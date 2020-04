Comment les hôpitaux peuvent choisir qui vit et décède du coronavirus – .

Les cas graves de COVID-19 nécessitent souvent une intubation et un ventilateur mécanique pour que le patient puisse respirer, et il ou elle pourrait être sur une machine pendant des semaines avant de pouvoir respirer à nouveau sans assistance.

Les professionnels de la santé aux prises avec la nouvelle éclosion de coronavirus aux États-Unis étudient des cadres pour décider quels patients peuvent avoir accès à cette thérapie salvatrice dans des hôpitaux surpeuplés.

Les ventilateurs sont rares dans les zones chaudes comme New York, où les médecins devront décider qui a une chance de vivre et de mourir du COVID-19.

La triste réalité est que de nombreux pays ne se sont pas préparés en conséquence à la nouvelle pandémie de coronavirus. L’épidémie en Chine a mis des semaines à devenir une urgence mondiale et a atteint le statut de pandémie en quelques mois seulement. Mais de nombreux gouvernements n’ont pas pris les mesures de base qui auraient pu aider à atténuer la catastrophe. Les tests et les équipements de protection individuelle sont rares dans la plupart des régions, et la situation pourrait empirer avant de s’améliorer. Les ventilateurs – les machines qui peuvent pousser l’oxygène dans les poumons défaillants des victimes graves du COVID-19 – sont rares dans les zones chaudes, et les entreprises du monde entier ne peuvent pas simplement les fabriquer et les expédier du jour au lendemain. L’accès à un ventilateur pourrait faire la différence entre la vie et la mort pour de nombreuses personnes. Mais comme les hôpitaux sont surpeuplés de patients atteints de COVID-19, les professionnels de la santé pourraient être obligés de faire des choix difficiles. Ils décideront qui aura accès à un ventilateur et, par conséquent, qui vivra et décédera.

Dimanche matin, il y avait plus de 1,2 million de cas de COVID-19 dans le monde, dont près de 65 000 victimes. Les États-Unis ont enregistré plus de 312 000 cas et plus de 8 500 décès. Plus d’un tiers des cas et près de la moitié des décès se produisent à New York seulement.

Source de l’image: Centre for Systems Science and Engineering

«Les médecins qui travaillent dans des régions du monde qui ne disposent pas de ressources suffisantes ont dû prendre des décisions comme celle-ci, peut-être même de façon routinière, mais les médecins aux États-Unis n’ont jamais fait face à quelque chose comme ça auparavant», directeur du Center for Bioéthique à la Harvard Medical School Dr Robert Truog a déclaré à .. «Ça va être extrêmement difficile.»

Truog a travaillé avec les hôpitaux pour élaborer des politiques qui déterminent qui peut recevoir des soins intensifs pendant la crise. L’un des meilleurs cadres vient de l’Université de Pittsburgh et du professeur Douglas White, professeur à l’Université de Pittsburgh Medical Center (UMPC).

White, professeur de médecine de soins intensifs, a élaboré ses directives il y a plus de dix ans lors de l’épidémie de grippe aviaire. Il s’agit d’un système de points destiné à déterminer la probabilité pour un patient de bénéficier des soins de soins intensifs qui tient compte de deux choses: sauver le plus de vies et le plus grand nombre d’années.

Plus les scores des patients sont bas, plus leur priorité pour les soins est élevée. Dans l’échelle à huit points du système, les quatre premiers points illustrent la probabilité du patient de survivre à l’hospitalisation, et les quatre derniers points évaluent si, en supposant qu’ils survivent à l’hospitalisation, ils ont des conditions médicales associées à une espérance de vie inférieure à un an ou inférieure à cinq ans.

Le cadre de White demande aux médecins de prioriser le cycle de vie en cas d’égalité et de traiter les patients plus jeunes. Mais White a expliqué que tout le monde est admissible au traitement, peu importe l’âge ou les conditions de santé

“Tous ceux qui sont normalement éligibles aux soins intensifs restent éligibles en cas d’urgence de santé publique”, a déclaré White. «Il est essentiel de préciser que les jugements stéréotypés sur la qualité de vie n’ont aucun rôle dans ces décisions, et personne n’est exclu du traitement en raison d’un handicap.»

Source de l’image: CHINE NOUVELLE / SIPA / Shutterstock

Les politiques de triage peuvent différer d’un État à l’autre, mais elles devront être adaptées à la pandémie de COVID-19. M. White a déclaré à . qu’il pensait que les comités de triage devraient être composés de médecins qui ne sont pas sur le terrain pour “renforcer l’objectivité, éviter les conflits d’engagements et minimiser la détresse morale”.

Il peut y avoir diverses conditions médicales qui nécessitent des soins en soins intensifs ainsi que l’accès au ventilateur. Mais les patients COVID-19 peuvent devoir rester sur une machine pendant quelques semaines au lieu de quelques jours, comme c’est le cas pour d’autres conditions, et c’est pourquoi les ventilateurs s’épuisent. Ce qui est pire, c’est que même l’accès à un ventilateur ne garantit pas la récupération. Certaines personnes mourront encore et d’autres pourraient connaître des complications en cours de route.

Le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré lors du briefing de jeudi que l’État n’avait «plus que six jours» de ventilateurs dans le stock au rythme actuel d’hospitalisation et d’intubation. “Si une personne entre et a besoin d’un ventilateur et que vous n’avez pas de ventilateur, la personne décède. C’est l’équation la plus brutale ici », a expliqué Cuomo.

Alors que les médecins de certaines régions comme New York pourraient devoir prendre des décisions difficiles lorsque les ventilateurs commencent à manquer, tous les hôpitaux n’auront pas à trier les patients immédiatement. La principale leçon à retenir pour tout le monde est que la distance sociale est essentielle pour vous aider et aider les hôpitaux. Plus nous restons longtemps à l’intérieur, moins il est probable d’attraper le nouveau virus et de risquer de développer un cas grave de COVID-19. Et c’est le seul moyen d’éviter que les hôpitaux ne soient submergés par les patients et d’empêcher les médecins de choisir qui vit et qui meurt.

Source de l’image: John Minchillo / AP / Shutterstock

