Comment installer une ROM Android personnalisée qui supprime complètement Google de votre téléphone

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/04/17

8h43 PDT le 17 avril 2020 et dernière mise à jour 2020/04/19

13 h 57 PDTA le 19 avril 2020.

Compte tenu des récents scandales sur la vie privée, moins de personnes sont prêtes à partager toutes leurs données avec de grandes sociétés. Certains peuvent même avoir joué avec l’idée de ne pas utiliser Google sur Android, car il s’agit essentiellement d’un système d’exploitation open source. Cependant, de nombreux obstacles vous empêchent de le faire, le premier étant avant tout les services Google Play. C’est le maillage propriétaire qui rassemble de nombreuses fonctionnalités Android essentielles et les connecte avec des applications de première et de tierce partie. Sans cela, de nombreuses applications ne peuvent pas vous envoyer de notifications push, obtenir votre position ou sauvegarder leurs données d’application, entre autres. Entrez microG, un remplacement open source pour les services Play. Il peut reproduire un grand nombre de ces fonctions et permet d’utiliser un téléphone Android sans aucune application Google.

J’accepte personnellement qu’il y aura toujours un compromis inhérent en matière de confidentialité lorsque vous utilisez un appareil mobile incroyablement utile et toujours connecté alimenté par une société de publicité, mais je suis intéressé de voir s’il existe au moins un moyen de supprimer la société publicitaire de l’équation (les téléphones Apple ne sont pas intrinsèquement meilleurs non plus). Il n’est probablement pas encore possible de devenir entièrement open source sur Android, mais vous pourriez être ravi d’apprendre qu’il est possible de réduire votre dépendance à l’égard d’agrégateurs de données singuliers comme Google.

Pour passer complètement sans Google sur votre téléphone, vous devez installer une ROM personnalisée qui prend en charge microG. Selon votre appareil, il s’agit d’un processus plus ou moins complexe. Vous perdrez toutes les données stockées sur votre téléphone dans le processus, alors assurez-vous d’avoir des sauvegardes. Si vous faites une erreur, vous pourriez vous retrouver avec un presse-papier en brique permanent inutilisable, veuillez donc vérifier et vérifier ce que vous faites, lisez toutes les instructions avant de commencer le processus et assurez-vous de bien comprendre.

Bien que vous n’aimiez peut-être pas Google en tant qu’entreprise, elle doit toujours respecter les règles de confidentialité. Ce n’est pas vrai pour les ROM open source potentiellement créées par de mauvais acteurs qui poursuivent vos données. LineageOS et microG doivent être suffisamment contrôlés par les pairs, mais il n’y a aucune garantie. Sachez que vous pourriez toujours tomber amoureux de quelqu’un de louche lorsque vous bricolez votre appareil, et que le risque est d’autant plus grand que la ROM que vous choisissez est obscure.

Trouver une ROM appropriée

Avec un peu de travail, n’importe quelle ROM personnalisée peut fonctionner sur microG, mais il existe des moyens plus faciles et plus difficiles en fonction de vos préférences et de la prise en charge de LineageOS pour votre appareil.

Les constructions LineageOS de microG

La solution la plus simple consiste à utiliser la ROM fournie par les développeurs microG: ils proposent une version personnalisée de LineageOS fournie avec microG prête à l’emploi. Cependant, seuls les appareils officiellement pris en charge par LineageOS figurent sur cette liste, donc si vous utilisez un téléphone comme tout Pixel récent, vous devrez emprunter une autre voie.

Rendez-vous sur le site de téléchargement de microG et voyez si votre téléphone fait partie de ceux pris en charge (recherchez “[your phone] nom de code “pour donner un sens aux éléments du site). Pour les instructions d’installation, accédez au wiki de LineageOS et recherchez votre combiné.

En utilisant ce chemin, vous n’aurez pas besoin d’installer microG séparément; il est livré avec la ROM. Vous trouverez également F-Droid préinstallé, le marché pour toutes sortes d’applications Android gratuites et open source (FOSS). En dehors de cela, LineageOS reste intact et comprend toutes les améliorations Android réfléchies pour lesquelles la ROM est connue et appréciée.

Autres ROM

Si votre téléphone ne figure pas sur la liste de microG, les choses deviennent un peu plus compliquées. Comme indiqué dans l’encadré ci-dessus, soyez extrêmement prudent lors de la sélection d’une ROM inconnue – généralement, les plus gros joueurs comme LineageOS sont plus contrôlés par les pairs que les autres. Sur le site Web de microG, vous pouvez trouver une petite sélection d’autres ROM recommandées.

