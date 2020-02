Comment j’ai utilisé mon téléphone Android pour perdre du poids

En grandissant comme un enfant geek stéréotypé qui se souciait plus des ordinateurs que des sports, j’ai toujours eu des problèmes de poids. Par manque de motivation et de conseils appropriés, j’ai eu beaucoup de mal à me lancer dans une routine qui fonctionnerait pour moi.

En fait, je suis loin d’être le seul à lutter pour une meilleure santé dans ce monde toujours connecté. Cependant, ce sont ces mêmes outils qui peuvent être exactement ce dont vous avez besoin pour vous guider et, plus important encore, vous aider à rester sur la voie d’une meilleure forme physique.

J’ai utilisé la puissance de mon téléphone Android pour perdre 55 lb (~ 25 kg), me mettre en forme et commencer à courir des sentiers et des marathons. Si je peux le faire, vous aussi!

Maintenant, vos objectifs peuvent varier. Que ce soit quelques kilos en trop gagnés pendant les vacances ou le choix de mener une vie plus saine, perdre du poids n’est pas facile, même par une bonne journée. En fait, il est extrêmement courant de se décourager face au manque de progrès ou de direction. De plus, ce qui a fonctionné pour moi peut ne pas vous convenir, et c’est toujours une bonne idée de demander conseil à un professionnel. N’oubliez pas que les corps de chacun sont différents!

Le guide ci-dessous devrait bien servir de suggestions de base sur la façon dont vous pouvez créer un régime structuré pour perdre du poids et atteindre une meilleure santé en utilisant votre téléphone Android.

Essentiels AA: le meilleur équipement de course, les montres de course et plus encore

Que vous soyez amateur de randonnée, de vélo, de photographie ou de pilotage de drone – commencer et prendre les bonnes décisions en matière d’équipement peut être un investissement sérieux. Mais parfois, il est difficile de savoir par où commencer, surtout si…

Le contrôle de l’alimentation est la clé

En tant que fin gourmet, j’ai rapidement compris combien de calories mes gâteries préférées contiennent. Peu importe la quantité d’exercice que vous faites, le régime alimentaire est de loin le facteur le plus important dans un voyage de perte de poids. Appelé régime pauvre en calories, votre apport calorique quotidien doit être inférieur à ce que vous brûlez. Cela semble simple? Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle ces calories s’additionnent.

Le comptage des calories est bien, mais les applications qui vous donnent une répartition des nutriments peuvent être beaucoup plus utiles.

Garder un œil sur votre apport alimentaire quotidien présente de multiples avantages. Bien sûr, vous pouvez voir combien de calories vous prenez, et avec les intégrations avec les trackers de fitness et les applications, vous pouvez facilement voir si vous brûlez suffisamment. Plus que cela cependant, c’est la dégradation des nutriments qui semble plus pratique.

Bien qu’il existe de nombreuses applications qui prétendent aider au comptage des calories, certaines pourraient être meilleures pour votre partie du monde. J’ai trouvé MyFitnessPal parmi les meilleurs. L’application existe depuis toujours et n’a pas vraiment la meilleure interface, mais elle fait le travail et possède une base de données alimentaire solide. J’ai également essayé HealthifyMe, qui est une autre option, mais les rappels constants pour passer à des plans premium et le manque d’intégration avec des services complémentaires étaient rebutants.

MyFitnessPal est assez explicite en ce qui concerne les applications. Pendant le processus d’intégration, vous devrez entrer votre âge, votre taille et votre poids. Vous pouvez ensuite vous fixer un objectif de poids, ainsi que le poids que vous visez à perdre chaque semaine.

Il est facile de devenir trop optimiste, mais je vous recommande fortement de vous en tenir à un objectif que vous pouvez atteindre de manière réaliste. Vous ne voulez pas vous décourager, n’est-ce pas? Garder une trace de votre apport alimentaire peut vous montrer exactement combien de calories vous consommez, ainsi qu’un aperçu des nutriments afin que vous puissiez optimiser vos habitudes alimentaires.

MyFitnessPal ne le coupe pas pour vous? Des applications qui ne font que suivre votre apport quotidien à d’autres qui peuvent recommander des régimes personnalisés, consultez notre liste des 10 meilleures applications de régime et de nutrition pour Android pour en trouver une qui pourrait être votre confiture.

Plus d’articles sur les applications de fitness

Restez hydraté

En plus de manger plus sainement, l’hydratation est un autre aspect que la plupart d’entre nous oublient ou abandonnent. L’Académie nationale des sciences, de l’ingénierie et de la médecine recommande une consommation d’eau quotidienne de 3,7 litres pour un homme adulte.

