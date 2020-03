Comment l’épidémie de coronavirus modifie les habitudes d’écoute des podcasts

L’épidémie de coronavirus semble avoir un effet réel sur les habitudes d’écoute des podcasts à travers le monde. C’est selon les nouvelles données de Voxnest.

Vers des podcasts sur la spiritualité et la religion

En Italie, l’un des pays les plus touchés, l’écoute a augmenté de 10% puis s’est stabilisée à partir de début mars. Jusqu’à présent, les États-Unis ont été assez stables, tandis que l’écoute dans l’ensemble de l’Europe a augmenté dans l’ensemble. Ce qui est vraiment intéressant, c’est le type de podcasts que les gens écoutent. En Italie, les auditeurs de la catégorie Spiritualité et religion ont explosé, soit 15 fois le nombre normal d’auditeurs. L’auto-amélioration et le marketing ont reçu cinq fois la quantité d’écoute normale, et la catégorie Enfants a également triplé.

La variation aux États-Unis est jusqu’à présent moins prononcée. L’écoute des podcasts “Livres” a augmenté de deux fois et demie, tandis que la spiritualité et la religion obtiennent également 1,5 fois la quantité d’écoute habituelle. L’actualité, sans surprise, reste également une catégorie très populaire.