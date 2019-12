Les téléphones Galaxy de Samsung sont parmi les plus populaires du paysage Android. Ils sont équipés de superbes écrans, de tonnes de fonctionnalités et de l'expérience logicielle personnalisée de Samsung. Les nouvelles mises à jour Android peuvent mettre un certain temps à arriver sur les téléphones Samsung, mais une fois qu'elles sont disponibles, il est important de savoir comment les télécharger et les installer. Aujourd'hui, nous vous expliquerons comment mettre à jour le logiciel de votre téléphone Samsung Galaxy pour vous assurer la meilleure expérience possible.

Pour les téléphones Samsung exécutant Android 10 / Android Pie

Si vous possédez un Galaxy S10, un Note 10 ou un autre téléphone Samsung relativement récent, il est probable que vous utilisiez Android 10 ou Android 9 Pie. Si vous l'êtes, les étapes de mise à jour du logiciel de votre téléphone ressembleront à ceci:

Ouvert Réglages depuis le tiroir de l'application ou l'écran d'accueil.

Faites défiler vers le bas de la page.

Robinet Mise à jour logicielle.

Robinet Télécharger et installer pour lancer manuellement une mise à jour.

Votre téléphone se connectera au serveur pour voir si une mise à jour OTA est disponible.

S'il y a une mise à jour en attente, votre téléphone commencera automatiquement le téléchargement.

Vous pouvez choisir d'installer la mise à jour immédiatement en appuyant sur le Installer maintenant option ou le reporter en appuyant sur Planifier l'installation.

Tapping Installation planifiée vous permet de sélectionner une heure pour l'installation de la mise à jour. Choisissez l'heure souhaitée et appuyez sur D'accord.

Vous verrez une confirmation de l'installation planifiée et la mise à jour sera installée automatiquement à ce moment-là.

Pour les téléphones Samsung exécutant Android Oreo / Nougat

Si vous avez un ancien téléphone Samsung qui exécute toujours Android 8 Oreo ou Android 7 Nougat, les choses seront un peu différentes. Pour vous assurer de savoir exactement où aller et quoi faire, parcourons le processus.

Ouvert Réglages depuis le tiroir de l'application ou l'écran d'accueil.

Faites défiler vers le bas de la page.

Robinet Mise à jour logicielle.

Robinet Télécharger et installer pour lancer manuellement une mise à jour.

Votre téléphone se connectera au serveur pour voir si une mise à jour OTA est disponible.

Vous pouvez planifier des mises à jour logicielles à installer à un moment particulier. Appuyez simplement sur le bouton pour Mises à jour programmées du logiciel et définissez une heure souhaitée pour l'installation de la mise à jour.

Utilisez Smart Switch si vous rencontrez des problèmes

Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas en mesure d'installer une mise à jour – ou si vous ne la voyez pas encore sur votre appareil – il existe une solution de contournement. Le logiciel Smart Switch de Samsung est idéal pour installer les mises à jour manuellement en connectant votre téléphone à votre PC ou Mac.

La mise en garde ici est que Smart Switch ne fonctionnera que si une mise à jour particulière est déjà disponible pour votre appareil. Par exemple, si Samsung déploie d'abord une version stable d'Android 10 pour le Galaxy Note 10 en Pologne, vous ne pourrez pas installer cette version particulière si vous utilisez une version américaine du téléphone. Cependant, si votre opérateur a déployé la mise à jour et que l'OTA n'a pas encore atteint votre appareil, Smart Switch devrait faciliter l'installation de la dernière version sur votre téléphone.