Je ne suis pas fier du fait que je suis particulièrement mal à me garder hydraté. S’il n’y avait pas les rappels constants, je passerais probablement des jours sans prendre une gorgée d’eau. Non, le café n’est pas un substitut.

Écoutez, je comprends. Il est facile de se laisser entraîner dans le travail et les activités au point où vous ne buvez de l’eau que lorsque vous avez soif. Cependant, l’eau aide non seulement à vous rassasier, mais aide également votre métabolisme et aide à perdre du poids plus rapidement.

Je me suis retrouvé à utiliser l’application Hydro pour garder un journal de ma consommation d’eau quotidienne. Il fournit également des rappels pratiques si je passe trop de temps sans boire un grand verre d’eau. L’interface de l’application est un peu basique, et si vous voulez quelque chose qui puisse également suivre votre consommation de café et de thé, Water Time pourrait être une autre alternative. Vous pouvez consulter notre liste des meilleures applications de rappel d’eau pour Android pour jeter un œil à plus d’options.

Lisez aussi: Comment se mettre en forme avec votre tracker de fitness en seulement 7 minutes… par jour

Définir votre parcours fitness

Bien sûr, un régime ne peut vous mener jusque-là. Il est impératif que vous fassiez l’effort de brûler plus de calories que vous n’en consommez. Les séances d’entraînement se présentent sous de nombreuses formes et formes, que ce soit la course en plein air ou frapper les poids au gymnase. J’avais besoin d’aide pour élaborer un plan scientifique pour mieux courir, et il était donc temps de se tourner vers les applications sur mon téléphone pour m’aider à planifier une routine de fitness définie.

Maintenant, je n’ai jamais été beaucoup d’athlète et atteindre mon objectif de courir un 10K n’allait pas être facile. En me référant à notre liste des meilleures applications de perte de poids, je suis tombé sur l’application Couch to 5K.

L’application vous présente un plan conçu par des experts pour la formation par intervalles et des horaires structurés pour vous aider à atteindre vos objectifs. Non seulement l’application a-t-elle fonctionné pour moi, mais elle m’a aussi aidé à me mettre sur la bonne voie pour courir et terminer des marathons et des courses de trail. Comment ça pour une approbation!

Les premiers jours n’ont certainement pas été faciles. Trouver la motivation pour se lever et sortir courir peut être particulièrement difficile. Cependant, j’ai observé que les notifications de l’application et l’aspect ludique de gagner des ticks pour les entraînements terminés étaient une bonne incitation pour moi à sortir tous les jours.

Si vous utilisez un tracker de fitness, il est probablement préférable d’utiliser l’application qui l’accompagne pour garder une trace de vos courses en extérieur. En tant qu’utilisateur Fitbit Ionic, j’utilise l’application qui l’accompagne pour envoyer mes données à Strava pour une analyse plus granulaire de mes données d’entraînement. Si vous ne disposez pas d’un tracker de fitness, vous pouvez attacher votre téléphone à un brassard et suivre vos entraînements en utilisant également une gamme d’applications de fitness.

Au fil du temps, j’ai découvert que l’application Strava fournissait des données un peu plus granulaires sur ma fréquence cardiaque et le rythme de mes courses. Fitbit s’intègre assez bien à Strava pour télécharger des données sur le service.

Si vous venez d’un autre tracker de fitness qui ne le fait pas, l’application SyncMyTracks est une excellente ressource pour récupérer toutes vos données de certains des services de fitness les plus populaires. Dans mon cas, j’avais beaucoup de données historiques de Google Fit et une gamme d’autres trackers que j’avais essayés.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau tracker de fitness, nous avons une liste à jour des meilleurs trackers de fitness à considérer. Consultez également notre liste des meilleures montres de course GPS si vous êtes plus amateur de course.

Mais que faire si vous avez besoin d’aide pour planifier un entraînement?

La cardio-fitness est excellente et joue un grand rôle dans la perte de poids (si tel est votre objectif), mais je voulais également travailler sur la musculation. Le Play Store regorge d’applications qui prétendent être d’excellents compagnons d’entraînement. En fait, nous avons déjà éliminé la balle et organisé une liste des meilleures applications d’entraînement sur Android.

Quelle application fonctionne le mieux pour vous dépendra en fin de compte de ce que vous espérez réaliser. Par exemple, l’application 8Fit conviendrait mieux à quelqu’un qui commence tout juste à faire de l’exercice et qui a besoin d’un peu de prise en main avec des entraînements guidés.

