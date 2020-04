Comment l’iPad a changé ma vie

Dans la 10e année de l’iPad dans ma vie technologique, je pense qu’il est temps de réfléchir à la façon dont il m’a changé. Et où cela pourrait-il aller au cours des 10 prochaines années.

Mon premier ordinateur personnel conventionnel, si je ne compte pas toutes ces calculatrices Hewlett Packard que j’avais, était un Apple II de type Integer BASIC. Je ne l’avais pas longtemps avant d’ajouter la carte Applesoft BASIC, puis les choses ont vraiment commencé à se produire. Cela m’a bien sûr conduit au Mac.

Pendant ce temps, au travail, j’utilisais les postes de travail Sun et SGI UNIX. J’ai donc toujours été un type d’ordinateur de bureau (et de portable). (Vous avez peut-être remarqué au fil des ans.)

En 2010, j’ai acheté mon premier iPad et j’ai commencé à l’explorer. Par exemple: «Quelle heure est-il? Votre iPad n’est peut-être pas sûr. ” et “Quelle heure est-il? Votre iPad et iOS 5 savent enfin. “

Malgré des trébuchements comme celui-ci, et de nombreux autres snafus au fil des ans, j’ai apprécié de nombreux iPads différents que j’ai constamment mis à jour. Actuellement, j’ai un iPad Pro 12,9 pouces et un iPad mini 5. L’iPad mini réside sur ma table de nuit et est utilisé pour la lecture avant le coucher (Kindle), les actualités et les prévisions météorologiques.

Ce que j’aime le plus de ces iPads, c’est l’immédiateté des informations. Ouvrez le

couvrir, Touch ID, appuyez sur une icône, et le tour est joué! Des résultats instantanés. C’est comme la différence entre se lever d’une cabine de travail, se promener dans le couloir pour trouver une fenêtre dans le ciel et juste … avoir une fenêtre dans son propre bureau. L’immédiateté est palpable.

Une autre chose que j’aime est de pouvoir utiliser un iPad sur mes genoux tout en regardant la télévision. Cela peut vraiment remplir les blancs pour un drogué d’information comme moi. (J’avoue être un esclave d’IMDB sur l’iPad. Mac, pas tellement.) Alors. iPad Pro sur la table basse.

L’iPad Pro de ma femme réside principalement sur un support sur la table de la cuisine où il est disponible pour des nouvelles tout en mangeant. (Certes, pas tellement amusant que j’écris ceci.)

Maintenant, s’il vous plaît

Le thème ici est l’immédiateté. Je n’ai pas besoin d’aller dans un endroit spécial, mon bureau, pour obtenir des informations. C’est tout autour de moi, dans chaque pièce. (Mais non, je ne lis pas les e-mails dans la salle de bain.) Je pense que ce type d’expérience en ce moment pourrait être vers quoi Apple pourrait se diriger. Autrement dit, bien avant de voir des iPad 21 pouces, une douleur (et dangereuse) à trimballer, les lunettes AR fourniront cet effet d’information immédiate.

Aujourd’hui, l’iPad, en tant qu’expérience visuelle en évolution, ressemble au téléviseur couleur RCA 21 pouces de 1957. L’écran, dans toute sa splendeur, est la chose, mais à mesure que la technologie progresse, l’écran devient plus riche, plus portable, plus immédiat. Culminant dans l’iPhone d’aujourd’hui pour beaucoup.

Ils peuvent sembler étranges compagnons de lit, mais les iPads d’aujourd’hui nous préparent à une riche expérience de réalité augmentée dans cinq ou dix ans. J’ai hâte d’avoir mon espace de travail TMO suspendu dans les airs devant moi pendant que je dicte mon article depuis mon fauteuil inclinable.

L’évolution naturelle de l’iPad en tant qu’écran d’information portable et immédiat, abstrait et flottant dans l’espace, aura été réalisée.