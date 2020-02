Comment le coronavirus pourrait conduire à des fuites majeures de l’iPhone 12 – .

Apple est le meilleur lorsqu’il s’agit de garder les secrets des smartphones, mais chaque nouvel iPhone fuit dans une certaine mesure. Ce n’est pas aussi mauvais que les Pixel 3 et 4 de Google, ou tous les téléphones Galaxy S et Note lancés au cours des dernières années, mais le dernier iPhone est présenté dans de nombreux rapports dans les mois précédant son annonce – et qui peut oublier tout Fuite de l’iPhone 4 il y a quelques années, quand Apple a perdu un prototype du combiné? Pourtant, Apple peut conserver de nombreuses nouvelles informations sur l’iPhone pendant plus longtemps grâce à toute une culture du secret, ainsi qu’une équipe de sécurité qui l’applique. Cette année, cependant, les choses peuvent se passer un peu différemment que d’habitude, selon un nouveau rapport, et tout cela à cause d’un événement imprévu en 2020.

Si vous avez dit coronavirus, c’est exactement ce que c’est. L’épidémie est loin d’être contenue, les derniers chiffres indiquant un nombre total d’infections dans le monde de plus de 81 000, dont 2 765 décès. Il convient également de noter que quelque 30 000 personnes ont déjà guéri, mais ce n’est pas une garantie que la réinfection ne peut pas avoir lieu.

La Chine a tenté de contenir la propagation du virus en imposant une mise en quarantaine stricte de certaines des zones touchées et en prenant d’autres mesures pour prévenir de nouvelles infections. En conséquence, la prolongation des périodes de vacances affectera la Chine et l’économie mondiale cette année. De plus, étant donné que les usines basées en Chine fabriquent bon nombre des appareils électroniques grand public les plus populaires sur le marché, y compris l’iPhone, des rapports ont déjà été publiés pour dire que les plans de lancement de l’iPhone 9 et de l’iPhone 12 d’Apple pourraient être affectés par des retards de production.

C’est là que la nouvelle rumeur entre en jeu, comme une source a déclaré à Front Page Tech qu’Apple avait déjà des mesures en place pour atténuer les retards de production inattendus.

Selon la source de Jon Prosser, Apple envisage de lancer la fabrication de l’iPhone 12 plus tôt que d’habitude. Les nouveaux iPhones entreront en production au début de l’été, avant le lancement du téléphone à la mi-septembre. Si ce rapport est exact, la production de l’iPhone 12 pourrait commencer un ou deux mois avant la date prévue. Le même YouTuber a déclaré il y a quelques jours que le nom de lancement de l’iPhone SE 2 serait «iPhone», a divulgué les listes d’inventaire cible pour les prochains produits Apple, y compris l’iPhone, et a révélé avec précision les prix du Galaxy S20 pour les États-Unis avant tout le monde.

Apple chercherait à étaler la production et à s’assurer qu’il aura suffisamment d’iPhone 12 au lancement. Le rapport note également qu’Apple cherche à répartir la production entre plusieurs usines, bien qu’il ne soit pas clair à quel point cela est réaliste. Apple fabrique des iPhones en Chine et en Inde, l’essentiel de la production étant attribué à Foxconn.

Ces changements de calendrier de production pourraient modifier la façon de faire d’Apple, a déclaré le YouTuber, ce qui pourrait entraîner des fuites précoces de l’iPhone 12. Chaque année, certaines des nouvelles fuites d’iPhone proviennent des fournisseurs d’Apple, et la même chose se produira avec l’iPhone 12. La menace du coronavirus, cependant, pourrait tout perturber sur les cycles de production réguliers d’iPhone, même les mesures de prévention des fuites d’Apple. La vidéo complète est intégrée ci-dessous.

