Comment limiter les achats d’enfants sur Fortnite pour Android et PS4

Source: Android Central

Fortnite est officiellement l’un des plus grands jeux de la planète, et avec tant de gens qui y jouent, les parents se demandent peut-être ce qu’ils peuvent faire pour empêcher leurs enfants de dépenser potentiellement beaucoup d’argent dans le jeu. Il y a des tonnes à dépenser, que ce soit le Battle Pass saisonnier ou l’inclusion quotidienne de skins cosmétiques.

Malheureusement, comme Fortnite sur Android contourne le Google Play Store, les contrôles parentaux intégrés n’aident pas trop, vous devrez donc trouver des solutions de contournement afin d’empêcher votre enfant de faire un achat imprudent sur Fortnite.

Configurez les contrôles parentaux lorsque cela est possible sur PS4

Heureusement pour les parents qui ont des enfants qui jouent à Fortnite sur la PlayStation 4, il y a des contrôles parentaux à leur disposition, et limiter toutes les dépenses est assez simple, et nécessite simplement de suivre les étapes suivantes:

Sur votre PlayStation 4, rendez-vous sur Paramètres> Contrôle parental / Gestion familiale

Sélectionner Gestion familiale

Suivez les instructions pour créer un compte parental

Après avoir configuré un compte parental sur la PlayStation 4, les parents pourront définir des limites de dépenses mensuelles pour leurs enfants. Cela limitera le montant d’argent qu’un utilisateur enfant peut dépenser sur le PlayStation Store et limitera essentiellement tous les achats indésirables sur Fortnite.

Configuration du contrôle parental et des limites de dépenses sur Android

En ce qui concerne Fortnite sur les appareils Android, les choses deviennent un peu plus compliquées. Contrairement à d’autres plateformes, il n’y a pas de contrôle parental sur Fortnite pour Android. En effet, ces systèmes disposent d’un contrôle parental intégré pour arrêter les dépenses indésirables sur tous les jeux, mais comme Fortnite ne passe pas par le Google Play Store sur Android, il ne dépend que de ce que Epic Games fournit, qui n’est pas beaucoup sur les appareils Android en particulier .

Bien qu’il existe une option de contrôle parental dans le jeu dans Fortnite, elle n’est pas en mesure de fournir beaucoup de restrictions sur les dépenses, ce qui signifie que les parents doivent prendre d’autres précautions. Les achats peuvent être effectués sur Fortnite pour Android avec une carte de crédit ou PayPal. Si votre enfant joue à Fortnite sur son propre appareil et n’a pas accès aux informations de la carte ou aux informations PayPal, vous êtes clair. Cependant, si l’enfant joue sur l’appareil d’un adulte, a accès à ces informations ou si vous avez à un moment donné utilisé ces informations pour effectuer un achat unique sur le compte Epic Games attaché au jeu sur Android, vous Il faudra que je sois très, très prudent.

Consultez le compte Epic Games

Si vous avez déjà utilisé une carte ou un compte PayPal et que vous l’avez attaché au compte Epic Games sur lequel l’enfant joue, vous souhaiterez supprimer ces informations. Faire cela:

Accédez à la page de votre compte sur le site Web d’Epic Games

Cliquer sur Paiements sur le côté gauche de l’écran.

Vous verrez tous vos modes de paiement enregistrés. Clique le icône de la corbeille à droite de tout ce que vous souhaitez supprimer.

presse Confirmer. Le mode de paiement sera supprimé de votre compte.

Vous pouvez également le faire à tout moment à l’avenir si vous ajoutez accidentellement une carte ou un compte que vous souhaitez supprimer. Gardez à l’esprit qu’Epic Games suit les informations de paiement sur plusieurs systèmes, donc si vous utilisez le même compte sur deux plates-formes et que vous payez des articles sur une seule, vous souhaiterez le supprimer afin que les informations ne puissent pas être utilisées sur Android.

Effectuer des achats uniques par carte uniquement

Parfois, vous voudrez peut-être acheter quelque chose dans le jeu pour votre enfant, mais vous voudrez éviter d’avoir vos informations enregistrées pour de futures transactions non supervisées. Si vous faites cela, vous devez payer par carte:

Suivez le processus normal pour effectuer un achat sur Android jusqu’à ce qu’il vous demande de sélectionner le forme de payement.

Payez avec une carte de crédit. Cette méthode ne fonctionne pas avec les comptes PayPal.

Trouvez la case à cocher qui dit Enregistrez la carte pour une utilisation future.

Assurez-vous que cette case n’est pas cochée avant de faire l’achat!

Cela vous obligera à vous demander à nouveau votre carte la prochaine fois que vous effectuez un achat, de sorte qu’un enfant ne peut pas utiliser votre carte enregistrée pour acheter des choses sans surveillance.

Supprimer les informations de carte des cartes enregistrées de Google ou des paiements intégrés Samsung

Une autre chose à surveiller est Google Pay. Si vos informations de carte sont enregistrées dans les paiements Google, Fortnite pour Android les extraira automatiquement pour remplir les informations de carte lors d’un achat dans Fortnite. Pour empêcher Google de le faire:

Accédez au site Web de Google Pay.

Cliquer sur méthodes de payementet cliquez sur Retirer sous toutes les cartes que vous voulez disparaître.

presse Retirer à nouveau lorsque la boîte de dialogue apparaît pour confirmer.

Pour les utilisateurs de téléphones Samsung, le jeu sera téléchargé via Samsung Game Launcher et les achats passeront par Samsung In-App Purchases. De même, vous devrez vous rendre sur le centre de paiement de Samsung et supprimer toutes les cartes enregistrées de celui-ci s’il extrait des informations de carte de leur système.

Vérifier, vérifier et revérifier

Si vous craignez du tout que vous ayez enregistré des informations de carte qu’un enfant pourrait utiliser pour acheter quelque chose dans Fortnite sans votre supervision, la meilleure façon de vérifier est d’essayer d’acheter quelque chose vous-même.

Ouvrez le Magasin dans Fortnite et essayez d’effectuer un achat avec une carte ou PayPal.

S’il vous invite à saisir des informations et ne remplit pas automatiquement pour vous, alors votre enfant est bon pour aller!

S’il a enregistré les informations et les remplit automatiquement pour vous, vous devrez soit retirez votre carte d’Epic Games ou de Google Pay ou dissociez votre PayPal compte en suivant les étapes ci-dessus.

Se faire rembourser

Si tout le reste échoue et qu’un enfant effectue un achat auquel il n’est pas censé, vous pouvez demander un remboursement pour les articles achetés sur Fortnite. Cependant, vous obtenez seulement trois remboursements par compte, ce qui signifie qu’une fois épuisés, ils disparaissent pour toujours. Les articles remboursés vous rendent également les V-Bucks, vous ne pourrez donc pas récupérer de montant monétaire réel, malheureusement. Pour demander un remboursement, procédez comme suit:

Dans le hall d’accueil lorsque vous êtes connecté à l’application Fortnite pour Android, appuyez sur le icône d’engrenage.

Appuyez sur le onglet marqué par une silhouette d’une personne.

En dessous de Achats involontaires robinet Soumettre une demande et suivez les instructions.

Remarque: Si vous utilisez un appareil Samsung, les remboursements passeront par Samsung et nécessiteront de contacter son service client.

Des questions?

Vous avez besoin d’aide supplémentaire pour empêcher votre enfant d’effectuer des achats non supervisés dans Fortnite pour Android? Faites-moi savoir dans les commentaires!

