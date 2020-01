Comment les services de streaming TV séduisent les consommateurs

De nombreux services de streaming TV utilisent des techniques de marketing éprouvées pour attirer les clients vers des abonnements qu’ils ne peuvent pas utiliser pleinement.

Les idées de base pour conclure un accord avec des abonnés potentiels sont toutes évidentes dans le communiqué de presse de NBCUniversal pour son nouveau service de streaming, Peacock.

Il y a trois techniques invoquées ici: 1) appel à la nostalgie, 2) appel à la thésaurisation et 3) glissement sur du matériel financé par la publicité dans un environnement centré sur le DVR.

Voici comment ça fonctionne.

1. Appel à la nostalgie. L’annonce met en évidence un catalogue des émissions précédentes qui sera disponible pour les abonnés.

Comme annoncé précédemment, Peacock offrira certaines des séries télévisées NBC et classiques les plus populaires de tous les temps, y compris «30 Rock», «Bates Motel», «Battlestar Galactica», «Brooklyn Nine-Nine», «Cheers», «Chrisley Knows Best »,« Covert Affairs »,« Downton Abbey »,« Everybody Loves Raymond »,« Frasier »,« Friday Night Lights »,« House »,« Keeping Up with the Kardashians »,« King of Queens »,« Married … Avec des enfants »,« Monk »,« The Office »,« Parks and Recreation »,« Parenthood »,« Psych »,« Royal Pains »,« Saturday Night Live »,« Superstore »et« Will & Grace ».

Ce sont toutes de belles émissions de télévision qui ont connu du succès dans le passé. Mais qui peut se permettre de revivre le passé, avec des émissions datées, compte tenu de tout le nouveau contenu disponible de nos jours? Bien sûr, tout le monde n’est pas intéressé par chaque spectacle, mais la saveur de la sortie suggère une corne d’abondance glorieuse de favoris bien-aimés pour que l’un puisse se livrer. NBCUniversal obtient de l’argent sur du vieux matériel de coffre-fort. Mais le temps passe. Nous aussi.

C’est probablement la raison pour laquelle Apple n’a pas semblé s’efforcer d’acquérir une bibliothèque d’émissions existante pour sauvegarder le contenu original d’Apple TV +.

2. Appel à la thésaurisation. Semblable au n ° 1, la notion selon laquelle l’abonné aura facilement accès à une très large sélection de matériel: émissions précédentes plus contenu original plus émissions-débats en direct et sports.

Peu importe le fait qu’aucun être humain normal qui est probablement déjà abonné à, au moins, Netflix et Amazon ne puisse consommer tout le contenu fourni. NBCUniversal n’aura probablement pas beaucoup de cycle de service pour un abonné donné.

Le coût par article visualisé s’avère donc très favorable. Même ainsi, le piège psychologique est l’illusion d’une énorme quantité de contenu pour un prix mensuel raisonnable.

3. Glisser sur le matériel financé par la publicité. Les abonnés Comcast et Cox recevront «Peacock Free», fourni avec le service actuel. «Peacock Premium» coûte 4,99 $ US / mois pour les «clients non groupés». Mais ce niveau est financé par la publicité. Ce sera comme avant les DVR.

Les studios ne voudraient rien de mieux que d’éliminer les intermédiaires (les câblodistributeurs, à moins qu’ils ne travaillent en étroite collaboration) et les DVR embêtants qui permettent au client de sauter les publicités. La livraison directe, sans licence et financée par la publicité est Nirvana. Il maintient une double source de revenus. Mais si le client veut vraiment du contenu sans publicité, le prix «Premium» de Peacock double pour atteindre 9,99 $ / mois.

C’est un prix garanti pour donner au client une pause face à 6,99 $ / mois (nominalement) de Disney +. L’effet est de ramener les clients 20 ans en arrière dans un monde financé par la publicité, lourd sur les bénéfices des entreprises.

Sommaire

Les services de streaming TV par abonnement semblent être une bonne affaire. Ils sont conçus pour être aussi séduisants que possible en faisant appel aux émotions humaines et à la logique défectueuse. De nombreux consommateurs y tombent et finissent par dépenser beaucoup trop d’argent, tout à fait par accident.

De nombreux services de télévision en streaming utilisent une ou plusieurs des techniques ci-dessus. C’est quelque chose à surveiller.