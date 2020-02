Source: Joseph Keller / iMore

Le monde est un endroit assez grossier, il est donc important de le garder aussi propre que possible, en particulier les objets que vous avez sur vous tout le temps, comme votre iPhone. Avec quelques équipements simples, vous pouvez assembler votre propre kit de nettoyage pour iPhone et garder votre appareil propre pendant des années.

Produits utilisés dans ce guide

Comment nettoyer votre iPhone

Établir un nettoyage serviette pour avoir un espace de travail propre.

Utilisez le air comprimé pour souffler les particules du port Lightning de votre iPhone, des grilles de haut-parleurs et (si votre iPhone en a un) de la prise casque.

Utilisez soigneusement un cure-dent pour éliminer la saleté, les peluches ou la crasse des grilles de haut-parleur, du port Lightning et des coutures entre la vitre d’écran et le cadre du téléphone.

Vaporisez légèrement un chiffon en microfibre avec votre nettoyeur (comme Whoosh!).

Essuyez votre iPhone avec le chiffon en microfibre.

Trempez un coton-tige (Q-Tip) dans l’alcool à friction.

Tracez le coton-tige autour des bords du téléphone, autour des boutons et des autres crevasses qui doivent être nettoyées.

Essuyez le téléphone avec un chiffon microfibre sec quand tu auras fini.

Votre iPhone devrait maintenant être propre comme un sifflet. Probablement plus propre, en fait. Ce sifflet est probablement dans ta bouche.

Essentiels du kit de nettoyage

Ce sont les éléments que vous allez vouloir dans votre kit de nettoyage iPhone.

Pour la désinfection

Mountain Falls 70% d’alcool isopropylique

Essuyez tout avec de l’alcool à friction

L’alcool à friction devrait être un aliment de base de tout kit de nettoyage, et cette solution à 70% de Mountain Falls fera l’affaire quand il s’agit de garder votre iPhone sans germes.

Vous n’utiliserez jamais beaucoup d’alcool isopropylique chaque fois que vous nettoyez, mais ce pack de six bouteilles de 32 onces vous gardera en stock pendant longtemps.

Nettoyez chaque crevasse

Tampons en coton à bout étroit de type III

Nettoyez chaque crevasse de votre iPhone avec un ensemble de cotons-tiges

Les cotons-tiges sont un excellent choix pour nettoyer les zones les plus difficiles à atteindre de votre iPhone, comme autour des boutons et dans les grilles des haut-parleurs. C’est aussi un peu plus doux que d’utiliser un cure-dent.

Les écouvillons en coton à bout étroit facilitent le nettoyage dans des zones telles que les grilles de haut-parleurs, où les trous de gril étroits peuvent empêcher les écouvillons standard de pénétrer complètement.

Nettoyage fin

Cure-dents en bois Norpro

Nettoyez le grain et la crasse de votre téléphone

Parlant d’une expérience considérable, un cure-dent est un excellent outil pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre sur votre iPhone, en particulier le port Lightning. Lorsqu’il y a un morceau de poussière ou de sable tenace quelque part sur votre téléphone, un cure-dent l’enlèvera 99% du temps.

Avoir une collection de cure-dents est une partie essentielle de tout kit de nettoyage de gadget. Si vous n’avez jamais été en mesure de charger votre iPhone parce qu’un morceau de charpie était coincé profondément dans votre port Lightning, vous devez savoir qu’un cure-dent sera assez mince pour le sortir sans endommager le port lui-même .

Essuyez-le

Chiffon en microfibre AmazonBasics

Nettoyez votre iPhone avec ces chiffons doux

Un chiffon en microfibre comme celui-ci d’AmazonBasics est un must absolu. Il ne causera aucune abrasion à votre appareil et essuiera tout, de la crasse aux empreintes digitales.

AmazonBasics est devenu une marque fiable pour des produits décents à bas prix. Obtenir un pack de six chiffons en microfibre est une bonne idée, car vous en voudrez probablement au moins deux pour chaque session de nettoyage (un pour essuyer votre téléphone avec un nettoyant, un pour tout essuyer lorsque vous avez terminé)

Souffle

Cartouche de gaz comprimé jetable sans poussière

Soufflez la poussière et le grain de vos ports

Quel que soit le gadget que vous nettoyez, il est utile d’avoir une bombe d’air comprimé autour. Son utilisation devrait être la première étape de tout projet de nettoyage, juste pour vous assurer de ne rien perdre du chemin.

Ce pack de deux de dépoussiérage gardera votre kit de nettoyage iPhone stocké pendant plusieurs sessions de nettoyage, et empêchera la poussière et la saleté indésirables de votre iPhone avec seulement quelques pulvérisations rapides.

Whoosh! loin la cruauté

Whoosh! Nettoyant pour écran

Un nettoyant sûr et non toxique pour l’écran de votre iPhone

Whoosh! est un nettoyant non toxique que vous pouvez utiliser sur l’écran de votre iPhone sans souci. Il est également sûr d’utiliser sur des lunettes, il y a donc cela aussi.

À seulement 3 $ de plus que la bouteille d’une once, ce 3,4 oz. bouteille de Whoosh! vous durera à travers plusieurs nettoyages iPhone. Élimine la plupart des saletés, saletés et autres déchets du châssis de votre iPhone.

