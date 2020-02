Comment mettre à niveau le Mac Mini 2012 pour une utilisation en 2020

Source: iMore

Le Mac Mini 2012 occupait une place spéciale dans de nombreux cœurs grâce à la facilité de mise à niveau. Il reste le dernier Mac Mini d’Apple correctement évolutif, et même en 2019 peut être un petit ordinateur assez pratique avec les bons bits à l’intérieur. Ici, nous vous guiderons à travers une nouvelle vie dans votre ancien Mac pour pas beaucoup d’argent.

Produits utilisés dans ce guide

Ce que vous améliorerez

Le modèle 2012 reste à ce jour le dernier Mac Mini d’Apple, correctement évolutif. Sur les modèles plus récents, les utilisateurs ont pu mettre à niveau certains bits, tels que la RAM dans la version 2018, mais dans le modèle 2012, vous pouvez aller de l’avant et devenir vraiment fou.

Vous pouvez mettre à niveau la RAM à un maximum de 16 Go; vous pouvez échanger le disque dur interne contre un SSD et même ajouter un deuxième disque pour encore plus de stockage.

Aucune de ces pièces n’est particulièrement coûteuse et aucun des travaux n’est particulièrement compliqué ni long. Réservez quelques heures et vous pourrez redonner vie à votre ancien Mac.

Comment installer un nouveau SSD

Stockage abordable

Kingston 480GB SSD

Un moyen facile d’accélérer votre ancien Mac

Un stockage plus rapide est l’un des moyens les plus simples d’accélérer votre ancien Mac, et ce lecteur de 480 Go fera exactement cela pour un excellent prix.

L’une des meilleures mises à niveau consiste à remplacer l’ancien disque dur mécanique par un SSD. Les vitesses de transfert de données seront au moins quatre fois plus rapides, ce qui énorme différence dans le fonctionnement quotidien de votre Mac Mini.

C’est aussi très simple à réaliser.

Retournez le Mac Mini.

Placez vos pouces dans les divots circulaires et tournez la base dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Source: iMore

La base doit simplement se retirer, mais peut nécessiter un effort avec un outil en plastique ou même une carte de crédit.

Prenez un Torx T8 et T9 Tournevis.

Retirez les vis du linceul sans fil.

Source: iMore

Déplacez le carénage d’un côté avec précaution, en vous assurant de ne pas casser le câble.

Prenez un Torx T5 Tournevis.

Retirez les deux vis du ventilateur et la vis unique sur le linceul noir.

Source: iMore

Retirez le linceul noir et le mettre de côté.

Tirez doucement le ventilateur loin de la carte mère.

Source: iMore

Faites glisser une carte de visite ou quelque chose de similaire sous le disque dur existant et le prix légèrement.

Détachez soigneusement le Câble SATA pour le disque dur de la carte mère.

Tirer le disque dur existant loin du Mac Mini.

Source: iMore

Détachez le Vis Torx T8 à partir du disque dur existant.

Fixez ces mêmes vis au côté gauche de votre nouveau SSD.

Source: iMore

Détachez le câble ruban du disque dur existant.

Connectez le même câble ruban au nouveaux connecteurs SATA du SSD.

Retournez le SSD pour qu’il soit à l’envers et que les vis de l’étape 15 soient orientées vers le bord du Mac Mini.

En utilisant à nouveau une carte de visite pour le support, faites glisser le nouveau SSD en place jusqu’à ce que les vis s’enclenchent sur le support à l’intérieur du Mac Mini.

Source: iMore

Rebranchez le câble ruban au carte logique.

Remontez le Mac Mini en inversant les étapes ci-dessus, en installant d’abord le carénage noir, puis le ventilateur, puis le carénage sans fil.

Alignez les marques sur la base avec les marques correspondantes sur le Mac Mini.

Remettez la base en place.

Une autre chose à faire tout au long de ce processus est d’utiliser de l’air en conserve pour souffler la poussière. Vous serez surpris de voir à quel point l’intérieur d’un ordinateur est propre, mais cela ne fait jamais de mal de l’effacer lorsque vous êtes à l’intérieur.

Comment ajouter un deuxième lecteur de stockage

Source: iMore

Un autre lecteur

Kit de deuxième lecteur Mac Mini

Doublez et ajoutez un autre disque dur

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour ajouter facilement un deuxième disque dur à votre Mac Mini 2012, y compris l’outil de retrait du câble ruban et de la carte mère.

