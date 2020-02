Comment le Stadia de Google va-t-il changer à jamais l’avenir du jeu?

Google avait un plan fantastique pour cet automne en lançant le prix de Google Stadia trois mois après son annonce. Cela pourrait être une percée importante en raison de l’expérience utilisateur, des prix et, surtout, en termes d’architecture de jeu.

Nous sommes tous conscients du fait que le marché des jeux est actuellement dominé par les principaux acteurs Microsoft, Sony, et le dernier ajout à la liste est les services de jeux Apple Arcade. Mais, le scénario va changer avec Stadia, ce qui pourrait avoir des impacts durables sur l’industrie du jeu. Cet article explore le Google Stadia (c’est un service de streaming de jeu!) En plusieurs dimensions et voit s’il changera à jamais l’avenir du jeu.

Plongez plus profondément pour en savoir plus sur cette console de jeu.

Le scénario de marché actuel:

À l’heure actuelle, les revenus de l’industrie du jeu devraient être de 152,1 milliards de dollars pour l’année 2019 (source: Forbes), et les ventilations pour les différents appareils sont les suivantes:

Smartphones: 36% Consoles de jeu: 32% (peut croître plus rapidement que le segment des smartphones) Boîte: 21% Tablettes: 9% Navigateur: 2%

Presque tous nécessitent que l’application de jeu soit téléchargée sur l’appareil respectif et exécutée à l’aide du matériel natif. Peut-être, ils ont leurs exigences en termes de configuration, et les joueurs doivent payer des frais de licence pour les télécharger. Les consoles de jeu semblent être le premier choix pour les amateurs de jeux à ce jour, les smartphones misant sur leur omniprésence.

Le modèle perturbateur de Google Stadia

Eh bien, les navigateurs semblent loin derrière les autres. Cependant, c’est là que commence l’histoire de Stadia. Il n’est pas nécessaire de télécharger le fichier de jeu sur votre appareil, car tout sera exécuté sur les centres de données de Google et transmis à vos appareils.

Le processus nécessitera l’utilisation de Chromecast pour se connecter à votre téléviseur et à votre contrôleur via Wi-Fi. À partir de maintenant, vous devez utiliser un câble de données USB-C pour vous connecter à votre téléphone portable / tablette et PC. Si vous souhaitez basculer entre vos gadgets, vous devrez utiliser l’application Stadia sur votre téléphone. Cela le rend techniquement différent des consoles traditionnelles.

En substance, le navigateur agira comme le facteur de facilitation pivot pour les serveurs basés sur le cloud pour exécuter les jeux sur vos appareils. Eh bien, cela signifie que les navigateurs peuvent apparaître comme les outsiders du paysage des jeux.

Avantages du streaming de jeux basé sur le cloud

Toutes les personnes que je connais dans la communauté du jeu mentionnent toujours le «matériel» et les systèmes auxiliaires de leurs consoles de jeu, qui aident à en tirer le meilleur parti. Et cette infrastructure est livrée avec des étiquettes de prix élevées. L’utilisation de Google Stadia vous évitera de dépenser de grosses sommes d’argent en matériel.

Bien que les prix des jeux soient similaires à ceux d’autres plates-formes, soit environ 60 $, vous pouvez toujours économiser de nombreux dollars. Comme vos solutions sur le cloud comme Netflix et même le logiciel de paie de votre entreprise, vous devez payer uniquement pour les services diffusés et ne pas vous soucier de la maintenance ou de la mise à niveau.

Préoccupations partagées par les examinateurs:

Les critiques données par des critiques connus comme Erik Kain et Paul Tassi ont souligné certains aspects de ce nouveau modèle de jeu en tant que service (GaaS), que je partagerai avec vous. La prise en charge de l’iPhone et de l’iPad est en préparation tandis qu’elle se déroule sans problème avec le Mac. Les géants des MMORPG comme Fortnite n’ont pas encore annoncé leur arrivée sur la plateforme.

Les options de configuration ne sont pas impressionnantes actuellement, mais ce qui pose vraiment un problème sérieux, c’est la disponibilité des autres joueurs. C’est plus une ville fantôme. La latence et la mise en mémoire tampon occasionnelle ont également dérangé les critiques en plus de ne pas pouvoir partager d’images fixes / diffuser leurs voyages de jeu.

Ce que cela signifie pour la communauté des joueurs

Être sceptique aux premiers stades est naturel, mais d’autres joueurs (PS5 et Xbox Scarlett) n’ont pas encore lancé leurs versions l’année prochaine qui rencontreraient des problèmes similaires. Bien que nous puissions diffuser des jeux sans effort sur n’importe quel appareil de notre choix, la qualité graphique restera soumise à la bande passante comme indiqué ci-dessous:

10 Mbps = 720p (minimum) 20 Mbps = 1080p + 60FPS + HDR + son surround 5.135 Mbps = 4k + toutes les autres fonctionnalités

Par conséquent, la 4G LTE pourrait être sensible, mais les connexions 5G devraient être parfaites pour continuer.

Nous pourrions assister à la réincarnation des parties LAN

Oui, vous l’avez bien lu. À moins qu’un groupe de personnes ne prévoie d’utiliser Stadia ensemble, ils ne pourront pas trouver d’autres joueurs pour leurs jeux. Bien sûr, nous nous attendons à ce que la communauté se développe, mais cela prendra du temps, et les parties LAN à l’ancienne pourraient se réincarner temporairement si Google fait un travail décent avec la variété et la qualité des jeux.

Modèle de tarification et plan d’action futur

Google Stadia Premiere Edition (également appelé édition du fondateur) est au prix de 129 $, qui comprend le contrôleur Stadia avec trois mois de service. En le décomposant davantage, le contrôleur est au prix de 69 $ et les frais d’abonnement mensuels sont de 9,99 $ sans aucun rabais d’achat à long terme. Il a également annoncé la version Google Stadia Base sans divulguer les détails spécifiques aux fonctionnalités et les coûts de cette version 2020. Le propre studio de jeu de Google crée également un buzz, mais aucune information n’est encore rendue publique. Nous ne pouvons qu’attendre de connaître l’ajout de jeu dans leur flotte.

L’avenir du jeu avec le streaming en direct

Je choisis d’être optimiste quant à cette entreprise car les prix sont très compétitifs par rapport à d’autres consoles. Cela donnera beaucoup d’espace et de temps pour les améliorations tout en aidant à bâtir la communauté plus rapidement. Acheter une infrastructure informatique massive ou y être «ancré» deviendra un discours du passé, car vous pourrez jouer à vos jeux préférés en utilisant uniquement un contrôleur et un écran.

Conclusion

Cela pourrait être un brise-glace pour les amateurs de jeux et l’industrie

L’ensemble du concept semble futuriste et tentant pour la communauté, et une révolution sous la forme de Google Stadia peut être déclenchée avec l’ère du streaming de jeux. Bientôt, on peut s’attendre à avoir des jeux haut de gamme pour tous dans un budget idéal pour changer le jeu à jamais!

Rs. 20 990

Rs. 24,176

en stock

Flipkart