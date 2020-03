Comment nettoyer et désinfecter correctement votre smartphone

Vous passez toute la journée avec votre téléphone, le posant sur des tables, des chaises, des bancs publics, des comptoirs de salle de bain et des endroits encore plus disgracieux. Ensuite, il y a la crasse la plus visible qui s’infiltre dans ou dans votre téléphone en la déposant dans le parc pour chiens, en la laissant dans vos poches en jean moite ou en laissant votre enfant verser de la poussière de Cheerio partout. Les téléphones se salissent facilement, mais heureusement, les nettoyer à nouveau peut aussi être facile si vous savez quoi utiliser.

Produits utilisés dans ce guide

À ne PAS utiliser lors du nettoyage de votre téléphone

Les lingettes Lysol ou Clorox peuvent sembler être un moyen facile de nettoyer la crasse d’un téléphone, mais combattez cet instinct avec toutes les fibres de votre être aimant le téléphone. L’eau de Javel, le vinaigre, l’alcool et la plupart des produits chimiques désinfectants agressifs peuvent nettoyer les côtés et l’arrière d’un téléphone Android, mais ces produits chimiques doivent rester loin de la façade vitrée de votre téléphone (et de la vitre arrière si vous en avez un), comme ils le feront ronger le revêtement oléophobe que votre téléphone utilise pour lutter contre les taches d’empreintes digitales.

L’air comprimé peut être utile car il évacue la poussière des endroits difficiles d’accès. Cependant, vous devez être très, très prudent lorsque vous l’utilisez avec un téléphone car l’air comprimé peut endommager les micros à sténopé et d’autres composants assez facilement avec leurs jets d’air sous pression précis.

Comment nettoyer votre téléphone Android à la main

Sortez votre téléphone de son étui. S’il est fait de matériaux sûrs pour laver comme le TPU et le plastique dur, donnez une bonne rincer à l’eau tiède puis laissez sécher à l’air.

Remarque: Si votre étui est fait de cuir ou d’autres matériaux de luxe, essayez de rechercher des nettoyants spécifiques à votre matériau. Le fabricant de votre étui aura probablement des directives de nettoyage sur son site Web ou dans la boîte dans laquelle l’étui est entré.

Utilisez les écouvillons feutrés du kit de nettoyage du téléphone (ou Q-Tips, si vous avez le temps de réduire les conseils en points) pour tamponner doucement autour de l’écouteur, des grilles de haut-parleur et des différents ports de votre téléphone.

Soyez prudent en tamponnant le Port USB-C ne laisser aucune fibre derrière ni déloger aucune pièce à l’intérieur du port. Si un coton-tige ne rentre pas dans votre port USB-C, utilisez plutôt la petite brosse incluse dans le kit de nettoyage du téléphone (ou une petite brosse à dents souple).

Prenez une lingette Zeiss Mobile Screen et essuyez l’écran et le corps du téléphone.

S’il reste des stries après avoir utilisé la lingette Zeiss, utilisez un chiffon en microfibre (ou un torchon propre et non brodé) pour essuyez l’écran sans stries.

Une fois le téléphone et l’étui complètement secs, réappliquez votre étui à votre téléphone.

Si vous n’utilisez pas régulièrement le port de votre casque – ou si vous avez simplement tendance à accumuler plus de saleté et de peluches dans vos ports que la normale – envisagez d’investir dans un ensemble de bouchons anti-poussière pour aider à garder votre port clair et propre lorsqu’il n’est pas en charge. De plus, si vous souhaitez réduire la saleté accumulée sur votre écran lorsque vous utilisez votre téléphone, posez votre téléphone pendant quelques minutes et allez vous laver les mains sales avant de revenir à la navigation sur Reddit.

Sérieusement, nettoie tes mains, toi sale animal!

La façon la plus simple de désinfecter votre téléphone

Il existe des solutions que vous pouvez faire en diluant de l’alcool isopropylique qui peut désinfecter un téléphone, mais encore une fois, vous voulez généralement éviter l’alcool et le vinaigre car ils mangeront à travers votre revêtement oléophobe. Avec quelle fille désinfecter à la place? UV! Les lampes ultraviolettes peuvent tuer les bactéries et désinfecter votre téléphone en quelques minutes à l’intérieur d’un lit de bronzage de la taille d’une poupée.

Il existe quelques versions de ces bains de téléphone UV, mais celui que je trouve le plus dimensionné et le plus durable est le PhoneSoap. C’est à peu près la taille d’un roman relié, avec des lampes UV dans le couvercle et la base, et lorsque vous placez votre téléphone à l’intérieur, il baigne votre téléphone dans des lampes UV qui tuent les germes. Ensuite, l’unité commence à nettoyer et le boulon de foudre sur le dessus de l’unité s’allume. Lorsque la lumière s’éteint, votre téléphone est propre et vous pouvez le retirer et être en route.

J’aime baigner mon téléphone et mon étui séparément afin qu’aucune crasse ne puisse se cacher sous les fissures et les crevasses de l’étui, mais vous pouvez coller votre téléphone dans l’étui et tuer toutes les bactéries de surface sur votre téléphone. Si vous êtes quelqu’un qui tweete sur les toilettes – ou élimine quelques tours d’un match-trois, comme moi – envisagez d’investir dans un PhoneSoap et de faire fonctionner votre téléphone au moins une fois par semaine. Je passe aussi mes clés de maison toutes les quelques semaines.

Essentiels du kit de nettoyage

Il existe de nombreux produits différents que vous pouvez utiliser pour nettoyer un téléphone, et aucun élément n’est requis pour nettoyer le vôtre. Ce sont les produits qui ont le mieux fonctionné pour nous, mais vous pouvez également déjà avoir des produits comme ceux-ci dans votre maison.

