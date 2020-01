Comment les lunettes de sécurité protègent idéalement vos yeux sur le lieu de travail

Il n’est pas rare que les gens souffrent de sécheresse oculaire et de fatigue provoquée par de longues heures devant un écran au travail. Selon le Vision Council Of America, près de 32% des adultes souffrent de fatigue oculaire à la suite de deux heures ou plus d’utilisation de leurs appareils numériques. Comme nous passons de longues heures au bureau, il nous incombe de prendre soin de nos yeux dans une égale mesure.

Dans le même esprit, les lunettes de sécurité sur ordonnance offrent le meilleur de l’acuité visuelle et de la protection. Cela en fait des lunettes idéales pour les natifs du numérique et tous ceux qui travaillent dans un bureau peuplé d’appareils numériques. Voici quelques raisons importantes pour lesquelles vous devriez envisager de vous procurer des lunettes de protection RX.

Réduisez les reflets de l’écran

Le syndrome de vision par ordinateur est un problème courant qui provoque des maux de tête, une sécheresse oculaire et d’autres types d’inconfort aux yeux. L’une des solutions les plus simples pour traiter ce problème consiste à porter des lunettes dotées d’un revêtement de filtre à lumière bleue. Ils aident à soulager la tension causée par une exposition excessive à des sources de lumière bleue telles que votre ordinateur portable ou votre PC.

Crédits: Unsplash

Vous pouvez même essayer de faire des pauses fréquentes en regardant loin de votre écran pendant quelques secondes ou en reposant simplement vos yeux en les fermant pendant quelques minutes. Néanmoins, un temps de visionnage excessif peut nuire à la santé de vos yeux, c’est pourquoi il est impératif de porter des lunettes avec un revêtement anti-lumière bleue.

Protection contre les traumatismes oculaires contondants

La plupart des lunettes de sécurité sont classées ANSI, ce qui signifie qu’elles offrent une assurance de sécurité respectable contre les accidents à fort impact. Dans les bureaux, les accidents peuvent survenir de la manière la plus imprévue. L’adage «mieux vaut prévenir que guérir» est vrai ici, car il faut toujours être prêt au pire. Une petite négligence peut laisser vos yeux au risque de subir une blessure qui change la vie. Alors pourquoi ne pas y être préparé au préalable?

Choisissez votre type d’objectif

Vous pouvez facilement personnaliser vos lunettes en fonction de vos propres besoins optiques. Par exemple, si vous êtes quelqu’un qui souffre d’astigmatisme ou de presbytie, le choix de verres progressifs vous débarrasserait des tracas d’avoir à porter deux verres à la fois. De plus, ils offriraient une vision transparente qui vous aiderait à vous concentrer sur des objets à différentes distances.

Crédit: Freepik

Modules complémentaires pour une expérience visuelle améliorée

Les compléments optiques – sous forme de revêtements – améliorent considérablement votre expérience optique et la durée de conservation de vos lunettes. Par exemple, si vous obtenez des lentilles en polycarbonate dans vos montures, il est toujours utile d’ajouter un revêtement anti-rayures qui empêche la surface de la lentille de se fendre ou de se rayer facilement. Le revêtement de filtre à lumière bleue susmentionné est également une option convenable.

De plus, vous pouvez même ajouter un revêtement antireflet qui empêche les reflets qui se forment souvent sur la surface avant et arrière de vos lentilles. Cela rend les lentilles de vos lunettes plus naturelles et éloigne les reflets gênants qui surviennent souvent lors de la prise de photos.

Cadres visuellement attrayants

Qui a dit que les lunettes devaient vous faire ressembler à un nerd? Les normes de lunettes modernes ont permis à l’EPI de protection des yeux de devenir un accessoire à la mode, disponible dans une variété de styles, de formes et de designs uniques. Vous pouvez laisser vos lunettes parler pour vous en termes de mode.

Il est loin le temps où les lunettes devaient être démodées et ennuyeuses. Dans un milieu de travail, tout le monde souhaite maintenir une certaine personnalité qui est complétée par l’accessoire oculaire choisi. Qu’il s’agisse d’une forme design chic ou d’une forme enveloppante sportive, la gamme d’options est impressionnante.

Conclusion

Il est impossible de contourner le fait que vos yeux ont besoin de soins et de protection suffisants. L’afflux d’appareils numériques sur les lieux de travail signifie inévitablement que nos yeux doivent travailler plus dur, ce qui nécessite une plus grande attention. Pour la plupart des gens, évaluer vos propres besoins en matière d’optique avant de choisir de personnaliser ou même d’acheter une nouvelle paire de lunettes est d’une importance vitale. Cela vous permettra d’avoir une meilleure idée des caractéristiques dont vous avez besoin dans vos lunettes de prescription. Cependant, la sécurité oculaire ne peut pas être suffisamment soulignée. Cela signifie prendre des mesures adéquates pour la protection des yeux, peu importe la sécurité des lieux de travail.