Lorsque vous passez par le processus d’installation, ignorez l’installation de tout package Gapps et flashez à la place NanoDroid (instructions) sur votre téléphone après la ROM, qui se chargera de faire fonctionner microG. Si votre ROM ne prend pas en charge l’usurpation de signature, ce qui permet à microG de prétendre qu’il s’agit de Play Services, NanoDroid corrigera également le système pour le prendre en charge.

De nombreux développeurs de ROM désactivent l’usurpation de signature pour des raisons de sécurité, car une application prétendant être une autre application peut potentiellement faire des ravages sur votre téléphone. Si vous filtrez soigneusement les applications que vous installez, cela ne devrait pas être un problème, cependant. Il est également probable que l’usurpation d’identité ne soit pas trop largement exploitée pour le piratage dans la nature, car il n’existe qu’une petite démographie d’attaque principalement informée.

Il existe déjà de nombreux articles expliquant comment installer des ROM personnalisées, et comme le processus diffère légèrement pour chacun, il vaut mieux se référer aux instructions fournies avec le logiciel personnalisé que vous finissez par choisir. Pour un guide plus général et plus facile à lire, consultez l’excellent article d’installation de ROM personnalisé de How-To Geek.

Personnellement, je recommande LineageOS car il prend en charge une pléthore de téléphones et est généralement stable par rapport aux autres options disponibles.

Configurer microG

Maintenant que votre ROM est installée et prête à l’emploi, vous devrez parcourir quelques cerceaux supplémentaires avant que tout ne soit défini.

Recherchez l’application microG sur votre téléphone et ouvrez-la. En haut, il y a une section de configuration avec un auto-contrôle. Appuyez dessus et vous verrez une liste de contrôle des fonctionnalités nécessaires. La plupart des cases doivent déjà être cochées, mais vous devrez faire fonctionner les autres afin de profiter pleinement de votre téléphone.

Recherchez l’entrée Système -> optimisation de la batterie et appuyez dessus, puis choisissez Autoriser. Cela désactivera l’optimisation de la batterie pour microG afin qu’elle puisse fonctionner en arrière-plan sans restrictions – sinon, les applications qui dépendent du service pourraient mal se comporter.

Pour que les applications cartographiques et autres qui dépendent de votre emplacement fonctionnent, quittez la section Auto-vérification de l’application et accédez à Configuration -> Paramètres UnifiedNlp. Là-bas, vous devez configurer la géolocalisation basée sur le réseau et la recherche d’adresses, ce qui semble plus compliqué qu’il ne l’est: cochez simplement les cases à côté des services respectifs.

Vous pouvez simplement cocher la case de chaque paramètre pour faire fonctionner les applications basées sur la localisation.

Après cela, toutes les cases de la section d’auto-vérification doivent être cochées et vous devriez être prêt à utiliser votre téléphone. Cependant, certaines applications peuvent nécessiter un logiciel Google que microG ne peut pas émuler: Firebase Cloud Messaging de Google, le service de notification push de l’entreprise. Pour l’utiliser, vous devrez également activer l’enregistrement de l’appareil de Google. C’est la seule partie de Google que vous devrez autoriser sur votre ROM sans Google. La bonne nouvelle est que de nombreuses applications n’ont pas du tout besoin du service (par exemple, Signal et Télégramme), donc vous pourriez ne pas avoir à l’activer à la fin.

Au moins, vous pouvez ajuster manuellement les paramètres GCM dans microG via le menu de débordement en haut à droite.

Problèmes potentiels

Renoncer aux services de jeu comporte quelques mises en garde: d’une part, vos contacts, SMS et données d’appareil ne seront pas sauvegardés sur le serveur de Google, alors assurez-vous de les enregistrer ou de les synchroniser vers un emplacement en dehors de votre téléphone. D’autre part, il y a toute une liste de bugs et de problèmes microG sur Github, les plus importants étant l’absence de support Chromecast, pas de support Wear OS et pas de géofencing – mais comme nous essayons d’éviter les applications Google ici, les deux premiers ne devraient pas être trop problématique.

Remplacement des applications Google

Éviter les applications Google signifie éviter le Google Play Store. Ainsi, vous ne pourrez pas utiliser les applications Play Store payantes ni accéder aux achats intégrés. Si vous recherchez un logiciel open source, il est logique de vous limiter au distributeur d’applications alternatif F-Droid, qui vous permet d’activer les mises à jour automatiques. Si vous recherchez des applications commerciales plus courantes, consultez notre propre miroir APK. Nous ne pouvons pas envoyer de mises à jour logicielles sur votre téléphone, mais nous proposons un service Pushbullet qui vous informe lorsque nous ajoutons de nouvelles versions. Vous pouvez également consulter l’Amazon App Store, mais je ne pense pas que le remplacement d’un gros conglomérat (Google) par un autre (Amazon) soit la meilleure solution pour ce guide.

Les bases: téléphone, messagerie, contacts, etc.

