pour vous aider. Vos commentaires pourraient même nous aider à améliorer ce guide!

Merci: Zampacto (aide de Fire 10 2019), Trevor (correctif de connexion Chrome)