Comment nettoyer et désinfecter vos écouteurs

Après un peu d’utilisation, n’importe quel casque peut commencer à avoir l’air sale et sale. Que vous portiez vos écouteurs au gymnase, que vous comptiez sur eux pour vous aider à traverser les vols long-courriers ou que vous les gardiez à la maison pour écouter de la musique pendant que vous faites des tâches, il est naturel que les germes et les saletés s’accumulent. Heureusement, avec les outils et le savoir-faire appropriés, garder vos écouteurs propres est une chose assez facile à faire.

Produits utilisés dans ce guide

Comment nettoyer vos écouteurs

En ce qui concerne le nettoyage des écouteurs, vous devez vous assurer de nettoyer les écouteurs eux-mêmes et, peut-être plus important encore, les coussinets d’enceintes qui les recouvrent. En commençant par l’extérieur de votre casque, voici ce que vous voudrez faire:

Retirez les coussinets d’oreille aux deux extrémités.

Essuyez l’extérieur du casque avec un chiffon humidifié avec du savon et de l’eau tiède.

Séchez le tout avec des serviettes en papier ou un autre chiffon.

Cette partie du processus de nettoyage devrait être assez simple, d’autant plus que la plupart des extérieurs des écouteurs sont généralement en plastique. Si votre casque est recouvert de tissu, vous devrez vérifier que vous pouvez le nettoyer avec de l’eau et du savon.

Cela fait, nous pouvons maintenant passer aux pads pour vos écouteurs. Pour ça:

Humidifiez un chiffon avec une petite quantité d’alcool à friction.

Essuyez délicatement l’extérieur des deux tampons pour les nettoyer.

Si vous voulez aller plus loin, utilisez un Q-tip imbibé d’alcool pour éliminer les petites crevasses.

Mettez une petite touche d’alcool à friction sur la partie en maille des coussinets.

Frottez doucement la maille ensemble.

Laissez tout sécher à l’air.

Les haut-parleurs sont probablement la partie la plus sale de vos écouteurs, car ils sont pressés contre votre peau / vos cheveux et ont tendance à ramasser le plus de sueur, de saleté, etc. Vous voudrez peut-être répéter ce processus plusieurs fois juste pour vous assurer que tout est correctement désinfecté, surtout si cela fait un moment que vous ne les avez pas nettoyés pour la dernière fois.

Quelques choses à garder à l’esprit

Une chose que vous voudrez noter lors du nettoyage de vos écouteurs est le matériau de votre rembourrage. Certains utilisent un cuir PU (alias plastique), tandis que d’autres options plus chères utilisent du cuir véritable. Si vous avez des coussinets de casque fabriqués à partir de la vraie affaire, assurez-vous d’utiliser des produits de nettoyage sûrs pour le cuir.

Pendant que vous nettoyez, vous voudrez vous assurer que ces tampons sont aussi immaculés que possible. Étant donné que c’est ce qui entre en contact avec vous la plupart du temps, ce sont les plus grands porteurs de bactéries, de germes et d’autres éléments méchants.

Nos meilleurs choix d’équipement

ANC abordable

Anker Soundcore Life Q20

Des écouteurs impressionnants à un prix avantageux

Trouver des écouteurs antibruit sans dépenser beaucoup d’argent peut être un défi, mais c’est quelque chose que le Soundcore Life Q20 offre absolument. La qualité audio est excellente, la suppression active du bruit est efficace et la durée de vie de la batterie de 40 heures est parfaite pour les voyages.

Équipement supplémentaire

Avec une bonne paire d’écouteurs, vous aurez également besoin de choses pour les nettoyer. Si vous avez besoin de faire le plein, voici quelques trucs que nous vous recommandons d’obtenir:

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.