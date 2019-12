Comment mettre à jour le logiciel sur votre téléphone Google Pixel

L'une des meilleures parties de posséder un Google Pixel est ses mises à jour logicielles régulières. Google publie une mise à jour tous les mois pour ses téléphones Pixel et les prend en charge pendant au moins deux ans avec des mises à jour complètes de la plate-forme également, la dernière étant Android 10. Les mises à jour ne se produisent pas de manière complètement automatique, cependant – vous devez toujours être impliqué pour accepter la mise à jour.

Comment mettre à jour le logiciel sur votre Pixel via OTA

Ouvrez votre Réglages.

Faites défiler vers le bas pour toucher Système.

Robinet Avancée.

Source: Ara Waggoner / Android Central

Appuyez sur Mise à jour du système.

Robinet Vérifier la mise à jour dans le coin inférieur droit et attendez le chèque.

Votre système fera rapport comme étant à jour ou avec une mise à jour en attente.

Si vous utilisez le Wi-Fi, la mise à jour sera téléchargée automatiquement. Vous pouvez le suspendre à tout moment.

Si vous utilisez des données mobiles, vous devrez accepter de télécharger la mise à jour immédiatement.

Une fois qu'une mise à jour est téléchargée et installée en arrière-plan, vous recevrez une notification pour redémarrer votre téléphone pour l'installation.

Source: Ara Waggoner / Android Central

Tant que votre Pixel est allumé et régulièrement connecté au Wi-Fi, votre téléphone télécharge et installe automatiquement les mises à jour, puis vous invite à redémarrer pour les appliquer. Mais lorsque vous entendez parler d'une mise à jour et que vous la souhaitez plus rapidement, ces étapes ci-dessus aideront à forcer la mise à jour si vous n'avez pas encore été invité à installer.

Si vous êtes absolument doit avoir une mise à jour maintenant, il existe également une procédure d'installation manuelle des mises à jour pour les propriétaires de Pixel inconditionnels qui souhaitent les mises à jour avant que quiconque ne les diffuse.

Sideloading une nouvelle version Android

Avant de passer aux étapes de chargement latéral des mises à jour Android, il est fortement recommandé d'avoir une connaissance préalable de l'utilisation du SDK Android (kit de développement logiciel) et du terminal (macOS ou Linux) ou de l'invite de commandes (Windows). Il est possible d'endommager votre appareil en cas de problème lors du processus suivant.

Si vous devez télécharger le SDK Android, vous pouvez le récupérer sur le site Web de développement Android et suivre leurs instructions pour l'installer correctement. Pour le processus suivant, tout ce dont vous aurez besoin est les fichiers adb et fastboot qui se trouvent dans le Outils de plateforme dossier – vous n'avez pas besoin de l'ensemble du SDK.

De plus, toutes les commandes suivantes sont écrites comme elles le seraient dans Terminal sur une plate-forme Linux ou OS X. Si vous suivez ce guide et utilisez une machine Windows, vous n'aurez pas besoin d'utiliser le "./"vu dans le guide.

Activer les paramètres du développeur et le débogage USB

Allez à votre Réglages et faites défiler jusqu'à Système et appuyez sur A propos du téléphone.

Appuyez sur le Numéro de build sept fois jusqu'à ce que la boîte de dialogue indique "vous êtes maintenant développeur".

Retournez au Système menu et vous devriez trouver une nouvelle option appelée Options de développeur.

Assurez-vous que les options de développement sont allumé et cela débogage USB est sur.

Dans les options du développeur, activez Déverrouillage OEM.

Branchez votre appareil sur votre ordinateur et cliquez sur "OK" dans la boîte de dialogue vous demandant de Permettre le débogage USB lorsqu'il est connecté à l'ordinateur. Vous pouvez également choisir de toujours autoriser l'accès sur cet ordinateur.

Si c'est fait correctement, ce sera tout ce que vous devrez faire sur votre téléphone ou tablette pour le moment.

Déverrouiller votre chargeur de démarrage

Les téléphones Pixel achetés auprès de Google disposent directement d'un chargeur de démarrage que vous pouvez déverrouiller. Si vous souhaitez flasher manuellement le logiciel, vous devrez le faire.