D’un autre côté, si vous connaissez déjà votre chemin dans le gymnase et avez besoin d’une application pour tenir des journaux ou pour vous aider à optimiser votre entraînement, j’ai trouvé que JEFIT était une excellente option pour planifier votre programme d’entraînement. Il peut vous aider à trouver de nouveaux exercices et vous guider sur la bonne technique à utiliser avec un équipement de gym pour un entraînement plus efficace.

J’ai fini par utiliser une combinaison des deux pour m’aider à trouver mon rythme au gymnase. Finalement, cependant, j’ai fini par créer ma propre routine basée sur mes apprentissages de l’application.

Quantifier vos activités

Il n’y a pas de pilule magique pour vous faire perdre du poids ou devenir plus sain Peu importe le poids que vous souhaitez perdre, c’est un voyage qui dure de quelques semaines à plusieurs mois et qui ne se termine toujours pas vraiment. Si vous avez une tendance naturelle à prendre quelques kilos, vous saurez qu’il est aussi difficile de garder le poids que de le perdre la première fois.

Dans mon cas, entre mon tracker de fitness et les différentes applications que j’utilisais, j’ai trouvé MyFitnessPal comme le meilleur endroit pour intégrer toutes ces données. La meilleure partie? L’application récupère les données d’entraînement et la consommation de calories des applications connectées et vous donne une image plus claire de la façon dont votre alimentation et vos exercices affectent vos objectifs de fitness.

Guide Google Fit: tout ce que vous devez savoir sur la plateforme de fitness de Google

Mise à jour: 12 juillet 2019 à 9 h 10 HE: à partir de la version 2.16.22, Google Fit dispose désormais d’un mode sombre. Détails ci-dessous! Google Fit est l’application de fitness pour nous tous. Ce n’est pas l’application…

L’application Google Fit est une autre option intégrée aux téléphones Android. Je ne suis pas un fan de l’interface et elle n’offre pas trop de données, mais l’application s’intègre aux trackers et services de fitness les plus populaires pour vous donner un aperçu rapide de vos statistiques quotidiennes de fitness. L’interface est centrée sur les anneaux d’activité et fournit un aperçu de vos activités quotidiennes et de vos cycles de sommeil. Comparé à des applications plus complètes, j’ai trouvé que Google Fit n’était pas intuitif et léger sur les informations. Cependant, si vous cherchez juste l’essentiel, l’application est gratuite et probablement pré-chargée sur votre téléphone. Cela ne fait certainement pas de mal de l’essayer.

Votre téléphone est un outil puissant pour vous aider à perdre du poids

Être en meilleure santé est un travail difficile, mais cela ne doit pas être une douleur. Entre les données granulaires et les modèles d’entraînement guidés fournis par votre téléphone Android, les applications qui l’accompagnent, il est possible de supprimer beaucoup d’efforts et de conjectures nécessaires pour concevoir une stratégie efficace de perte de poids.

Contrairement à une salle de sport, vous n’avez pas non plus besoin de vous enfermer dans un entraîneur coûteux. En fait, presque toutes les applications mentionnées ici incluent des essais gratuits qui vous permettront d’essayer de choisir ce qui vous convient le mieux.

Il m’a fallu six mois d’efforts concertés pour perdre du poids, mais le voyage ne s’est certainement pas arrêté là.

Depuis, j’ai suivi un régime de course de trois à quatre miles la plupart des jours de la semaine. Entre un travail qui ne nécessite pas que je me promène beaucoup et ma propension générale à manger malsain, j’ai également suivi l’enregistrement de ma consommation de nourriture sur MyFitnessPal ainsi que le suivi de mes niveaux de forme physique à l’aide des applications Fitbit et Strava.

Une plus grande réalisation pour moi, cependant, était le fait qu’utilisé correctement, votre téléphone peut être un outil indispensable dans votre parcours de fitness. En utilisant une combinaison d’applications, j’ai pu concevoir, suivre et respecter un plan de remise en forme qui me convenait parfaitement.

Cela a éliminé les tracas de travailler avec des formateurs ou d’être découragé de ne pas obtenir de résultats. Les données étaient là entre mes mains pour voir, et cela m’a motivé à y rester.

Votre condition physique est entre vos mains et il est incroyable de voir à quel point un outil peut être puissant pour vous aider en cours de route. Vous avez des applications de fitness préférées? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires!

Plus d’articles sur les trackers et montres de fitness