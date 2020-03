Comment j’utilise mon Fitbit pour rester en bonne santé pendant l’auto-isolation du coronavirus

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Aux États-Unis, la pandémie de coronavirus n’en est qu’à ses débuts, et les gens s’habituent à l’idée de travailler à domicile, de rester à l’intérieur plus que jamais et au concept d’auto-isolement. Même ceux d’entre nous qui sont des introvertis et qui travaillent à la maison depuis des années s’irritent de ces restrictions accrues. Il peut être difficile pour nous tous de nous souvenir pendant cette période difficile qu’il est si important pour notre bien-être physique et mental de continuer à prendre soin de soi – en fait, maintenant plus que jamais.

Je suis un utilisateur Fitbit depuis près de quatre ans maintenant, et une des raisons pour lesquelles je suis resté avec la société et la plate-forme pendant si longtemps est qu’en plus de ses excellents trackers de fitness, la société a une application soigneusement conçue avec des tonnes de grandes options pour le suivi des données de santé personnelles. Il existe également des fonctionnalités (la plupart du temps gratuites) pour analyser ces données, définir des rappels pour les activités de santé et de remise en forme et rivaliser avec des amis (même virtuellement).

Économisez gros avec ces offres d’ExpressVPN, PureVPN et plus

Voici quelques-unes de mes fonctionnalités d’autosoins les plus utilisées et les plus importantes que Fitbit propose.

Suivi de l’eau

Bien qu’il y ait un débat en cours sur la quantité exacte d’eau que nous devons boire chaque jour, il est indéniable que le maintien d’un apport régulier de bon vieux H2O est essentiel pour assurer le bon fonctionnement de votre corps. Il existe de nombreuses applications autonomes de suivi de l’eau et de régime qui vous permettent de surveiller votre consommation d’eau, mais l’application Fitbit a cette fonctionnalité intégrée.

Pour profiter de cette fonctionnalité, il vous suffit de taper sur l’onglet Découvrir en bas de l’application, puis de taper sur la vignette Statistiques de santé et de remise en forme en haut de l’écran. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Eau, puis appuyez sur Ajouter à aujourd’hui. De là, vous pouvez simplement appuyer sur la tuile eau de votre vue Aujourd’hui pour ajouter à vos totaux.

Certaines montres de fitness de l’entreprise, comme la gamme Versa, vous permettent de noter la consommation d’eau directement sur la montre, et d’autres trackers tels que la Charge 3 peuvent afficher votre progression quotidienne à partir des données que vous avez saisies dans l’application Fitbit.

Surveillance du sommeil

Un sommeil régulier et de qualité est essentiel pour votre santé, mais il est crucial à un moment où vous pouvez être malade ou à risque de tomber malade. Le sommeil est le moment où votre corps se reconstruit et se régénère, et il est si essentiel pour lutter contre les infections et se remettre du stress de la journée.

Tous les trackers et montres intelligentes Fitbit récents avec un moniteur de fréquence cardiaque peuvent suivre avec précision votre sommeil et afficher les résultats dans votre application Fitbit. Encore une fois, vous pouvez afficher la progression de votre sommeil quotidien sur des trackers spécifiques tels que les gammes Versa, Ionic et Charge et Inspire. Vous pouvez également définir des rappels de coucher et des objectifs de sommeil à partir de l’application Fitbit.

L’un des ajouts les plus intéressants et utiles à l’application Fitbit au cours de la dernière année a été l’inclusion d’un score de sommeil et d’une surveillance de la variation estimée de l’oxygène (disponible sur certains appareils). Ces fonctionnalités vous fournissent des informations précieuses sur la qualité de votre sommeil. Grâce à un abonnement Fitbit Premium, vous pouvez débloquer des données de sommeil encore plus approfondies et des conseils sur la façon d’améliorer vos habitudes de sommeil.

Rappels d’activité

D’accord, je l’admets. La moitié du temps, je désactive les rappels d’activité car franchement, ils peuvent être un peu gênants. Ce à quoi je fais référence, ce sont les petits coups sur votre poignet que Fitbit peut vous envoyer à dix ‘jusqu’à l’heure, vous encourageant à faire au moins 250 pas pour cette heure.

Bien que fastidieux et parfois dérangeant, ce n’est pas une mauvaise idée de descendre de votre clé au moins une fois par heure pour vous étirer le dos, bouger les jambes et généralement dégager la tête. Cela est particulièrement vrai à cette époque où nous sommes tous un peu trop stressés, et prendre une pause de temps en temps peut être très sain pour nous. Comme pour le suivi de l’eau et du sommeil, ces rappels peuvent être trouvés sur l’écran Aujourd’hui et peuvent être configurés dans les paramètres de votre appareil Fitbit.