Seagate Firecuda 1TB

(63 $ sur Amazon)

Mieux qu’un disque dur magnétique standard, cet hybride est un excellent choix pour le stockage de masse dans votre Mac Mini mis à niveau.

Kit d’outils de levier professionnel

(10 $ sur Amazon)

Mieux que d’utiliser vos doigts, cette trousse d’outils de levier vaut la peine d’avoir dans votre trousse à outils pour les pièces difficiles à retirer et les petites pièces.

Tout le monde ne voudra pas faire cela, mais il est possible d’installer un deuxième lecteur dans le Mac Mini 2012 pour maximiser son potentiel de stockage. Vous pouvez réutiliser le disque dur existant, mais comme il a plus de six ans, il est beaucoup plus judicieux d’en utiliser un nouveau.

Vous pouvez utiliser un disque dur ou un SSD, ou comme nous l’avons ici, un disque hybride Seagate Firecuda, un peu comme le Fusion Drive qu’Apple utilise dans certaines de ses machines.

Suivez les étapes 1-17 dans la section ci-dessus pour retirer le lecteur existant et préparer votre nouveau lecteur de démarrage SSD.

À ce stade, vous devrez détacher tous les éléments restants de la carte mère, y compris le linceul sans fil et le Câble IR.

Prenez votre deuxième kit d’installation de lecteur.

Retirez la vis finale de la carte mère avec un Tournevis Torx T6.

Insérez l’outil de retrait de la carte mère dans le trous illustrés.

Source: iMore

Tirez doucement le carte logique loin de l’affaire.

Source: iMore

Déconnectez le câble d’alimentation de la carte mère.

Tirer le carte logique à l’arrière du boîtier.

Retirez les deux Vis Torx T6 qui maintiennent le support du lecteur et l’alimentation en place.

Source: iMore

Faites glisser le clip de retenue de l’alimentation.

Tournez la prise de courant 90 degrés dans le sens antihoraire.

Source: iMore

Retirez l’alimentation et faites-la glisser à l’arrière du boîtier.

Soulevez délicatement le support d’entraînement.

Fixez le oeillets en caoutchouc du kit d’installation aux trous sur le support du lecteur.

Fixez le câble plat du kit d’installation au nouveau lecteur.

Source: iMore

Assurez-vous que le câble plat est orienté vers le haut, vissez le nouveau lecteur dans le supportavec les vis de votre kit d’installation.

Replacez le support du disque dur dans le boîtier et aligner les trous de fixation.

Faites glisser le bloc d’alimentation dans le boîtier jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Remettez les deux en place en vissant le Vis T6 dans le boîtier.

Inversez les étapes ci-dessus pour réinsérer carte logique, toutes les fixations et connecteurs, y compris le nouveau disque dur câble plat.

Suivez les étapes 18 à 23 de la section ci-dessus pour insérer le nouveau SSD principal et réassembler ce qui reste du Mac Mini.

Une fois que tout est en place et que le Mac Mini est fermé, il est temps de faire une nouvelle installation de macOS.

Réinstaller macOS

Source: iMore

Vous pouvez cloner le lecteur existant et ignorer cette étape; cependant, lorsque vous effectuez un travail de cette envergure, nous constatons toujours que faire une nouvelle installation du système d’exploitation est une bonne idée.

Le processus est assez simple.

Allumez le Mac Mini.

presse CMD + Option + R pour entrer en mode de récupération Internet.

Cela prendra un certain temps, mais vous allez maintenant télécharger une version d’usine de macOS d’Apple et l’utiliser pour configurer à nouveau votre Mac Mini à partir de zéro.

Sur votre nouveau disque, vous devrez utiliser le Utilitaire de disque pour effacer d’abord le SSD (même s’il est vide), puis créer une nouvelle partition sur laquelle installer macOS.

À partir de là, exécutez le processus d’installation de macOS et laissez-le pendant qu’il fait son travail.

Comment mettre à niveau la RAM

Source: iMore

Maximisé

Kit RAM Crucial 16 Go

Maximisez la RAM de votre Mac Mini 2012

Le maximum que vous pouvez installer dans le Mac Mini 2012, 16 Go de RAM est une excellente mise à niveau de performances abordable, et ce kit de Crucial s’intégrera parfaitement.

