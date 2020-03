Comment maintenir votre bien-être mental tout en travaillant à domicile

Source: iMore

Pour tous ceux qui travaillent à domicile, rester concentré et sur la tâche tout en gardant votre esprit frais et en tirant sur tous les cylindres peut être difficile – surtout si vous avez l’habitude de travailler dans un bureau typique. Il peut être difficile de séparer la vie professionnelle et la vie familiale lorsque les deux occupent le même espace. Il est beaucoup trop facile d’avoir des jours où vous finissez par travailler 15 heures sans faire de pause ou d’avoir des jours où vous êtes tellement distrait par tout ce que votre maison a à offrir que vous finissez par prendre du retard sur votre travail.

Il n’y a pas de réponse unique pour savoir comment travailler correctement à la maison, mais prendre soin de sa santé mentale et garder son esprit actif et frais est une grande partie du succès. Bien qu’il existe une tonne de méthodes différentes pour ce faire et que toutes ne fonctionnent pas pour tout le monde, voici quelques conseils pour prendre soin de votre santé mentale tout en travaillant à domicile.

Méditation

Source: Luke Filipowicz / iMore

Garder votre esprit calme et centré peut être un défi à tout moment, mais lorsque vous travaillez à domicile, un esprit dispersé peut tuer votre productivité et vous faire sentir stressé ou anxieux. La méditation peut vous aider à vous détendre en période de stress, à vous endormir lorsque vous êtes agité, et plus encore.

Ce sont une tonne d’excellentes applications de méditation qui vous permettent de faire une pause et de vous concentrer sur vous-même et sur ce que vous ressentez. De nombreuses applications de méditation populaires comme Headspace et Calm ont une tonne de différents types de médiation guidée qui peuvent durer trois, cinq, dix minutes ou plus, vous permettant de vous reposer pendant aussi longtemps que vous le jugez nécessaire. La plupart des applications ont au moins un essai gratuit de 7 jours avant que l’abonnement mensuel (ou annuel) ne démarre, vous pouvez donc les essayer et voir comment vous les aimez.

Si l’argent est un problème ou si vous ne souhaitez pas ajouter un autre service d’abonnement, il existe une tonne de vidéos de médiation guidée sur YouTube auxquelles vous pouvez accéder gratuitement.

Vous devrez chercher un peu pour trouver ceux que vous aimez, mais Calm et Headspace publient du contenu sur leurs chaînes YouTube, ce qui est probablement un excellent point de départ. La chose essentielle à retenir est que la méditation est un outil utile pour rafraîchir votre esprit et vous donner une pause dans votre travail et vous permet de vous éloigner de votre bureau.

Faire de l’exercice à la maison

Source: iMore

L’exercice est un élément essentiel de tout mode de vie sain et ce n’est pas seulement bon pour garder votre corps en forme, l’exercice aide votre cerveau et est excellent pour votre santé mentale globale.

Je sais que travailler à la maison peut être un peu difficile – j’habite et travaille dans un petit appartement – mais il y a une tonne de ressources disponibles pour tous les niveaux de compétence, et vous pouvez vous entraîner sans aucun équipement. Il existe de nombreuses applications pour vous aider à vous entraîner à la maison sans équipement. J’ai eu un assez grand succès avec le Nike Training Club, qui offre une tonne d’entraînements gratuits pour tous les niveaux de compétence et généralement aucun équipement – à l’exception d’un tapis de yoga – n’est nécessaire.

Encore une fois, YouTube peut être une autre excellente ressource. Il existe des milliers de vidéos d’exercices à domicile que vous pouvez essayer, et avec un peu de temps, vous pouvez probablement créer votre propre liste de lecture d’un tas de vidéos différentes que vous aimez. La clé est de faire une sorte d’exercice tout au long de la journée, même si ce n’est que pour quelques minutes.

Aller se promener

Source: iLuke Filipowicz / iMore

Cela peut sembler une suggestion complètement stupide, mais vous ne croirez pas ce que faire une promenade à l’extérieur peut faire pour votre esprit. Je vis dans un endroit qui a un climat froid en hiver – le Canada – et sauf pour les jours les plus froids, je m’emmitoufle et je vais me promener dehors tous les jours pendant au moins 5 minutes.

La marche permet non seulement à votre corps de bouger et de faire de l’exercice léger, mais le fait de vous exposer au soleil vous donne de la vitamine D, et l’air frais est aussi incroyable à respirer. Plus important encore, cela vous donne une excellente excuse pour donner à votre cerveau reposez-vous du travail que vous faisiez. Même une petite pause comme celle-ci peut aider votre esprit à se rafraîchir et à ne pas avoir l’impression de courir un marathon toute la journée.

