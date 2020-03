Comment le secret d’Apple a été mis à l’épreuve

La pandémie actuelle a forcé les employés d’Apple et d’autres personnes à travailler à domicile, et c’est un nouveau défi que l’entreprise doit relever. Un aspect? C’est la culture du secret (via Bloomberg).

Secret à la maison

Des portes verrouillées, des fenêtres occultées, des armoires sécurisées, empêchant les employés de parler de leurs projets sont autant de moyens par lesquels Apple fait respecter le secret. Selon des employés anonymes, Apple leur permet de ramener chez eux des prototypes de futurs appareils.

Ramener à la maison un futur produit nécessite le feu vert du vice-président d’une organisation d’employés. Cette liste du personnel avec de futurs appareils chez eux est également parfois examinée par les vice-présidents principaux d’Apple, l’équipe de direction dirigée par le directeur général Tim Cook.

… Comme pour le matériel, les employés travaillant sur des logiciels inédits, comme le prochain iOS 14, nécessitent l’approbation des plus hauts niveaux de l’organisation, ont déclaré les gens.

Pour tenter de détendre les esprits, Apple aurait lancé un concours pour que les employés partagent des photos de leurs configurations de travail à domicile. Une règle, cependant, est entièrement semblable à celle d’Apple: “Si vous travaillez sur quelque chose de confidentiel, veuillez le garder à l’écart.”