Comment nettoyer et désinfecter votre Nintendo Switch

À ce stade, plusieurs d’entre vous jouent quotidiennement à des jeux sur votre Nintendo Switch depuis qu’il a été livré à votre porte et cela commence probablement à paraître un peu génial. C’est bon. tu n’es pas seul. Nous avons tous joué pendant des heures et avons réussi à obtenir de la nourriture, de la sueur, des germes et toutes sortes de choses collées à notre Switch et il a vraiment besoin d’un bon nettoyage (pas littéralement).

Il est assez facile de nettoyer la Nintendo Switch, mais vous devez faire attention à certaines choses, comme l’écran. Ce n’est pas comme n’importe quel autre écran de jeu sur console mobile. Cela ressemble plus à un smartphone ou une tablette. Vous ne pouvez pas utiliser de produits chimiques et vous devez toujours utiliser un chiffon en microfibre lorsque cela est possible. Voici comment nettoyer votre Nintendo Switch.

Comment nettoyer votre Nintendo Switch

Ce dont tu auras besoin

Vous aurez besoin d’un chiffon doux en coton, de préférence un chiffon en microfibre, mais si vous n’en avez pas à portée de main, assurez-vous simplement que le chiffon est fait d’un matériau doux, comme un vieux t-shirt.

Vous devez également avoir sous la main une brosse à dents sèche (qui n’a jamais été utilisée et ne sera jamais utilisée pour se brosser les dents).

Pour un port de chargement vraiment sale, prenez quelques cure-dents et quelques boules de coton ou des tampons de coton afin que vous puissiez déloger la crasse à l’intérieur.

Que faire avant de commencer

Éteignez votre Switch. Ne vous contentez pas de le mettre en mode veille. Éteignez-le complètement. Pour ce faire, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé jusqu’à ce qu’un nouvel écran apparaisse. Sélectionnez Options d’alimentation, puis Désactiver.

Retirez le contrôleur Joy-Con des côtés du commutateur afin que toutes les pièces soient séparées.

Retirez toutes les cartes de jeu et les cartes micro SD de leurs emplacements.

Comment nettoyer l’écran de la Nintendo Switch

Tout comme avec un écran de smartphone ou de tablette, vous devez normalement éviter de nettoyer l’écran du Switch avec un produit chimique, même du savon à vaisselle. L’écran a un revêtement spécial qui peut se détériorer avec le temps s’il est nettoyé avec des produits chimiques. Cependant, pour désinfecter votre Switch, des produits chimiques sont nécessaires.

Pour nettoyer les taches d’empreintes digitales, essuyez simplement l’écran avec le chiffon sec jusqu’à ce que les taches disparaissent. Vous devrez peut-être effectuer cette opération plusieurs fois pour éliminer l’huile des empreintes digitales.

Pour nettoyer la crasse collée, comme une particule de nourriture ou quelque chose que votre bébé a réussi à essuyer sur l’écran (bon, ça arrive), utilisez un chiffon humide. Ne pas trop mouiller le chiffon – vous ne devriez même pas pouvoir en extraire l’eau. Essuyez l’écran dans un mouvement de haut en bas ou d’un côté à l’autre, en se concentrant sur les zones où la crasse est restée. Essuyez à nouveau l’écran avec un chiffon sec et répétez le processus jusqu’à ce que les particules se soient détachées.

Comment nettoyer le boîtier et les manettes Nintendo Switch

L’un des plus gros problèmes avec le boîtier et les contrôleurs est les résidus d’huile. La surface mate rend votre Switch très sale et rend également difficile son essuyage.

Utilisez un chiffon humide. Ne pas trop mouiller le chiffon – vous ne devriez même pas pouvoir en extraire l’eau. Il est important de ne pas laisser l’eau couler dans les crevasses autour des boutons.

