Comment les entreprises peuvent les gérer efficacement

Avec une technologie en évolution rapide, les progrès s’accompagnent de la pression croissante à laquelle les entreprises sont souvent confrontées tout en restant au fait des nouvelles tendances informatiques, capacités, mises à jour, innovations et attentes du marché.

Cependant, au moment où l’organisation a besoin d’une solution technologique immédiate, les équipes informatiques se sentent tenues de prendre certaines décisions à court terme en matière d’architecture système et de programmation, ce qui entraîne une dette technologique. Cela peut sembler être un terme financier pour vous, mais la dette technologique en tant que concept peut s’avérer un peu complexe pour les non-informaticiens.

Regardons une situation par exemple. Les développeurs de logiciels sont souvent confrontés à un calendrier précis dans lequel ils sont invités à fournir un produit logiciel global ou à réaliser un projet technique particulier. Au cours de cette phase, les développeurs ou les équipes informatiques se concentrent davantage sur l’achèvement du produit / projet à temps tout en ignorant certains des aspects techniques nécessaires qui devraient idéalement être inclus dans le produit / projet fini.

Donc, fondamentalement, la dette technique ou technologique est le prix que les organisations doivent payer pour adopter des correctifs techniques à court terme, ce qui crée des obstacles aux développements et améliorations futurs du produit ou du projet.

Dette technique – Comment et pourquoi elle est née?

La création d’un produit logiciel, d’un système informatique ou d’une application parfaitement parfaits et propres nécessite le type de codage et de conception qui permet une mise en œuvre facile des futures innovations et itérations, favorisant l’agilité technologique stratégique. Mais en même temps, les développeurs ou l’équipe informatique doivent souvent travailler dans des délais serrés, dans lesquels ils sont censés achever et livrer le produit logiciel ou le projet informatique.

Dans certains cas, ils pourraient tout aussi bien ne pas être en mesure d’atteindre cette excellence technique. Il est évident qu’avec un temps, des capacités et des ressources limités, on ne peut pas faire autant! C’est là que le concept de dette technique vient au premier plan.

L’entreprise, les équipes informatiques et les développeurs ont tendance à inviter des dettes techniques lorsqu’ils font des compromis sur les éléments d’un produit parfait pour une livraison rapide. Bien qu’il soit parfois urgent de contracter une dette technique, les CTO de l’entreprise doivent prendre une décision éclairée sur le montant de la dette que l’entreprise peut supporter ou traiter à l’avenir.

Donc, fondamentalement, lorsque les développeurs de logiciels ont besoin d’ajouter une nouvelle fonctionnalité dans un logiciel existant ou de créer un nouveau produit, ils doivent parfois choisir la voie la plus facile de conceptions et de codes bâclés, qui obtiennent des résultats plus rapides, par rapport à la voie plus difficile des conceptions propres et parfaites. codes, tout simplement parce que cela prend beaucoup plus de temps, d’efforts et d’expertise.

Ward Cunningham, l’un des fondateurs de la programmation Agile, a été le premier à discuter du concept de dette technique au début des années 1990. Selon le Software Engineering Institute de l’Université Carnegie Mellon, «la dette technique conceptualise le compromis entre l’avantage à court terme d’une livraison rapide et la valeur à long terme». Selon les perspectives de Gartner, la dette technique peut être définie comme la déviation d’un l’application de toute exigence non fonctionnelle. »

Quelle est la gravité du problème de la dette technique?

Lorsque l’équipe informatique ou les développeurs choisissent de mettre un meilleur codage et les éléments techniques nécessaires en veilleuse pour une livraison rapide, ils encourent une dette technique, ce qui entrave souvent les innovations futures et le développement de produits. Idéalement, l’équipe informatique doit résoudre ces problèmes techniques le plus tôt possible pour éviter une situation dans laquelle la dette technique accumulée augmenterait les coûts d’exploitation et informatiques de l’entreprise et retarderait l’innovation et les capacités de produit tant attendues.

La dette technique sans surveillance et collectée conduit à l’entropie logicielle et avec le temps, elle devient difficile à traiter car le service informatique ne met pas à jour ces systèmes défectueux, bloquant la transformation numérique stratégique.

Aujourd’hui, la dette technique est devenue l’une des préoccupations majeures des dirigeants de C-suite. Cela s’est avéré être non seulement un autre défi technique, mais aussi un obstacle au progrès de l’entreprise. Ce sont quelques-uns des faits recueillis par l’enquête Accenture qui comprenait plus de 1000. Cadres de niveau C IT et non IT:

70% d’entre eux ont convenu que la dette technique limite considérablement la capacité d’innovation de leur fonction informatique 72% d’entre eux ont déclaré qu’elle limitait considérablement leur capacité à migrer vers les nouvelles technologies 69% ont mentionné qu’elle rend leur fonction informatique beaucoup moins sensible aux changements du marché 67 % des dirigeants ont déclaré qu’ils aimeraient remplacer tous leurs systèmes hérités de base

En termes simples, la plupart des dirigeants d’entreprise sont désireux de profiter du meilleur des deux mondes – les avantages et l’agilité offerts par les nouvelles technologies informatiques pour s’adapter à de nouvelles situations avec facilité tout en conservant la commodité des systèmes hérités.

