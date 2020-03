Comment nettoyer et désinfecter votre ordinateur portable

Votre MacBook Pro, comme tous les ordinateurs portables, se salit par une utilisation régulière et l’environnement. Le nettoyage quotidien ou hebdomadaire de votre ordinateur n’est pas seulement crucial pour l’appareil. En supprimant les germes dangereux de votre ordinateur, vous vous protégez également. Voici des moyens essentiels pour nettoyer et désinfecter votre ordinateur portable.

Produits utilisés dans ce guide

Faisons cela

Le nettoyage et la désinfection de votre ordinateur portable ne sont pas la même chose, du moins dans le contexte des germes. Le nettoyage régulier consiste à éliminer les taches et les taches et taches tenaces. La désinfection, en revanche, élimine les bactéries invisibles qui pourraient rendre malade. Pour ce dernier, vous devez utiliser des éléments qui ne nuiront pas à votre ordinateur portable.

Pour le nettoyage quotidien:

Doucement frotter le chiffon sur toute la largeur de l’écran de votre ordinateur portable, d’avant en arrière. Ce faisant, gardez votre ordinateur stable afin qu’il ne bouge pas lors du nettoyage.

Utilisez le tissu pour nettoyer les autres surfaces planes de l’ordinateur, y compris le haut et le bas de l’appareil.

Remarque: N’utilisez pas d’articles comme des serviettes en papier ou des chiffons de nettoyage non en microfibre. Ceux-ci peuvent endommager votre ordinateur portable ou laisser des peluches.

Pour le nettoyage hebdomadaire, utilisez un nettoyant d’écran pour nettoyer et désinfecter:

Vaporisez votre écran d’ordinateur portable et surfaces planes avec un spray nettoyant approprié.

Utilise ton chiffon de nettoyage en microfibre pour éliminer les résidus de pulvérisation.

Remarque: Le spray que vous utilisez sur votre écran doit provenir de matériaux sans risque qui ne blesseront pas l’ordinateur. Les nettoyants doux sont les meilleurs, généralement ceux qui utilisent de l’alcool isopropylique. La meilleure règle: achetez un vaporisateur conçu pour nettoyer et désinfecter les appareils électroniques.

Lorsque votre clavier est sale:

Un humide éponge propre en utilisant de l’eau purifiée ou distillée.

Pressez le éponge propre pour qu’il soit presque sec.

Essuyez doucement le clavier avec l’éponge, enlever la crasse.

Remarque: Pour éliminer les taches tenaces, vous pouvez ajouter une petite goutte de savon à vaisselle doux dans l’eau avant de nettoyer.

Désinfectez votre ordinateur portable au moins une fois par semaine:

Utiliser un lingette à usage unique sur l’ensemble de votre ordinateur portable pour éliminer les germes.

Remarque: Lors de la sélection des lingettes, achetez celles qui visent à tuer les bactéries qui sont également sans danger pour l’électronique. Ceux-ci proviennent de nombreuses entreprises et sont disponibles chez différents détaillants.

En ne prenant que quelques secondes de votre semaine, vous pouvez garder votre ordinateur portable propre et désinfecté. La partie la plus cruciale de toute solution consiste à s’assurer d’avoir les bons articles à la maison. En utilisant des objets qui ne sont pas sûrs pour un appareil électronique, vous risquez d’endommager votre ordinateur.

Nos meilleurs choix d’équipement

Garder un ordinateur portable propre est essentiel pour la santé à long terme de votre investissement. Ces outils feront le travail.

Utilisez le pack pour nettoyer les écrans et les surfaces lisses. Il est efficace contre les empreintes digitales, les taches, l’huile corporelle, la crasse, les bactéries et bien plus encore. Utilisez-le également sur vos appareils mobiles!

Équipement supplémentaire

Nous suggérons également d’avoir une éponge pour enlever la crasse et les taches sur votre clavier, bien qu’avec de l’eau distillée. Cependant, n’utilisez pas la même éponge que vous utilisez dans la cuisine. Gardez celui-ci séparé.