Essuyez toutes les surfaces des contrôleurs et du boîtier avec le chiffon humide. Ensuite, essuyez-le à nouveau avec un chiffon sec. Vous devrez peut-être répéter ce processus plusieurs fois pour vous débarrasser de tous les résidus d’huile de votre peau. J’ai réussi à nettoyer le boîtier et les contrôleurs après trois lingettes humides / sèches.

Si l’un des boutons semble collant et difficile à presser, vous pouvez avoir des saletés logées dans les cervicales. Prenez une brosse à dents sèche et frottez ces zones autour des boutons rigides ou collants. Essuyez toutes les particules qui sortent avec un chiffon sec.

Comment nettoyer l’emplacement de la cartouche Nintendo Switch et le port de chargement

Permettez-moi de commencer en disant que je ne recommande pas d’utiliser de l’air comprimé pour nettoyer le port de charge ou l’emplacement de cartouche de votre Switch. Bien qu’il n’y ait aucun document de support officiel de Nintendo le stipulant, l’air comprimé en conserve (également connu sous le nom de spray duster ou gas duster) est fabriqué à partir de produits chimiques, qui agissent comme de l’air sous pression lorsqu’ils sont expulsés d’une bombe aérosol. Nintendo déclare expressément que vous ne devez jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre Switch.

L’emplacement de la cartouche de jeu est couvert et n’a probablement pas besoin d’être nettoyé, mais il y a toujours une chance que des peluches ou des peluches se logent dans l’emplacement, compromettant la connexion de la cartouche.

Le port de charge est beaucoup plus susceptible d’être obstrué car il n’est pas protégé lorsqu’il n’est pas utilisé, ce qui le rend très sensible aux peluches et à la saleté, qui peuvent se loger dans le port et compromettre la connexion du câble de charge.

Pour nettoyer la fente de la cartouche ou le port de chargement, tournez d’abord un cure-dent autour d’une boule ou d’un tampon de coton jusqu’à ce que le coton s’enclenche et commence à s’enrouler autour du cure-dent. Ne le faites pas trop épais ou il sera difficile de le coincer dans le port ou la fente et pourrait se détacher à l’intérieur.

Ensuite, placez le cure-dent recouvert de coton dans le port ou la fente et frottez contre la paroi arrière et les côtés. Attention à éviter les broches métalliques. Vous ne voulez pas gratter accidentellement ces épingles. Si vous les endommagez, ils peuvent ne plus fonctionner.

Vous devrez peut-être souffler dans le port entre les raclures pour éliminer les peluches ou la saleté.

Répétez ce processus jusqu’à ce que vous ne voyiez plus de saleté ou de peluches sortir du port ou de la fente.

Comment désinfecter votre Switch

Si le nettoyage ne suffit pas et que vous souhaitez prendre une mesure supplémentaire pour désinfecter votre Switch, vous aurez besoin de lingettes désinfectantes, d’alcool isopropylique et / ou d’une solution de javel diluée.

Pour désinfecter l’écran, qui est plus sensible aux produits chimiques agressifs, nous vous recommandons d’utiliser de l’alcool isopropylique à 70% et un coton-tige. Essuyez doucement l’écran avec un coton-tige imbibé d’alcool et laissez-le s’évaporer.

Pour désinfecter le boîtier et Joy-Cons, utilisez une lingette désinfectante comme Clorox ou Lysol. Si vous ne trouvez pas de lingettes désinfectantes, le CDC recommande une solution diluée de quatre cuillères à café d’eau de Javel par litre d’eau. Assurez-vous que l’eau de Javel n’est pas expirée et ne la mélangez jamais avec d’autres nettoyants ménagers. Humidifiez un chiffon doux (qui ne vous dérange pas de blanchir) avec la solution de blanchiment diluée et essuyez votre boîtier et Joy-Cons, permettant à la solution de sécher à l’air.

Des questions?

Avez-vous des questions sur le nettoyage de votre Nintendo Switch? Mettez-les dans les commentaires et nous vous aiderons.

Obtenez plus de Switch

Nintendo Switch

