Comment Microsoft a vraiment réagi à l’iPad

Aujourd’hui marque le dixième anniversaire du tout premier dévoilement de l’iPad et ce fut un grand jour pour Apple. Mais ce fut aussi un grand jour pour Microsoft. Et c’est quelque chose que l’ancien directeur de Windows de la société, Steven Sinofsky, a poussé à la maison. Il a tweeté ses pensées de ce jour il y a dix ans et elles rendent la lecture intéressante.

Dans les semaines et les mois qui ont précédé l’arrivée de l’iPad, beaucoup s’étaient demandé s’il s’agirait d’un iPod touch plus grand ou d’un Mac tactile. Microsoft se le demandait également, mais cela tombait lourdement du côté d’un Mac avec une interface basée sur un stylet. Après tout, c’est exactement ce que Microsoft essayait de vendre depuis des années. Pourquoi Apple ferait-il quelque chose de différent?

Parce que c’est Apple, bien sûr.

3 / Le succès de l’iPhone (140 000 applis et téléchargements 3B annoncés ce jour-là) nous a aveuglés chez Microsoft quant à la direction d’Apple. Des rumeurs sans fin sur la tablette d’Apple * visiblement * signifiaient un ordinateur à stylet basé sur Mac. Pourquoi pas? L’industrie a poursuivi cela pendant 20 ans. C’était notre contexte. pic.twitter.com/s8v0SoUeqo

– Steven Sinofsky (@stevesi) 27 janvier 2020

Microsoft était également un grand amateur de netbooks à l’époque. Petits ordinateurs portables légers et sous-alimentés que personne ne voulait vraiment, mais étaient beaucoup moins chers que le MacBook Air. Et lorsque Jobs s’est attaqué aux netbooks lors de l’annonce de l’iPad, Sinofsky pensait étonnamment qu’Apple appelant les netbooks “ordinateurs bon marché” était une bonne chose. Même si Microsoft savait qu’il ne s’agissait que d’un trou d’arrêt.

7 / “Ordinateurs portables bon marché” … de mon perchoir, c’était une bonne chose. Je veux dire que _inexpensive_ était un meilleur mot. Mais nous savions que les Netbooks (et ATOM) n’étaient vraiment qu’un moyen d’utiliser les efforts difficiles pour faire bas -des puces Intel, sans ventilateur, pour téléphones. Un démontage brutal de 40 millions d’unités. pic.twitter.com/wDzwM7wzhd

– Steven Sinofsky (@stevesi) 27 janvier 2020

Mais plus l’événement spécial d’Apple se prolongeait, plus Microsoft s’inquiétait. Les emplois ont tout fait pour iPad. Et quand est venu le moment de laisser tomber la bombe de 10 heures d’autonomie, il était clair que les netbooks ne pouvaient pas rivaliser.

8 / Assis sur une chaise Le Corbusier, il a montré les choses “extraordinaires” de son nouvel appareil, de la navigation aux e-mails en passant par les photos et vidéos et bien plus encore. Le vrai coup de pouce était qu’il a atteint 10 heures d’autonomie de la batterie, ce qui est irréalisable pour les PC qui luttent depuis 4 heures avec leurs fans ronflants.

– Steven Sinofsky (@stevesi) 27 janvier 2020

Sinofsky continue en expliquant comment les gens, à l’époque, étaient suspendus à l’iPad étant un appareil pour consommer des données et du contenu, mais pas pour les créer. À ce jour, cela reste une plainte adressée à l’iPad, même avec l’arrivée du support de la souris, l’amélioration du fenêtrage et du multitâche, et de superbes applications créatives.

En fin de compte, Sinofsky est absolument parfait avec l’un des derniers tweets d’un long fil conducteur qui nous a tous divertis aujourd’hui – le manque de soutien de Microsoft de la part des développeurs a causé des problèmes d’entreprise que Apple et iPad n’avaient tout simplement pas.

19 / L’iPad et l’iPhone étaient des menaces existentielles solides pour le cœur de métier de Microsoft. Sans une plate-forme contrôlée par Microsoft et recherchée par les développeurs, l’âme de la société «manquait».

– Steven Sinofsky (@stevesi) 27 janvier 2020

Lorsque l’iPad a commencé à 499 $ et est allé directement contre les netbooks, tout a changé. Les netbooks ont disparu depuis longtemps, mais nous y voilà, dix ans plus tard. Et l’iPad continue de se renforcer.