Les 5 principaux moyens pour les CTO de gérer et de gérer la dette technique

Reconnaître qu’il existe une dette technique:

La première étape pour gérer la dette technique est de reconnaître sa présence et le sentiment d’urgence de la gérer pour de bon afin d’éviter toute répercussion informatique future. Une fois que vous vous rendez compte des risques qu’il induit, vous commencerez à travailler à les atténuer en élaborant un plan pour nettoyer les codes maladroits et les problèmes de conception afin de vous assurer que des aspects tels que les innovations de produit, la productivité informatique, les performances exécutives et les coûts commerciaux ne sont pas entravés.

Tout d’abord, comprenez et lisez les signes d’avertissement qui signifient la présence de dettes techniques, telles que le gonflement du code qui affecte la qualité globale des performances, les niveaux de complexité élevés dus au chevauchement technologique, les bogues de produits pouvant entraîner un plantage du système, des problèmes de codage style et ainsi de suite.

Identifier le type de technique dette

Il est important de connaître le type de dette technique qui existe et de les catégoriser pour prendre les bonnes mesures pour la gérer. Il existe 3 types de dettes techniques de base: a) Dette technique planifiée – dans laquelle l’entreprise est consciente des conséquences et des risques et prend une décision éclairée quant à l’endettement technique afin d’obtenir le travail le plus important avant de prendre soin de la perfection dans aspects techniques.

Dans ce cas, l’équipe informatique a idéalement un plan ou une stratégie pour contenir les risques, b) Dette technique non intentionnelle – ce type de dette technique se produit pour l’adoption de mauvaises pratiques informatiques et de codage ou une approche de conception pleine d’erreurs.

Cela se produit généralement en raison d’une communication inefficace ou d’objectifs mal alignés entre les opérations et le développement, et c) Dette technique inévitable – Ce type de dette technique est contracté lorsque l’entreprise subit des changements ou que la technologie progresse au fil du temps, ce qui rend inévitable de répondre aux nouvelles techniques. les exigences qui rendent l’ancienne conception ou le codage obsolète.

Soyez réaliste dans le suivi de votre dette technique:

Bien qu’il soit difficile de calculer votre dette technique à l’aide de certaines métriques, il est impératif d’avoir un processus spécifique qui vous aidera à suivre l’accumulation, l’âge et l’impact de votre dette technique.

Commencez par avoir une liste de toutes vos dettes techniques, notez les conséquences de l’ignorance de ces aspects techniques, faites une liste de toutes les tâches techniques retardées et planifiez un calendrier réalisable pour remédier à ces lacunes, et assurez-vous de conserver cette liste, y compris tous les les paramètres toujours visibles pour toute votre équipe.

Chaque fois que l’équipe informatique ou les développeurs travaillent sur la correction de la dette technique, il est conseillé de tenir tous les services informés des mises à jour des fonctionnalités du produit. Planifiez un moment précis pour rembourser la dette technique avec cohérence.

Prenez des mesures de calcul pour atténuer ses effets:

En fonction des besoins de votre entreprise, des priorités informatiques, des attentes des clients et des facteurs de coût, décidez des mesures qui seront appropriées et fiables pour atténuer les risques de dette technique. Évaluez le véritable coût de votre dette technique. Explorez et analysez l’utilité d’activités telles que la refactorisation pour réduire les complexités, éliminer la duplicité et améliorer la structure du code sans changer la nature principale du programme.

Décidez si vous devez renoncer à l’exigence d’éliminer la dette technique, sinon, envisagez le remplacement des processus de l’application / du logiciel ou d’autres moyens comme le découplage numérique. Calculez la valeur monétaire qui peut être dérivée de l’apurement de ces dettes techniques et effectuez une analyse coûts-avantages. Assurez-vous de communiquer vos idées, votre calendrier pour effacer vos dettes techniques, vos trouvailles et vos solutions au reste de l’organisation.

Adopter des pratiques agiles pour réduire la dette technique:

Adopter un L’approche de programmation agile réduit dans une large mesure l’impact de la dette technique. Les environnements informatiques agiles permettent l’étendue des itérations et des innovations basées sur les nouvelles exigences et les nécessités de développement de produits dues à l’entrée de nouvelles technologies.

Travailler dans une configuration Agile permet aux informaticiens et aux développeurs de corriger les bogues et les problèmes de manière continue. Bien qu’il réduise la portée d’une version spécifique, il garantit un travail de qualité et englobe les incréments pour rester au top des dettes techniques.

Les méthodologies agiles comme l’automatisation des tests et l’intégration continue (CI) permettent à l’équipe informatique de résoudre un problème à la fois avec efficacité et cohérence, ce qui élimine les chances d’accumuler de la dette technique à long terme. L’adoption de sprints hebdomadaires permettra à l’équipe informatique de nettoyer les erreurs techniques précédentes et les hypothèses obsolètes.

La dette technique et ses dangers de longue date sont réels et il est important que les chefs d’entreprise acceptent le fait qu’ils causent plus de dommages qu’à court terme. Tout comme nous cachons tout le désordre sous le canapé lorsqu’un invité arrive soudainement chez nous pour créer une fausse impression de propreté, la dette technique fonctionne également de la même manière.

En fin de compte, plus nous nettoyons rapidement les erreurs techniques accumulées, mieux c’est pour toute l’organisation et sa croissance future. La meilleure façon est de parler de la dette technique au tout début d’un projet et d’élaborer un plan pour la nettoyer dans un délai afin de s’assurer que le retour sur investissement de l’entreprise ne soit en aucun cas entravé.