Technique Pomodoro (temps de travail prévu et temps de pause)

Source: Luke Filipowicz / iMore

Planifier le temps de travail et les pauses est important pour votre santé mentale – vous ne pouvez pas vous attendre à pouvoir travailler chaque seconde de votre journée de travail, car votre cerveau perdra son attention. La technique Pomodoro est une façon populaire de gérer votre temps, et c’est assez simple.

La technique Pomodoro est conçue pour vous donner 25 minutes de temps de travail concentré, suivies d’une courte pause. Après avoir pris quatre courtes pauses, vous obtenez une pause plus longue, puis répétez le processus jusqu’à ce que votre journée de travail soit terminée. Vous n’avez même pas besoin de quoi que ce soit d’extraordinaire pour accomplir la technique Pomodoro, la simple application de minuterie sur votre iPhone et un morceau de papier – ou même l’application Notes – pour marquer vos pauses et vous voilà parti pour les courses. La technique fonctionne comme ceci:

Réglez une minuterie sur 25 minutes.

Travaillez sur une tâche jusqu’à ce que la minuterie soit terminée.

Arrêtez de travailler lorsque la minuterie se déclenche et cochez une feuille de papier ou dans l’application Notes.

Si vous avez moins de quatre coches, faites une courte pause. 3-5 minutes est une bonne quantité. Si vous avez quatre coches, faites une pause plus longue. 15 – 30 minutes est une bonne quantité.

Répétez les étapes autant de fois que nécessaire.

La grande chose au sujet de la technique est que vous pouvez ajuster les heures à votre guise. Peut-être que vous voulez travailler pendant une heure et faire une pause de 10 minutes, et après quatre heures, vous prenez une pause de 40 minutes – ça va.

La clé est de prévoir du temps pour être hyper concentré sur la tâche à accomplir et de planifier des pauses. Vous serez surpris de ce que même une courte pause – comme cinq minutes – peut faire pour éviter que votre cerveau ne soit surchargé de travail.

Créez-vous un espace de travail

Source: Luke Filipowicz / iMore

Que vous viviez dans un petit appartement comme moi ou que vous ayez une maison spacieuse, faites de votre mieux pour créer un espace de travail séparé de votre espace de vie. Cela vous aidera à créer un petit fossé entre votre vie professionnelle et votre vie familiale, ce qui vous empêche de vous sentir comme si vous étiez au travail tout le temps.

Quel que soit votre espace de travail (le mien est littéralement juste un bureau dans le coin de mon appartement), faites de votre mieux uniquement pour travailler lorsque vous êtes dans votre espace de travail et ne laissez pas le travail s’infiltrer dans d’autres parties de votre maison. Chaque fois que vous prenez une pause (même courte), quittez votre espace de travail et faites autre chose.

Ces lignes claires entre le travail et la maison aideront à atténuer une partie du stress que vous pourriez ressentir en vivant au même endroit que vous travaillez – cela a fait des merveilles pour moi.

Restez social

Source: Luke Filipowicz / iMore

Cela peut être l’une des choses les plus difficiles à faire lorsque vous travaillez à domicile, mais rester social est important pour tout le monde. Selon la façon dont vous êtes (plus extraverti ou introverti), vos besoins sociaux varieront, mais le maintien d’une vie sociale aidera votre santé mentale à bien des égards et vous rappellera que vous n’êtes pas seul, même si vous en avez parfois envie .

De toute évidence, les applications de messagerie comme WhatsApp, Facebook Messenger et autres peuvent vous aider à rester en contact avec vos amis et votre famille. Tendez la main à eux pendant la journée lorsque vous avez une seconde pour leur dire bonjour, envoyer un gif drôle ou rattraper quelques minutes; vous vous sentirez probablement bien après.

Un autre excellent outil est de mettre en place un bureau virtuel avec vos collègues (si vous en avez) afin que vous puissiez communiquer tout au long de la journée sur les choses liées au travail et non liées au travail. Des applications comme Slack sont des outils très pratiques pour communiquer avec votre équipe.

Comment gardez-vous la forme mentale lorsque vous travaillez à domicile?

Il existe de nombreuses astuces et façons de faire du travail à domicile une expérience plus agréable. Partagez vos conseils avec tout le monde dans les commentaires ci-dessous et aidons-nous tous à prendre soin de notre santé mentale tout en travaillant à domicile.

