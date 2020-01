Comment lire de la musique HD et 3D sur Amazon Echo Studio

Echo Studio d’Amazon est un produit étonnant en soi, mais il a été conçu sur mesure pour le plus récent service de musique d’Amazon, Amazon Music HD. Avec jusqu’à 10 fois les débits binaires et la qualité de diffusion en continu des services de diffusion de musique «réguliers», Amazon Music HD offre une toute nouvelle expérience audio à votre Echo.

Comment configurer de la musique HD sur Echo Studio

Amazon Music HD propose des millions de chansons au format audio haute définition. Qu’est-ce que cela signifie exactement? Eh bien, à peu près tout le catalogue Amazon Music Unlimited de plus de 50 millions de chansons est disponible en définition standard (SD) jusqu’à 320 kbps (déjà parmi les plus élevés parmi les services de streaming), et presque autant sont disponibles en haute définition (HD ) jusqu’à 16 bits / 44,1 kHz ou 850 kbps (plus du double du débit binaire de streaming standard).

Le meilleur de tous? Des millions de chansons sont disponibles sur Amazon Music HD jusqu’à 24 bits / 192 kHz ou 3730 kbps (plus de 10 fois le débit binaire de streaming standard)!

Vous voulez participer à cette action? C’est assez simple,

Brancher votre Echo Studio et suivez le processus de configuration rapide.

Souscrire vers Amazon Music HD ou mettez à niveau votre abonnement Amazon Music Unlimited existant.

Commencez à profiter votre musique de qualité HD!

Comment activer la musique 3D sur Echo Studio

En plus de cette qualité audio cristalline provenant de son service Music HD, Amazon a ajouté une sauce spéciale à une partie de son catalogue de musique sous forme de musique 3D. Amazon décrit la musique 3D comme «un format audio immersif» qui «transforme les chansons stéréo en une expérience audio multidimensionnelle, ajoutant de l’espace, de la clarté et de la profondeur». Vous pouvez y accéder via un Echo Studio.

Une fois que votre Echo Studio est branché et configuré, et que vous avez activé votre abonnement Amazon Music HD, vous êtes prêt à activer votre expérience d’écoute 3D.

Ouvrez le Application Amazon Alexa sur votre appareil mobile.

Appuyez sur Dispositifs.

Appuyez sur Echo & Alexa.

Trouver votre Echo Studio appareil et appuyez dessus.

Sous Audio, appuyez sur Les paramètres audio.

Appuyez sur le curseur qui dit Amélioration spatiale stéréo (selon la version de l’application que vous utilisez, cela peut indiquer “Upmixing”).

Vous êtes maintenant prêt à profiter de l’espace, de la clarté et de la profondeur supplémentaires qu’Amazon promet avec son audio 3D.

Bien que l’audio 3D soit une fonctionnalité très vendue du service Echo Studio et Amazon Music HD, certaines personnes ont commenté que l’audio 3D peut sembler un peu déformé au début, alors assurez-vous de jouer avec les paramètres de l’application Alexa pour régler le son à vos goûts. De plus, si vous choisissez de ne pas vous abonner à Amazon Music HD, vous voudrez certainement désactiver le paramètre “Stereo Spatial Enhancement”.

L’appariement d’un Amazon Echo Studio avec Amazon Music HD est le meilleur moyen d’obtenir le meilleur son de l’expérience Echo et dans votre maison.