Outre l’ajout d’un SSD, la prochaine meilleure chose à faire pour donner à votre ancien Mac Mini des jambes supplémentaires pour l’informatique actuelle est d’ajouter plus de RAM.

Le Mac Mini 2012 utilise des modules SODIMM DDR3 1600 MHz et peut accepter jusqu’à 16 Go sur deux emplacements. Donc, le mieux que vous puissiez faire est de prendre un kit de 16 Go composé d’une paire de bâtons de 8 Go.

Voici comment l’installer.

Retournez le Mac Mini.

Placez vos pouces dans les divots circulaires et tournez la base dans le sens horaire.

La base doit simplement se retirer, mais peut nécessiter un effort avec un outil en plastique ou même une carte de crédit.

Écartez le supports métalliques autour des bâtons de RAM actuels.

Tandis qu’ils apparaissent, retirez-les doucement.

Alignez les nouveaux bâtons de RAM et pousser doucement dans les fentes.

Appuyez doucement jusqu’à ce qu’ils s’enclenchent.

Pour vérifier que tout va bien, démarrez le Mac Mini et consultez le À propos de ce Mac information. S’il montre la quantité de RAM que vous avez installée, tout va bien. Sinon, vous devrez revenir en arrière et dépanner votre installation une clé à la fois. Supprimez-en un, redémarrez et vérifiez à nouveau À propos de ce Mac pour le vérifier.

En le faisant un bâton à la fois, vous pouvez facilement identifier si vous avez une mauvaise RAM. Si tel est le cas, le système ne publiera pas, il est donc facile à repérer.

Associez-le à un bon moniteur

Source: iMore

Beaux pixels

Dell UltraSharp U2719D

Un écran 1440p solide

Ce moniteur Dell n’est pas seulement un écran abordable mais aussi un solide cheval de bataille grâce à sa résolution 2560×1440. Associez cela à une reproduction des couleurs fiable, à un cadre fin, à la technologie IPS, à une esthétique attrayante, à une bonne connectivité et à la prise en charge du montage VESA, et vous avez un écran qui vaut la peine d’investir.

AmazonBasics miniDP à DP

(9 $ sur Amazon)

Utilisez l’un d’eux et connectez-vous à un moniteur 1440p pour un calcul haute résolution tous les jours.

Vous avez maintenant redonné vie à votre Mac Mini pour aujourd’hui; cela vaut la peine de considérer ce que vous allez utiliser pour le regarder toute la journée.

Le Mac Mini 2012 ne vous donnera pas de sortie 4K, mais il peut gérer 1440p mais uniquement via une connexion DisplayPort. HDMI sur ce modèle est limité à 1080p.

Mais, prenez un mini câble DisplayPort vers DisplayPort bon marché et un excellent moniteur 1440p comme l’UltraSharp U2719D de Dell, vous aurez vous-même une station de travail vraiment fantastique.

Où trouver un Mac Mini 2012 en 2019

Source: iMore

Un nouveau Mac coûte cher; on ne peut le nier. Les performances ultimes seront toujours meilleures sur les nouveaux modèles. Pourtant, si vous cherchez un moyen très coûteux d’entrer dans l’informatique Mac, ou si vous voulez une machine secondaire solide, vous pouvez faire bien pire que de prendre un Mac Mini 2012 d’occasion et de le mettre à niveau.

Mais où en trouvez-vous? Cela dépend de l’endroit où vous vivez, mais les endroits habituels comme eBay et Craigslist sont un excellent point de départ. Ne payez pas trop, cependant, pour celui que quelqu’un d’autre a mis à niveau, alors que vous pouvez probablement faire le travail vous-même à moindre coût.

Que vous achetiez ou que vous ayez déjà un ancien Mac Mini assis sans rien faire, avec peu d’argent et quelques heures de votre temps, vous pouvez le transformer en un fantastique petit ordinateur à utiliser de nos jours.

Nos meilleurs choix d’équipement

Vous pouvez choisir laquelle des mises à niveau vous voulez faire, mais voici une liste pratique de tous nos choix pour les bits qui ont été inclus dans notre mise à niveau Mac Mini, ainsi que les outils et accessoires dont vous avez besoin pour les installer.