La plupart des ROM personnalisées sont déjà livrées avec des applications de téléphone, de messagerie et de contacts préinstallées, vous n’aurez donc pas trop à vous soucier de trouver des remplacements pour celles-ci. Dans de nombreuses ROM, ces applications font partie du projet Open Source Android (AOSP) et ont été développées par Google, mais leur code est open source. Ainsi, vous utilisez toujours techniquement un produit Google, mais il ne vient pas avec le même bagage.

Si vous avez envie d’applications plus avancées ou plus esthétiques, consultez QKSMS pour la messagerie (APK Mirror, F-Droid), Open Contacts (F-Droid) ou Simple Mobile Tools.

Navigateur

Firefox est la seule vraie alternative à un navigateur Google sur Android. Tous les autres navigateurs sont basés sur le moteur de rendu Web Chromium open source de Google. Cela les rend techniquement indépendants de Google en tant qu’entreprise, mais vous utilisez toujours des logiciels au moins en partie créés et dirigés par Google.

La dernière version bêta de la nouvelle version à venir de Firefox (Firefox Preview) semble déjà assez stable et pourrait être un concurrent digne de Chrome une fois qu’elle sera stable. Sur mon système microG, je n’ai rencontré aucun problème en l’utilisant comme navigateur par défaut. Vous pouvez également essayer les alternatives commerciales à base de chrome Vivaldi, Samsung Internet et Microsoft Edge.

Email

Si vous avez besoin d’un service puissant et commercial pour vos e-mails, Outlook est une excellente alternative à Gmail. Bien sûr, il existe également des applications FOSS qui peuvent remplacer les logiciels propriétaires. FairEmail fait partie des solutions recommandées et fait tout son possible pour protéger votre vie privée en ne chargeant que les parties pertinentes des e-mails, évitant potentiellement le suivi des pixels et d’autres moyens de vous suivre dans votre boîte de réception.

La navigation

Google Maps est sans doute l’étalon-or de la navigation, mais il existe d’autres options – selon vos besoins, vous pourriez être mieux adapté à une application open source qu’à une application open source, cependant. Citymapper et Moovit sont de bonnes alternatives si vous recherchez la navigation dans les transports en commun dans les grandes villes, et vous pourriez également être bien équipé avec la solution de votre agence de transport locale, selon l’endroit où vous vivez. Sur le front open-source, nous recommandons OsmAnd, Maps.me et Axet Maps, tous construits sur le projet communautaire OpenStreetMap.

Stockage en ligne

Mon stockage cloud préféré est Microsoft OneDrive, mais curieusement, c’est la seule application qui refuse directement de travailler sur ma version microG. Il se bloque immédiatement au démarrage, même après lui avoir permis manuellement de lire le système de fichiers. Dropbox fonctionne très bien, cependant.

Si vous recherchez un projet open-source, Nextcloud (APK Mirror, F-Droid) est parmi les meilleures options. Il vous permet de choisir votre propre service d’hébergement ou votre propre serveur, mais gardez à l’esprit qu’il existe une raison pour laquelle il existe des solutions de stockage cloud payantes – vous devrez surveiller les attaques vous-même, maintenir votre serveur à jour et payer votre FAI de l’argent supplémentaire pour obtenir des vitesses de téléchargement rapides.

Nous avons également collecté quelques alternatives open source à Drive dans un tour d’horizon.

Photos

Vous pouvez répliquer certaines des fonctionnalités de sauvegarde uniques de Google Photo avec un autre fournisseur de cloud, mais vous ne trouverez pas de plate-forme qui trie intelligemment vos images et identifie vos amis, votre famille et vos animaux de manière aussi fiable que les algorithmes d’apprentissage automatique de Google. Cela dit, si vous recherchez une application de galerie simple, le Focus Go de Francisco Franco est une alternative légère et capable à toute solution préinstallée que vous trouverez dans votre ROM, et si vous avez envie de quelque chose de plus capable, F-Stop devrait être votre go-to application.

Nous avons également rassemblé quelques applications photo supplémentaires.

Notes et édition de texte

Si vous recherchez une alternative complète à Google Keep, vous n’avez pas besoin de chercher plus loin que la Simplenote gratuite, présentée par Automattic, la société derrière WordPress et WordPress.org. Il prend en charge le démarquage et se synchronise sur les applications de bureau, mobiles et Web. Beaucoup de gens l’utilisent même comme éditeur de texte. Contrairement à OneDrive, Word est également entièrement fonctionnel sur cette version Android et, à mon avis, supérieur à Google Docs.

Il existe également des alternatives open source pour Keep.

