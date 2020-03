Comment jouer à Call of Duty Mobile avec une manette

Call of Duty Mobile a fait sensation du jour au lendemain lors de sa sortie officielle l’année dernière, mais non sans controverse. Certaines fonctionnalités dont les joueurs ont profité pendant la période bêta ont été supprimées avant le lancement du jeu dans le monde entier. La suppression la plus controversée a été la prise en charge du contrôleur Call of Duty Mobile pour les versions iOS et Android du jeu.

Heureusement, Activision a entendu les plaintes des joueurs et a ajouté la fonctionnalité dans une mise à jour quelques mois après sa sortie. Cependant, le support officiel est limité à quelques contrôleurs, et comme dans PUBG Mobile et Fortnite, l’utilisation d’un contrôleur correspondra à celle des autres joueurs utilisant des contrôleurs pour que les choses soient équitables.

Quels sont les contrôleurs pris en charge par Call of Duty Mobile et comment les connectez-vous? Voici tout ce que vous devez savoir!

Call of Duty Mobile a-t-il une prise en charge complète du contrôleur?

Depuis novembre 2019, Call of Duty Mobile a une prise en charge limitée des contrôleurs sur iOS et Android. Actuellement, seuls deux contrôleurs sont officiellement pris en charge et ne fonctionnent qu’en jeu. La navigation dans les menus et les écrans de chargement doit encore être effectuée avec des commandes tactiles.

La sensibilité de chaque type de jeu (multijoueur, Battle Royale et Zombie) peut être personnalisée individuellement dans les paramètres, mais les mappages de boutons ne peuvent pas être ajustés pour l’instant. Les développeurs se sont également engagés à optimiser davantage la prise en charge des contrôleurs Call of Duty Mobile à l’avenir.

Si vous recherchez des commandes entièrement personnalisables, vous devrez jouer au jeu sur un émulateur comme Bluestacks ou l’émulateur officiel de Call of Duty Mobile.

Quels contrôleurs fonctionnent avec Call of Duty Mobile?

Les seuls contrôleurs Call of Duty Mobile officiellement pris en charge sont les contrôleurs Dualshock 4 PlayStation 4 et Xbox One. C’est extrêmement pratique pour les joueurs qui ont déjà ces consoles, mais si vous ne le faites pas, vous pouvez les récupérer sur les liens ci-dessous.

Manette PlayStation 4

Le contrôleur PlayStation 4 DualShock 4 standard fonctionne avec n’importe quelle console PS4, ainsi que Windows, Android et iOS.

Manette Xbox One

La manette sans fil Xbox One est une version mise à jour qui fonctionne également comme une manette Bluetooth standard. Il est compatible avec Xbox, PC, Android et iOS.

D’autres contrôleurs Bluetooth peuvent également fonctionner avec COD Mobile, bien qu’ils ne soient pas officiellement pris en charge. Vous pouvez cependant rencontrer des problèmes de fonctionnalité.

Comment jouer à Call of Duty Mobile avec une manette

Pour jouer à COD Mobile avec une manette PS4 ou Xbox One, connectez-les simplement via Bluetooth à votre appareil Android ou iOS. Le processus ne prend que quelques secondes, que vous vous connectiez à un téléphone ou à une tablette.

Comment jouer à Call of Duty Mobile avec une manette sur Android

Abaissez le volet de notification et appuyez longuement sur l’icône Bluetooth. Associer un nouvel appareil (ou similaire, selon l’appareil). Bouton PS et Partager jusqu’à ce que le contrôleur commence à clignoter OU maintenez bouton de connexion sur la manette Xbox One.Sélectionnez la manette dans la liste et associez-la.La manette sera automatiquement détectée dans le jeu.

Comment jouer à Call of Duty Mobile avec une manette sur iOS (iPhone ou iPad)

Ouvert Réglages, puis appuyez sur Paramètres Bluetooth.Maintenez à la fois le Bouton PS et Partager jusqu’à ce que le contrôleur commence à clignoter OU maintenez bouton de connexion sur la manette Xbox One.Sélectionnez la manette sous Autres appareils et le coupler.Le contrôleur sera automatiquement détecté dans le jeu.

Notez que votre iPhone ou iPad doit exécuter iOS 13 pour que les contrôleurs se connectent.

C’est tout ce qu’il faut savoir sur la prise en charge du contrôleur Call of Duty Mobile sur Android et iOS! Nous mettrons à jour cet article si davantage de contrôleurs sont officiellement pris en charge à l’avenir.