Pour ce faire, vous devez d'abord démarrer dans votre chargeur de démarrage. Vous pouvez soit éteindre manuellement votre téléphone ou votre tablette et maintenir bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume pour accéder au menu Bootloader de votre appareil ou vous pouvez entrer les commandes suivantes dans votre terminal ou votre invite de commande.

Exécutez la commande suivante pour vous assurer que votre appareil est correctement connecté à votre ordinateur. S'il renvoie une chaîne de caractères, cela signifie que vous êtes prêt à mettre à jour votre appareil.

Périphériques ./adb

Maintenant, pour entrer dans le Menu du chargeur de démarrage exécutez simplement la commande suivante.

./adb reboot bootloader

Au bas de l'écran, plusieurs éléments seront répertoriés, notamment le état de verrouillage de l'appareil. Cela devrait dire verrouillé, sauf si vous avez déverrouillé votre chargeur de démarrage dans le passé et que vous n'êtes jamais revenu en arrière et que vous ne l'avez plus verrouillé.

Pour déverrouiller votre chargeur de démarrage, qui n'est requis que lors du flashage d'une image de micrologiciel stock (pas de chargement latéral et de mise à jour, que nous verrons bientôt), vous devez entrer les commandes suivantes. N'oubliez pas que lors du déverrouillage du chargeur de démarrage de votre Pixel, il retour aux paramètres d'usine votre appareil, vous perdrez donc tout ce qui y est stocké. Si vous n'avez pas encore sauvegardé quelque chose d'important sur votre appareil, vous pouvez bouton d'alimentation tandis que Début est mis en surbrillance dans le menu Bootloader et cela vous redémarrera dans votre appareil comme d'habitude. Revenons maintenant au déverrouillage de votre chargeur de démarrage.

Tapez maintenant:

Déverrouillage clignotant ./fastboot

Une boîte de dialogue apparaîtra sur l'appareil vous demandant si vous êtes sûr du déverrouillage. Encore une fois, cela réinitialiser votre appareil aux paramètres d'usine, donc si vous voulez vous retirer du processus, il vous suffit de sélectionner non avec le bouton d'alimentation. Si vous êtes prêt à déverrouiller votre chargeur de démarrage, vous appuyez sur la touche bouton d'augmentation du volume puis le bouton d'alimentation pour confirmer que vous souhaitez déverrouiller votre chargeur de démarrage.

./fastboot reboot-bootloader

Il est recommandé de redémarrer le chargeur de démarrage juste pour se vérifier pour s'assurer que tout fonctionne correctement avant de passer à l'étape suivante.

Flashage de l'image du firmware d'origine

Maintenant que votre chargeur de démarrage est déverrouillé, il est temps de flasher le nouveau firmware. Pour trouver les images du système, rendez-vous sur la page Images d'usine, recherchez votre appareil et téléchargez la dernière image d'usine disponible. Il est plus simple de décompresser ensuite le fichier Outils de plateforme dossier où se trouvent les fichiers adb et fastboot afin que vous n'ayez pas à taper le chemin d'accès aux différents fichiers lors du flashage du firmware. (Ou si vous savez que vous pouvez faire glisser un fichier dans une fenêtre de terminal pour copier le chemin d'accès, faites-le.)

Pour commencer, assurez-vous que vous êtes toujours dans le menu du chargeur de démarrage sur votre appareil et vérifiez que votre chargeur de démarrage est en fait déverrouillé.

Tout d'abord, assurez-vous que votre ordinateur communique correctement avec votre téléphone ou votre tablette. Tant que le numéro de série de votre appareil revient en tant qu'appareil connecté, vous êtes prêt à commencer la mise à jour de votre appareil.

Périphériques ./fastboot

Il est maintenant temps de flasher le chargeur de démarrage mis à jour avec la commande suivante.

./fastboot flash bootloader (fichier bootloader) .img

Vous ne verrez rien sur l'écran de votre appareil, mais il devrait y avoir une boîte de dialogue dans votre terminal ou l'invite de commande. Quand il a terminé de flasher le chargeur de démarrage, vous devez redémarrer dans le chargeur de démarrage pour vous assurer que tout fonctionne toujours correctement.

./fastboot reboot-bootloader

Ensuite, vous flashez les radios mises à jour. Cette étape n'est nécessaire que si vous mettez à jour le firmware d'un téléphone ou tablette doté de radios cellulaires construit en elle.

