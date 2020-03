Comment installer les APK de Netflix et Disney + sur votre téléphone ou tablette Android

Netflix et Disney + sont deux services de streaming incroyablement populaires, mais si vous essayez d’installer les fichiers d’application (APK) pour ces applications sur votre téléphone ou votre tablette, ils échouent. En effet, ce sont des fichiers APK regroupés et ne peuvent pas être installés avec le seul fichier d’application standard que vous obtenez sur le Play Store. Mais maintenant, vous pouvez, et nous vous montrerons comment.

Tout d’abord, une mise en garde. Nous ne pouvons pas garantir que Netflix ou Disney +, une fois installé, lira réellement les vidéos sur votre appareil ou fonctionnera correctement. Les deux applications ont des restrictions de région et de périphérique, et cet article ne traite pas de la façon de contourner ces restrictions. Cela n’a rien à voir avec ce que fait notre installateur de bundle APK, et ce n’est pas quelque chose que nous pouvons «corriger».

Avec cela à l’écart, voici ce que vous devez faire pour charger les APK Netflix ou Disney + sur votre téléphone ou tablette Android.

1. Téléchargez Disney + / Netflix depuis APK Mirror

Tout d’abord, vous devrez télécharger les fichiers APK appropriés. Nous vous recommandons d’utiliser APK Mirror, car il s’agit de notre site Web, et nous garantissons personnellement la sûreté et la sécurité de tous les fichiers d’applications qui y sont hébergés.

Vous pouvez trouver la liste pour Netflix ici et la liste pour Disney + ici (la version Android TV de Disney + est une liste différente, ici). Téléchargez le dernier APK directement sur votre smartphone ou tablette.

2. Installez APKMirror Installer

L’étape suivante est l’installation de l’application APKMirror Installer, que vous pouvez télécharger sur le Play Store ci-dessous ou directement depuis APKMirror lui-même ici.

3. Ouvrez APKMirror Installer et installez l’application

Ensuite, ouvrez l’application APKMirror Installer et appuyez sur «Parcourir les fichiers». Vous devrez naviguer vers le dossier approprié où le fichier APK est stocké, qui par défaut sur la plupart des téléphones est le dossier “Télécharger”. Vous pouvez être dirigé vers un sous-dossier différent par défaut, alors appuyez sur la flèche sur le côté gauche de l’écran si vous ne voyez rien dans la liste pour revenir au répertoire racine. (Remarque: à l’heure actuelle, l’application ne prend pas en charge les cartes SD externes, vous devez donc les télécharger sur la mémoire interne de votre téléphone.)

Vous devrez probablement naviguer dans le dossier «Télécharger» de votre téléphone, où vous trouverez l’ensemble APK téléchargé.

Ensuite, appuyez sur le package que vous souhaitez installer et appuyez sur le bouton “Installer le package” en bas à droite de l’écran. À partir de là, vous serez présenté avec l’interface “Fichiers chargés”, à partir de laquelle vous pouvez sélectionner les fonctionnalités de bundle DPI et APK que vous souhaitez inclure dans votre installation. Si vous ne savez pas ce que ces choses signifient, il est préférable de laisser les valeurs par défaut telles quelles. Appuyez sur “Installer l’application” en bas à droite pour commencer le processus d’installation. Lors de votre premier chargement latéral, vous devrez probablement activer l’installation de sources inconnues sur votre téléphone ou tablette pour APKMirror Installer. Sur les téléphones Samsung, cette invite ressemble à la capture d’écran à droite ci-dessous.

Une fois activé, vous pouvez revenir à l’application et appuyer sur le bouton “Installer l’application”, et l’installation commencera. Si vous n’êtes pas un abonné payant à APKMirorr Installer, il y a une période d’attente avant le début de l’installation (ces annonces aident à soutenir le développement de l’application).

Une fois l’installation commencée, vous accéderez à un autre écran, après quoi l’application vous informera si l’installation a réussi ou non. Si tel était le cas, vous pouvez accéder directement à l’application à l’invite de l’application d’installation. Si ce n’est pas le cas, le programme d’installation tentera de vous expliquer pourquoi l’installation a échoué.