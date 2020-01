Comment mettre des chansons personnalisées sur Beat Saber sur Oculus Quest

Beat Saber est l’un des meilleurs titres de l’Oculus Quest. Il vous permet de réduire les blocs et d’esquiver les bombes au rythme de la pop, de la batterie, de la basse, etc. Alors que Beat Saber a une belle sélection de chansons intégrées et a plus de chansons via DLC, il est insuffisant en ce qui concerne la plupart des musiques contemporaines. Heureusement, les utilisateurs ont créé des niveaux de chansons personnalisés pour Beat Saber.

Mis à jour le 23 janvier 2020: Une mise à jour de Beat Saber a empêché certaines méthodes de chargement latéral des chansons de fonctionner. Ce guide mis à jour a une méthode plus récente qui fonctionne et l’ancienne méthode au cas où vous utilisez une ancienne version de Beat Saber.

Préparer votre Oculus Quest pour le chargement latéral

Le chargement latéral de contenu sur votre Oculus Quest est relativement facile grâce à un programme appelé SideQuest. Vous pouvez consulter notre guide complet des applications de chargement latéral sur l’Oculus Quest ou lire les étapes pertinentes pour le chargement latéral de chansons personnalisées sur Beat Saber ci-dessous. Si vous avez déjà configuré SideQuest sur votre PC, vous pouvez passer directement aux étapes de préparation de l’installation des chansons.

Remarque: Le fait d’ajouter des chansons personnalisées à votre Oculus Quest a supprimé les données de sauvegarde dans le passé. L’état de son incidence sur les modifications des données de sauvegarde avec différentes mises à jour de SideQuest. De plus, certaines personnes qui téléchargent des chansons en parallèle ont rencontré des problèmes, notamment en voyant un écran noir lors de la tentative de chargement de Beat Saber.

La première chose que vous devez faire avec votre Oculus Quest pour charger les applications est d’activer le mode développeur. Cela se fait via l’application Oculus sur votre téléphone.

Ouvrez le Application Oculus.

Sélectionner Réglages.

Sélectionnez votre Oculus Quest casque.

Source: Android Central

Appuyez sur le flèche à droite du nom de votre appareil pour afficher d’autres options si elles n’apparaissent pas immédiatement après avoir sélectionné votre appareil.

Sélectionner plus de réglages.

Sélectionner mode développeur.

Basculez le paramètre du mode développeur sur sur.

Source: Android Central

Cela ouvre un site Web (sauf si vous avez déverrouillé des options de développement sur un appareil Oculus auparavant).

Faites défiler vers le bas et sélectionnez le lien ci-dessous créer une organisation.

Connectez-vous à votre compte Oculus

Entrez le nom de votre “organisation” (cela peut être n’importe quoi).

Sélectionner soumettre

Acceptez les termes de l’accord.

Ouvrez le Application Oculus encore.

Sélectionner Réglages.

Sélectionnez votre casque Oculus Quest.

Appuyez sur le flèche à droite du nom de votre appareil pour afficher d’autres options si elles n’apparaissent pas immédiatement après avoir sélectionné votre appareil.

Sélectionner plus de réglages.

Sélectionner mode développeur.

Basculez le paramètre du mode développeur sur sur s’il n’est pas déjà allumé.

Comment configurer SideQuest sur votre PC

Ensuite, vous devrez préparer SideQuest sur votre PC. Vous devrez télécharger SideQuest depuis GitHub et l’installer. C’est un fichier exécutable, donc si vous en avez déjà utilisé, il devrait fonctionner comme n’importe quel autre. Vous pouvez le télécharger sur Windows, Mac et Linux, mais voici une ventilation étape par étape du processus sous Windows.

Aller à Page Github de SideQuest.

Téléchargez la version appropriée pour votre appareil.

Cliquez sur le fichier téléchargé.

Vous obtiendrez une fenêtre contextuelle de Windows qui dit: «Windows a protégé votre PC». Sélectionner Plus d’informations.

Cliquez sur Courez quand même.

Source: Android Central

Cliquez sur extrait.

Ouvrez le dossier dans lequel vous l’avez extrait.

Trouvez le dossier SideQuest-win32-x64.

Double clic SideQuest.exe.

Comment connecter votre Oculus Quest et SideQuest

Pour configurer SideQuest et installer des applications, vous devrez connecter votre Oculus Quest et votre PC.

Connectez votre Oculus Quest à votre PC à l’aide d’un câble USB-C.

Sélectionner Connecter l’appareil dans SideQuest

Mettez votre casque et sélectionnez Permettre le débogage USB.

Assurez-vous de vérifier Toujours autoriser depuis cet ordinateur.

Installez le lanceur d’applications en sélectionnant Installer le lanceur d’applications sur SideQuest sur votre PC.

Le lanceur d’applications crée un dossier Sources inconnues dans la bibliothèque de votre Oculus Quest afin que vous puissiez facilement trouver les applications et les jeux que vous avez chargés. Vous pouvez maintenant installer des APK sur votre Oculus Quest.

Créer une sauvegarde

Bien que nous n’ayons rencontré aucun problème lors du chargement de chansons personnalisées sur Oculus Quest, il est toujours prudent de créer une sauvegarde. De cette façon, vous pouvez restaurer les versions précédentes en cas de problème. SideQuest dispose d’un outil intégré pour créer et gérer des sauvegardes.

