Comment modifier une vidéo dans Adobe Premiere Pro

Tout YouTuber qui réussit peut vous dire qu’une partie essentielle de la création de vidéos à succès est d’avoir des compétences d’édition de premier ordre. Il existe des tonnes de programmes, mais de nombreux vidéastes se tournent vers Adobe Premiere Pro pour éditer une vidéo. C’est pour une bonne raison, car Adobe intègre une grande partie de Creative Cloud pour ses projets. Cependant, le Creative Cloud a tendance à avoir une courbe d’apprentissage abrupte.

Nous pouvons vous aider à démarrer avec quelques conseils pour éditer votre prochain hit viral. Il y a des tonnes de choses que vous pouvez faire dans Adobe Premiere Pro, mais nous allons juste commencer par les bases de l’édition d’une vidéo.

Comment éditer une vidéo

1. Avant de pouvoir commencer à modifier un projet sur Premiere Pro, vous devez le créer. Vous pouvez facilement ouvrir un nouveau projet avec les commandes suivantes:

Les fenêtres: Ctrl + Alt + N, Mac: Opt + Cmd + N

C’était assez facile, non? Eh bien, tout monte d’ici.

2. Maintenant que votre fichier est ouvert, vous devez ajouter du contenu à votre projet. Vous pouvez utiliser des commandes simples pour rechercher dans votre ordinateur la plupart des fichiers de tête, par exemple:

Les fenêtres: Ctrl + Alt + I, Mac: Opt + Cmd + I

Je veux dire, nous ne pouvons pas vous donner d’idées pour les vidéos, mais au moins cette partie est simple.

3. Maintenant que vous avez votre contenu, il est temps de le faire glisser où vous en avez besoin sur votre chronologie. Vous pouvez également utiliser les boutons Remplacer et Insérer sur votre moniteur source pour placer vos clips. Vous pouvez même imbriquer des séquences pour obtenir de nouveaux effets à l’aide de la commande suivante:

Les fenêtres: Ctrl + U, Mac: Cmd + U

Maintenant, nous commençons vraiment à voir un projet se réaliser.

4. Une fois que tous vos clips et contenus sont en ordre, il est temps de passer aux transitions. Les vidéos à succès présentent rarement les mêmes effets et transitions encore et encore, alors ajoutez un titre avec la commande suivante:

Les fenêtres: Ctrl + T, Mac: Cmd + T

Et ajustez vos transitions et effets à partir du panneau Options d’effet avec ce raccourci:

Les fenêtres: Ctrl + D, Mac: Cmd + D

5. Adobe Premiere Pro contient également un puissant mélangeur de sons afin que vous puissiez créer le son de votre vidéo parfaitement. Vous pouvez utiliser le mixeur de clips audio avec la commande Maj + 9et le mélangeur de pistes audio avec Maj + 6.

6. Une fois toutes ces étapes de base terminées, vous êtes prêt à exporter votre vidéo. Vous pouvez l’enregistrer dans de nombreux types de fichiers avec Adobe Media Encoder et l’envoyer sur Blu-ray, DVD ou un fichier numérique.

Que pouvez-vous faire d’autre pour créer du contenu?

Il existe de nombreux outils pour éditer une vidéo, et ce sont les instructions les plus élémentaires d’Adobe Premiere Pro. Vous seriez étonné du nombre de programmes et de plates-formes que vous pourrez apprendre une fois que vous aurez lancé la balle. Il suffit d’un peu de formation pour que votre création de contenu soit opérationnelle rapidement.

Si vous souhaitez approfondir Adobe Premiere Pro ou tout autre type de création de contenu, nous avons trouvé un kit d’apprentissage qui couvre de nombreuses bases. Peu importe le peu de temps dont vous disposez, il existe des leçons qui peuvent vous aider à lancer une chaîne YouTube, à maîtriser le marketing Instagram et plus encore avec la Masterclass des créateurs de contenu numérique.

Le kit d’apprentissage contient huit modules couvrant des sujets uniques pour vous donner une approche complète de la création de contenu, y compris Adobe Premiere Pro.

La classe de maître a une valeur au détail de 1600 $, mais nous l’avons trouvée disponible pour seulement 29 $ chez TechDeals. Vous pouvez saisir le kit, le parcourir à votre rythme et commencer à créer des vidéos et bien plus encore.

Prêt à créer? Découvrez tout le contenu via le widget ci-dessous.

29, 00 $

Masterclass des créateurs de contenu numérique

Économisez 1571 $ .00

Achetez-le maintenant