./fastboot flash radio (fichier radio) .img

./fastboot reboot-bootloader

Enfin, il est temps de flasher l'image réelle du système sur votre téléphone ou votre tablette.

Avertissement: La ligne de code suivante effacera votre appareil. Si tu fais ne pas voulez que votre appareil soit effacé, supprimez le "-w" de la commande. La mise à jour devrait toujours prendre très bien, et elle n'effacera pas vos données utilisateur.

./fastboot -w update (fichier image) .zip

Lorsque cela est fait, votre téléphone redémarre automatiquement et démarre normalement. Comme ce processus efface toutes les données de votre appareil, il faudra un peu plus de temps pour que votre appareil démarre pour la première fois. Une fois que vous avez été accueilli avec le processus pas à pas de configuration de l'appareil, vous savez que vous avez réussi à flasher une nouvelle version du firmware.

Si vous ne voulez pas entrer les commandes manuellement, il existe des scripts inclus dans le dossier compressé contenant l'image système qui feront le plus, mais pas la totalité, pour vous. le flash-tout les fichiers de script automatiseront le flashage du chargeur de démarrage, des radios (si nécessaire) et de l'image système. Le problème avec ce processus est que vous devez d'abord vous assurer que votre téléphone est dans le menu du chargeur de démarrage et que son chargeur de démarrage doit être déverrouillé avant de démarrer le script. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, le script ne fonctionnera pas et rien ne se passera.

Flasher une image de mise à jour OTA

Si vous ne souhaitez pas déverrouiller votre chargeur de démarrage, vous pouvez charger une mise à jour OTA. C'est-à-dire que vous allez télécharger sur un ordinateur le fichier de mise à jour que votre téléphone devrait normalement saisir par voie aérienne (donc OTA), puis le pousser via la ligne de commande.

Auparavant, nous devions rechercher l'emplacement du fichier OTA lorsqu'un téléphone le téléchargeait et l'utiliser pour extraire le fichier des serveurs de Google. Et nous pouvons toujours le faire si nous le voulons … mais Google propose désormais des images OTA à télécharger. (Vous pouvez les trouver ici). Il s'agit d'un fichier plus petit qui vous ramène de la version précédente à la dernière version – ce n'est pas un système d'exploitation complet qui pourrait être chargé sur un téléphone frais.

Tout comme pour la mise à jour de l'image d'usine, placez le fichier OTA dans le Outils de plateforme pour simplifier le processus d'envoi du fichier sur votre téléphone.

Tout d'abord, assurez-vous que votre ordinateur communique correctement avec votre téléphone ou votre tablette. Tant que le numéro de série de votre appareil revient en tant qu'appareil connecté, vous êtes prêt à commencer la mise à jour de votre appareil.

Périphériques ./adb

Ensuite, placez votre appareil dans le menu du chargeur de démarrage soit par la commande suivante, soit en maintenant la touche bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume pendant qu'il est éteint.

./adb reboot bootloader

Utilisez maintenant le bouton de réduction du volume jusqu'à ce que vous ayez fait défiler Mode de récupérationet appuyez sur le bouton d'alimentation pour le sélectionner. Il semblerait que votre téléphone redémarre, mais une image d'un Android avec un point d'exclamation rouge dessus apparaîtra. Ensuite, maintenez la bouton d'alimentation et appuyez sur le bouton d'augmentation du volumeet vous serez mode de récupération.

Maintenant que vous êtes dans la récupération du système Android, utilisez le bouton de réduction du volume souligner appliquer la mise à jour d'ADB et appuyez sur le bouton d'alimentation pour le sélectionner. Le texte sur l'écran de votre Pixel indiquera maintenant que vous pouvez envoyer l'OTA à l'appareil en utilisant adb.

./adb sideload (fichier OTA) .zip

Dans votre terminal ou invite de commande, vous verrez une boîte de dialogue qui vous montre la progression du transfert de la mise à jour vers votre téléphone ou votre tablette et une fois qu'elle a été complètement transférée, vous pouvez lire ce qui se passe avec la mise à jour en direct à l'écran. Encore une fois, une fois le processus terminé, votre téléphone redémarrera et tentera de démarrer normalement. Vous avez mis à jour avec succès!