Sélectionner navigateur.

Sélectionner Mes Téléchargements.

Sélectionner sauvegardes.

Faites défiler vers le bas jusqu’à Beat Saber et sélectionnez icône des paramètres

Sélectionner fichier APK de sauvegarde.

Vous avez maintenant une sauvegarde de votre APK Beat Sabre en cas de problème. Vous pouvez également utiliser cette même section de SideQuest pour sauvegarder et gérer les sauvegardes des applications que vous avez sur votre Oculus Quest.

Installation de BMBF et préparation des chansons latérales

BMBF est une façon relativement nouvelle de charger des chansons sur Beat Saber. BeatOn et d’autres méthodes de chargement latéral des chansons ont cessé de fonctionner après la mise à jour de Beat Saber vers la version 1.6. Si vous avez une version plus récente de Beat Saber, vous devrez utiliser BMBF pour charger des chansons.

La première chose à faire est de télécharger BMBF depuis GitHub et de l’installer sur votre Quest.

Allez au Page BMBF GitHub.

Téléchargez la dernière Apks BMBF (notez que vous avez besoin du fichier “com.weloveoculus.BMBF.apk

“et les fichiers” BMBF_TVWrapper.apk “).

Installez BMBF sur votre Oculus Quest en faisant glisser les fichiers APK sur le logo SideQuest de SideQuest. Vous pouvez également utiliser le Installer l’APK à partir du dossier de fichiers dans la barre de titre de SideQuest.

Source: Android Central

Mettez votre Oculus Quest.

Ouvert Oculus TV

Ouvert Chaînes

Sélectionner Sources inconnues

Sélectionner BMBF

Faites défiler la première page des charges BMBF et sélectionnez Continuer.

Sélectionner Désinstaller Beat Saber.

Lorsqu’on vous demande si vous souhaitez désinstaller Beat Saber, sélectionnez D’accord.

Sélectionner Patch Beat Saber (Notez que cette étape peut prendre un certain temps).

Sélectionner Installer Modded Beat Saber.

Sélectionner Installer.

Sélectionner Terminé.

Vous êtes maintenant prêt à charger des chansons en parallèle!

Chansons de Sideloading

La façon la plus simple de synchroniser des chansons avec votre Oculus Quest est d’utiliser SyncSaber. Ceci est intégré à BMBF, vous n’avez donc pas besoin d’installer plus de logiciels. Cependant, vous avez besoin d’un compte qui fonctionne avec SyncSaber.

Les premières étapes sont plus faciles à faire sur un ordinateur.

Allez au bsaber.com.

Sélectionner S’identifier.

Entrez votre nom d’utilisateur souhaité et une adresse e-mail valide.

Accédez à votre e-mail et suivez le lien pour créer un mot de passe.

Maintenant, mettez votre Oculus Quest pour les prochaines étapes.

Ouvert BMBF.

Sélectionnez le SyncSaber onglet en haut de l’écran.

Entrez votre nom d’utilisateur pour Beast Sabre.

Vous pouvez désormais charger des chansons en parallèle! Pour charger latéralement une chanson, procédez comme suit:

Parcourir le BMBF site Web auquel vous accédez en ouvrant BMBF et l’Oculus Quest.

Pour n’importe quelle chanson que vous souhaitez, sélectionnez simplement Icône de flèche pour “Télécharger un fichier zip à partir de Beat Saver.”

Source: Android Central

Lorsque vous avez sélectionné toutes vos chansons, sélectionnez Synchroniser avec Beat Saber dans le coin supérieur droit.

Sélectionner Démarrer Beat Saber dans le coin supérieur droit.

La première fois que vous effectuez cette opération, il vous sera demandé d’autoriser l’autorisation de stockage pour Beat Saber, sélectionnez Autoriser.

Vous pouvez maintenant installer et jouer des chansons personnalisées sur Beat Saber!

Comment installer des chansons personnalisées sur Beat Saber

Suite à une mise à jour de Beat Saber vers la version 1.6, certaines anciennes méthodes de chargement latéral des chansons ne fonctionnent plus. Nous avons laissé cela ici au cas où vous auriez choisi de conserver une ancienne version de Beat Saber.

Cliquer sur navigateur sur le panneau gauche de SideQuest.

Aller vers https://bsaber.com (le navigateur s’ouvre sur cette page par défaut).

Clique sur le Chansons dans le menu déroulant et accédez à la catégorie dans laquelle vous souhaitez sélectionner la musique, telle que “la plus appréciée cette semaine”.

Source: Android Central

Appuyez sur le icône de flèche vers le bas pour télécharger n’importe quelle chanson que vous souhaitez.

Cliquer sur Mes Téléchargements dans le coin supérieur droit de SideQuest.

Glissez et déposez des chansons dans Mes packs de chansons.

Sélectionner synchroniser des chansons.

Sélectionner exécuter patcher. Cela crée un APK qui peut être placé sur votre Oculus Quest.

Source: Android Central

Sélectionner installer APK.

Vous êtes prêt à partir! Les chansons personnalisées sont maintenant sur votre Oculus Quest. Pour les lire, sélectionnez le cartes personnalisées dans Beat Saber.