Comment la culture du secret d’Apple pose des défis pour le nouveau travail de la réalité domestique

Les employés d’Apple dans la Silicon Valley et dans d’autres parties du monde travaillent depuis leur domicile depuis début mars, et un nouveau rapport de The Information décrit comment l’une des entreprises les plus secrètes mène ses activités lorsque son personnel fait du télétravail, sur la base d’entretiens avec une douzaine de personnes et anciens employés.

Apple exige normalement que tous ses employés travaillent au bureau et accorde une grande valeur aux réunions et communications en personne. Pendant que les gens travaillent à domicile, Apple les encourage à utiliser des outils conçus par Apple comme FaceTime et iCloud Drive à des fins de sécurité, mais des outils comme Slack, WebEx et Box sont autorisés car les employés d’Apple n’ont pas trouvé facile de travailler avec les propres applications d’Apple en raison de leur consommateur plutôt que de l’entreprise.

Travailler sur du matériel s’est avéré difficile car il nécessite généralement de toucher et de visualiser les pièces en personne. Les ingénieurs d’Apple se rendent souvent en Chine lorsqu’ils se préparent à produire de nouveaux appareils pour finaliser la conception des composants et d’autres détails, ce qui n’a pas été possible, ce qui les oblige à s’appuyer sur des photographies granuleuses pour prendre des décisions matérielles, Apple contrôlant étroitement qui en usine a accès aux caméras, qui n’ont aucune fonctionnalité sans fil et un stockage amovible scellé.

Compte tenu des différences de temps en Chine, les équipes d’Apple peuvent prendre plusieurs heures par e-mail pour recevoir les photos dont elles ont besoin des usines en Chine, ce qui a amené certains employés de la Bay Area à travailler sur un “quart de nuit”, donc il y a quelqu’un disponible pour répondre aux fournisseurs en Chine pendant leur journée de travail.

Les employés qui s’appuient sur des prototypes pour leur travail n’ont pas pu accéder aux laboratoires sécurisés d’Apple, ce qui a interrompu les travaux de prototypage.

Les employés ne peuvent plus utiliser les imprimantes et les fraiseuses 3D d’Apple, ni effectuer des tests de résistance et de chute de leurs conceptions. Un employé a déclaré que le prototypage à Cupertino avait pratiquement cessé. Au début, Apple n’avait pas de protocole en place pour que les employés ramènent avec eux des composants des futurs produits, mais plus récemment, il a établi un processus pour le faire dans certains cas, ont déclaré deux employés.

D’autres employés ont pu reproduire ce qu’ils font à la maison, accéder à des documents confidentiels à l’aide de VPN d’entreprise ou accéder à des bureaux à distance. Apple aurait envoyé des mises à jour régulières pour conseiller les employés sur la meilleure façon de travailler à la maison, et leur permet de dépenser des fournitures de bureau et de ramener des articles à la maison depuis leur lieu de travail. Apple a également tenté de maintenir des protocoles de sécurité pour le travail des employés à domicile, en veillant par exemple à ce que les autres membres du ménage ne puissent pas voir leurs écrans.

Malgré les difficultés que les employés d’Apple doivent surmonter pour travailler à distance, un fournisseur d’Apple avec lequel The Information s’est entretenu a déclaré qu’il n’y avait “aucun signe” de ralentissement. Apple a continué de passer un flux constant de commandes de composants et a augmenté les commandes d’iPhone 11 et 11 Pro.