Des médias sociaux

Google n’a plus de réseau social propre, mais vous êtes probablement toujours intéressé de savoir si des solutions tierces fonctionnent sur la version microG. Mes go-to réseaux sociaux Twitter, Instagram et Reddit fonctionnent sans aucun problème, et Facebook et son Messenger sont également bien comportés. En raison du manque de Play Store et donc de l’accès aux achats intégrés, je ne pouvais pas utiliser mon client Reddit Sync sans publicité, mais il existe également des applications entièrement gratuites et open source comme Slide (F-Droid , APK Mirror) que vous pourriez apprécier plus que Sync.

Musique et podcasts

Il se trouve que l’un des plus beaux lecteurs audio sur F-Droid, je peux donc recommander sans réserve de consulter Phonograph (F-Droid, APK Mirror) comme alternative à l’application musicale préinstallée que vous aviez précédemment sur votre téléphone. Si vous êtes abonné à Spotify, je suis désolé de vous informer que le service de streaming n’est pas disponible en dehors du Play Store sur Android. Vous devrez passer à une alternative comme Deezer ou Tidal.

Bien que Pocket Casts ne soit pas téléchargeable en dehors du Play Store, l’AntennaPod open source l’est (F-Droid, APK Mirror). La conception de son lecteur pourrait être due à un rafraîchissement, mais à part cela, il ressemble à une bonne alternative à de nombreuses solutions propriétaires.

Vidéo

Il n’y a pas de remplacement pour le vaste réseau de créateurs de contenu qu’est YouTube, mais d’autres services de streaming fonctionnent avec peu ou pas de problèmes. Netflix (APK Mirror) fonctionne instantanément sans problème sur ma version, mais pour obtenir Amazon Prime Video, vous devrez d’abord télécharger l’Amazon Appstore. Vous pouvez le désinstaller en toute sécurité une fois que vous avez le service de streaming.

Le support Chromecast m’a beaucoup manqué, mais comme le protocole Cast est une technologie propriétaire de Google, il est logique que microG ne le prenne pas en charge. Je pouvais toujours accéder à tous mes services de streaming sur grand écran via ma Playstation, ce n’est donc qu’une solution différente.

Gestionnaire de mots de passe

Choisir un gestionnaire de mots de passe pour cette version a été un exploit facile pour moi car je compte déjà sur une solution open-source: Bitwarden. Sa variante F-Droid est livrée sans le service push de Google et est entièrement open source, mais vous pouvez également obtenir la version régulière d’APK Mirror. Si vous vous êtes appuyé sur Chrome pour la synchronisation des mots de passe, je ne peux que vous recommander de passer à une autre solution – sinon, les mauvais acteurs ont accès à toutes vos connexions si votre compte Google est piraté.

Clavier

Au cours de ce test, j’ai réalisé à quel point j’aimais Gboard. Le clavier AOSP préinstallé est assez similaire à celui-ci, mais il lui manque des fonctionnalités plus avancées comme la dictée vocale et le balayage à supprimer. Je l’ai toujours trouvé correct à utiliser, et il y a toujours SwiftKey, Fleksy, ou – si vous vous sentez particulièrement aventureux – Typiquement.

Verdict

Au cours de mon expérience, je n’ai rencontré aucun problème réel de rupture. Bien sûr, ne pas accéder aux applications Google n’a pas rendu mon travail plus facile, et un Spotify non fonctionnel pourrait être plus qu’un ennui pour beaucoup, mais j’ai été surpris de voir à quel point Slack, Twitter, Telegram, Citymapper, Firefox et d’autres fonctionnaient sans les services Google Play classiques.

Les applications fournies avec une nouvelle installation de Lineage OS microG.

Je ne pense pas que j’aurais pu devenir totalement open source, cependant – je compte sur Slack pour travailler, et à en juger par mes détours avec les applications de navigation open source, je serai beaucoup plus heureux avec Citymapper. Il est toujours rafraîchissant de voir que vous pouvez diversifier qui fournit votre logiciel.

En 2020, il est difficile de ne plus utiliser Google sur Android, mais ceux qui sont vraiment obsédés par l’éloignement de la société de recherche peuvent tirer plus que des fonctionnalités de base de leurs appareils. Au cours de cette expérience, j’ai réalisé que je ne voudrais même pas perdre l’accès à de nombreux services Google. Je me suis retrouvé à manquer des éléments de base comme la synchronisation des contacts et des fonctionnalités plus avancées telles que les sauvegardes d’appareils et des produits comme YouTube, Google Maps, etc.

Mon collègue Corbin examine de plus près de nombreuses alternatives open source aux applications Google sur Android, donc si vous souhaitez trouver plus d’applications FOSS, rendez-vous ici. Si vous cherchez un moyen plus simple de supprimer Google de votre vie, pensez à un iPhone, mais gardez à l’esprit que vous allez simplement échanger une grande entreprise de technologie contre une autre.