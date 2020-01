Comment l’iPhone X de Jeff Bezos a été piraté

Le téléphone appartenant à Jeff Bezos qui aurait été piraté par le prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman était un iPhone X. Caché dans un fichier reçu par M. Bezos était un malware, permettant aux attaquants d’accéder à tous les aspects du téléphone du fondateur d’Amazon.

Le téléphone de Jeff Bezos a envoyé des données via des applications Apple qu’il n’utilisait pas vraiment

Le malware, envoyé via WhatsApp, a fait que les données quittent l’appareil via des applications que M. Bezos ne semble pas utiliser massivement. Il s’agit notamment de Safari et Mail. De plus, les sauvegardes iCloud n’étaient pas activées sur l’iPhone X. Cela ne peut donc pas expliquer la grande quantité de données qui en sortent. Des experts en cybersécurité auraient déclaré que le type de malware impliqué dans l’attaque n’exigeait pas que la victime clique activement sur un lien pour l’installer.

Selon le New York Times, la firme israélienne NSO Group et la firme italienne Hacking Team auraient pu entreprendre une attaque comme celle subie par M. Bezos. NSO Group a nié toute implication dans l’attaque. Hacking Team n’a pas répondu à la demande de commentaires du journal. L’ambassade saoudienne a décrit comme «absurde» l’idée qu’elle était impliquée dans le piratage.