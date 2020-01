Comment marquer 100 000 points bonus avec cette carte de crédit Marriott Bonvoy – .

L’une des grandes histoires dans le monde des cartes de crédit récompenses en 2019 a été le changement de marque de Marriott de son programme de fidélité, qui a pris les programmes disparates Marriott Rewards, Starwood Preferred Guest et Ritz-Carlton Rewards, et les a rassemblés sous une bannière unifiée. Marriott Bonvoy est la nouvelle image de marque du programme de fidélisation combiné et permet à des millions de clients de profiter de ses innombrables avantages dans des milliers d’hôtels.

Vous pouvez le faire en demandant une des cartes Marriott Bonvoy – comme la carte de crédit Marriott Bonvoy Boundless ™. Pour vous inciter à vous inscrire, il propose actuellement une offre à durée limitée élevée: 100 000 points bonus de bienvenue après avoir dépensé au moins 5 000 $ avec la carte au cours de vos trois premiers mois.

Il y a de fortes chances que cette carte soit pour vous. Il se trouve que c’est l’une des deux cartes d’entrée de gamme encore disponibles après que Marriott a redéfini son portefeuille de cartes à la suite du changement de marque, en fermant certaines cartes aux nouveaux candidats et en peaufinant son portefeuille de cartes co-marquées avec le lancement de Bonvoy.

Les points forts

La carte Bonvoy Boundless est offerte avec seulement 95 $ de frais annuels. En échange, vous obtenez:

Une nuit supplémentaire gratuite (d’une valeur allant jusqu’à 35 000 points) chaque année après l’anniversaire de votre compte.

6X points Bonvoy gagnés pour chaque dollar dépensé avec cette carte dans plus de 7 000 hôtels Marriott Bonvoy participants.

2X points Bonvoy pour chaque dollar dépensé sur tous les autres achats.

15 crédits de nuit Elite par année civile.

Pas de frais de transaction à l’étranger.

Vous pouvez également gagner des points Marriott Bonvoy illimités avec cette carte et obtenir des séjours de nuit gratuits plus rapidement, pour profiter de tonnes de propriétés. Cependant, pour vous donner une autre chose à considérer avant d’appuyer sur la gâchette et de vous inscrire à celle-ci – il existe également une carte sœur Bonvoy qui propose également une offre de bienvenue avec une gamme d’avantages qui rivalise avec le Bonvoy Boundless. Cette carte est la carte Marriott Bonvoy Brilliant ™ American Express®, et il est avantageux de les connaître et de les empiler avant de passer votre appel.

Source de l’image: The Points Guy

Le bonvoy brillant

Celui-ci est certainement une carte utile pour les voyageurs fréquents. Il n’y a pas de frais de transaction à l’étranger, et bien que cette carte s’accompagne malheureusement de frais annuels de 450 $, vous pouvez gagner 6 points Marriott Bonvoy pour chaque dollar d’achats éligibles dans les hôtels Marriott Bonvoy participants. De plus, vous pouvez accumuler 3 points dans les restaurants américains et sur les vols réservés directement auprès des compagnies aériennes, ainsi que 2 points sur tous les autres achats éligibles.

Les voyageurs fréquents seront également ravis de pouvoir gagner une nuit gratuite chaque année après l’anniversaire de votre carte, une récompense qui peut être utilisée pour une nuit dans un hôtel participant pour un niveau de remboursement égal ou inférieur à 50000 points Marriott Bonvoy. Vous bénéficierez également de visites illimitées dans les salons d’aéroport après votre inscription à l’adhésion Priority Pass Select.

Peut-être le plus important, celui-ci a également une offre solide à connaître: 75 000 points bonus de bienvenue après avoir dépensé seulement 3 000 $ sur la carte au cours des trois premiers mois.

Note finale

Obtenir des centaines de dollars de retour sous forme d’avantages comme un certificat de nuit gratuite d’anniversaire d’hôtel d’une valeur allant jusqu’à 35000 points, à notre avis, justifie les frais annuels de 95 $ que vous devrez payer pour Bonvoy Boundless tout seul. Le Bonvoy Brilliant, d’autre part, aide à atténuer ses frais annuels plus élevés grâce à des avantages tels que le crédit annuel de 300 $ sur les achats Marriott qui est automatiquement appliqué à votre compte – et la grande chose est que c’est un crédit qui s’applique aux tarifs des chambres ainsi que autres frais d’hôtel tels que les repas ou les soins au spa.

D’une part, ce bonus de bienvenue à six chiffres semble très attrayant avec le Boundless, mais le Bonvoy Brilliant offre une valeur à plus long terme grâce à une combinaison de crédits de relevés annuels, du certificat de nuit gratuite et d’un meilleur statut d’élite. À notre avis, cependant, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’une ou l’autre des cartes.

Source de l’image: Isabelle Raphael / The Points Guy

