Comment nettoyer et désinfecter vos AirPods et AirPods Pro

Déposer 160 $ ​​sur une paire d’écouteurs sans fil dans un étui de la taille d’un fil dentaire n’est pas une mince décision. Si vous décidez de choisir une paire d’AirPods, vous voudrez en prendre bien soin, ils vous dureront donc quelques tours de mises à niveau iPhone. Après tout, ceux-ci ne sont pas fournis dans la boîte. Voici comment nettoyer vos AirPods et AirPods Pro.

Produits utilisés dans ce guide

Comment nettoyer vos AirPods

Avec de la saleté, de la poussière, des peluches, de la crasse, du cérumen et plus constamment à trouver son chemin sur vos AirPod blancs brillants, vous allez vouloir les nettoyer de temps en temps. La cohérence est votre ami, ami: La meilleure façon de repousser la crasse durable est de l’empêcher de s’accumuler. Nettoyez et nettoyez régulièrement.

Portez un chiffon en microfibre

Procurez-vous un petit chiffon en microfibre et conservez-le sur vous ou rangez-le partout où vous chargez vos AirPod. Donnez à vos AirPods (et à l’étui si vous le souhaitez) un buff rapide tous les deux jours.

S’il vous arrive de repérer une tache incriminée, allez-y et essuyez-la. Pas besoin de laisser la saleté et la crasse s’accumuler au fil des semaines.

Désinfectez avec des lingettes désinfectantes

Les AirPods Pro ont un indice de résistance à l’eau IPX4, ce qui signifie que vous pouvez les essuyer légèrement avec une lingette désinfectante sans problème, assurez-vous simplement d’utiliser des lingettes sans eau de Javel, car l’eau de Javel peut ruiner la finition de l’AirPods Pro.

Quand il s’agit d’utiliser des lingettes désinfectantes avec les AirPod habituels, ça devrait aller. Même Apple dit que vous pouvez les essuyer avec un chiffon humide tant que vous les séchez ensuite. Comme toujours, n’utilisez pas d’agent de blanchiment sur vos AirPods, mais une lingette désinfectante rapide puis une lingette rapide pour sécher les AirPods sont très bien.

Sortir la crasse

Autant je souhaite que les AirPod d’Apple soient un morceau de plastique sans couture, ils ne le sont pas. Et les minuscules, minuscules petites fissures et crevasses commencent à se remplir de poussière, de crasse, etc. Quand un cirage ne suffit pas, vous devez vous approcher de près et personnel!

Je trouve qu’un coton-tige est idéal pour nettoyer en profondeur vos AirPods ou AirPods Pro. Que vous ayez du cérumen accroché aux grilles des haut-parleurs ou de la saleté dans les coutures, un coton-tige fera généralement l’affaire.

Enfin, si vous avez une tache particulièrement tenace qui ne s’effacera pas de la surface de vos AirPods, vous pouvez essayer de lui donner un coup rapide ou quatre avec une gomme à effacer en caoutchouc. Le caoutchouc tirera la marque de la surface de vos AirPods.

Nos meilleurs choix d’équipement

Pour obtenir le meilleur éclat de polissage pour vos AirPods (et le boîtier de charge), rien ne vaut un bon chiffon et une bonne solution de nettoyage.

Le tissu

Chiffons de nettoyage MagicFiber

Paquet de 6 chiffons en microfibre pendant plusieurs jours

Les chiffons en microfibre étaient fournis avec tous les appareils Apple (y compris l’iPad de première génération) et apparaissent toujours dans de nombreux packages de gadgets basés sur l’écran. Si vous n’avez pas votre propre stock, le pack de 6 MagicFiber est une bonne affaire. Chaque tissu mesure 6 x 7 pouces et est disponible en noir et gris.

Lingettes désinfectantes

Lingettes Clorox

Débarrassez-vous de ces germes

Essuyez vos AirPods et AirPods Pro et tuez toutes les bactéries qui peuvent se trouver sur vos appareils. N’oubliez pas de les sécher lorsque vous avez terminé.

Obtenez les endroits difficiles

Écouvillons Q-tips

Obtenez les petits détails avec un coton-tige

Parfait pour essuyer les petites zones de vos AirPods et AirPods Pro, les Q-tips peuvent éliminer un peu de saleté et de crasse de toutes les petites crevasses

Équipement supplémentaire

Si vous voulez vraiment entrer dans les moindres détails du nettoyage de vos AirPod, vous pouvez utiliser des outils supplémentaires.

Brosse de nettoyage OXO Goo Grips

(5 $ sur Amazon)

Il a une brosse à une extrémité et une pointe en silicone à l’autre pour un nettoyage ultra-détaillé.

EcoMoist Cleaner

(10 $ sur Amazon)

Une version plus écologique, sans alcool, antibactérienne, biodégradable et hypoallergénique.

