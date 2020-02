Nos écouteurs sont des outils incroyablement polyvalents. Nous les utilisons pour écouter de la musique au gymnase, écouter les appels professionnels dans les cafés, prendre des appels téléphoniques mains libres et bien d’autres tâches. Malheureusement, si vous mettez vos écouteurs au travail de cette façon, ils se salissent avec des germes, du cérumen et d’autres saletés indésirables. Les écouteurs désagréables ne sont pas amusants, alors pour les garder en forme et travailler comme neufs, voici quelques conseils pour les rendre beaux et propres.

Comment nettoyer vos écouteurs

Le nettoyage de vos écouteurs peut sembler une tâche intimidante, mais en toute honnêteté, c’est assez facile. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont les écouteurs eux-mêmes, quelques brosses à dents souples et du peroxyde d’hydrogène. Pour commencer, vous voudrez retirer les embouts de vos écouteurs et les tremper dans de l’eau chaude et savonneuse.

Retirez les embouts en gel ou en mousse des écouteurs.

Placez-les dans l’eau chaude savonneuse et laissez-les tremper pendant au moins 30 minutes.

Brossez tout excès de saleté ou de cire des embouts auriculaires.

Rincez les embouts à l’eau claire et laissez-les sécher à l’air.

C’est un bon début pour éliminer les gros morceaux de saleté / cire de vos écouteurs, mais nous voulons faire plus – en particulier sur le front désinfectant. Passons à la prochaine partie de ce processus:

Trempez une brosse à dents dans le peroxyde d’hydrogène.

Secouez la brosse à dents pour éliminer le plus de peroxyde en excès possible.

Tenez l’écouteur avec le haut-parleur vers le bas.

Brossez dans une direction pour empêcher la saleté de pénétrer dans le haut-parleur lui-même.

Utilisez du peroxyde d’hydrogène ou de l’eau propre pour essuyer délicatement les haut-parleurs pour nettoyer toute autre saleté ou cire.

Lorsque vous nettoyez vos écouteurs avec du peroxyde d’hydrogène, vous devez vous assurer qu’aucun liquide ne pénètre dans les haut-parleurs de vos écouteurs. De même, vous ne voulez pas enfoncer accidentellement la saleté restante plus profondément dans le haut-parleur.

Une fois le nettoyage au peroxyde d’hydrogène terminé et essuyez les écouteurs avec de l’eau propre, laissez-les reposer et sécher pendant au moins 12 heures. Cela peut sembler excessif, mais cela garantira que tout le liquide sèche correctement et n’interfère pas avec votre musique.

Enfin, une fois que les écouteurs sont secs, trouvez une chanson à jouer à travers les écouteurs et augmentez le volume à fond. Si vous le laissez jouer comme ça pendant quelques secondes, cela garantira que tout liquide restant sera éjecté des haut-parleurs.