Mais ce ne sont pas seulement les rappels d’activités qui peuvent être utiles. Fitbit a de nombreuses applications et cadrans dans sa galerie qui peuvent vous aider à suivre votre état de santé et à fournir des rappels utiles. Par exemple, le PDG de Fitbit, James Park, vient de tweeter l’autre jour à propos d’un nouveau cadran appelé Washy qui vous rappelle de vous laver les mains toutes les heures!

De l’un de nos développeurs tiers, le cadran Washy, qui “vous rappellera de vous laver les mains toutes les heures, pour aider à prévenir la propagation de maladies respiratoires telles que COVID-19” https://t.co/B4xwwN6Lwq pic. twitter.com/m7i7pvFN46

– James Park (@parkjames) 14 mars 2020

Exercices de pleine conscience

Se nettoyer la tête est bon pour l’âme, et pendant les périodes de stress élevé, les exercices de pleine conscience et de méditation peuvent faire des merveilles pour notre bien-être. La plupart des montres et trackers Fitbit avec moniteur de fréquence cardiaque sont livrés avec une application préchargée appelée Relax, qui vous guide à travers des séances de respiration guidées pour vous aider à réduire votre fréquence cardiaque, à vous calmer et à vous recentrer. Si vous n’avez jamais essayé d’exercices de respiration auparavant, je les recommande fortement comme moyen rapide et facile d’ajouter un peu de froid à votre journée.

Bien que la fonction de respiration relaxante soit gratuite, d’autres exercices de pleine conscience et plans d’action sont disponibles via le service Fitbit Premium. Si vous allez dans l’onglet Découvrir de l’application et faites défiler vers le bas jusqu’à la carte de pleine conscience, vous verrez un certain nombre d’activités de pleine conscience et de méditation auxquelles vous pourrez participer, ainsi que des recettes de nutrition consciente, des sons apaisants et des histoires pour plus d’informations. relaxation.

Séances d’entraînement à domicile

Si vous êtes enfermé dans votre appartement ou votre efficacité, si vous êtes dans une région où les abris sur place sont en vigueur, ou si votre salle de gym locale est fermée, vous allez vouloir trouver des moyens de brûler un peu d’excédent l’énergie et rester en forme. Entrez l’entraînement à domicile. Pour ceux qui ne sont pas en mesure d’acquérir un Peleton ou un gymnase à domicile, nous pouvons toujours profiter de cours d’exercice virtuels sur nos poignets et nos écrans.

Fitbit avait ces options d’entraînement à domicile depuis un certain temps, depuis le moment où elles ont acquis l’application FitStar jusqu’au déploiement de Fitbit Premium. Malheureusement, tous les entraînements Fitbit sont maintenant derrière un mur payant premium, mais heureusement, ces frais sont beaucoup, beaucoup moins que n’importe quel abonnement à une salle de sport que j’ai jamais vu.

Fitbit Premium propose des options d’entraînement guidées dans plusieurs catégories, dont moins de 15 minutes, Dance Cardio et Kickboxing, Yoga, etc. Les vignettes d’entraînement vous indiquent approximativement la durée de chaque entraînement et le nombre de calories que vous pouvez vous attendre à brûler. Et si vous avez une montre Ionic ou Versa, vous pouvez également obtenir des tutoriels au poignet pour de nombreuses séances d’entraînement.

Reste en bonne santé!

Rester en bonne santé est toujours important, mais particulièrement pendant les périodes de confinement et de pandémie. Ces outils et fonctionnalités Fitbit m’aident à adopter de meilleures habitudes. J’espère que vous pourrez également en bénéficier, ou tout au moins trouver des offres similaires via votre plateforme de fitness préférée.

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, la plupart de ces fonctionnalités sont disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs de Fitbit dans l’application. Cependant, il existe certaines mises à niveau premium que vous voudrez peut-être envisager pour profiter pleinement de l’écosystème Fitbit. Pour ces utilisateurs, il existe le service d’abonnement Fitbit Premium. Pour environ 7 $ par mois, Fitbit Premium débloque des tonnes d’entraînements guidés, de plans de repas et de secrets de pleine conscience pour vous aider à prendre en charge votre routine de santé personnelle.

Le meilleur Fitbit

Fitbit Versa 2

La meilleure montre intelligente de Fitbit à ce jour.

Pour les personnes qui veulent une smartwatch puissante avec l’une des meilleures plateformes de suivi fitness / santé sur le marché, la Fitbit Versa 2 est un gadget phénoménal. Il fait tout ce que nous attendons de Fitbit, en plus d’offrir des choses comme le stockage de musique local, Alexa, Fitbit Pay, et plus encore.

Passer à l’action

Fitbit Premium

Tirez le meilleur parti de votre Fitbit

Fitbit Premium est un excellent moyen de rendre les données de fitness générées par votre tracker et de les rendre exploitables. Disponible sur Android et iOS, vous pouvez payer mensuellement ou annuellement le service.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.