Nous sommes tous préoccupés par la propreté ces jours-ci, étant donné les préoccupations posées par la pandémie de COVID-19 (popularisée sous le nom de coronavirus). Mais s’il est assez facile de se laver les mains régulièrement, il n’est pas aussi facile de garder votre téléphone propre. Nous avons quelques conseils, mais nous sommes curieux de savoir: Comment nettoyez-vous votre téléphone?

Apple et Google ont tous deux publié une documentation sur les meilleures pratiques de désinfection de votre appareil. Chacun vous recommande d’éviter d’utiliser des produits contenant de l’eau de Javel pour nettoyer votre appareil, bien que les lingettes alcoolisées (jusqu’à 70% d’alcool isopropylique) ou les lingettes désinfectantes de marque Clorox bénéficient de la bénédiction explicite de chaque entreprise. N’oubliez pas que les solvants puissants comme l’alcool et les matériaux abrasifs peuvent user le revêtement oléophobe de votre écran. Bien que des concentrations d’alcool plus faibles soient plus susceptibles d’être sûres, si vous êtes inquiet, vous pouvez vous en tenir à l’utilisation de lingettes sans alcool. Et n’essayez pas de nettoyer les frottis avec une serviette en papier, une serviette ou la jambe de votre pantalon, ils sont tous trop abrasifs pour cette finition oléophobe et peuvent les détruire avec le temps.

Mais les lingettes humides ne sont pas le seul jeu en ville. Samsung, par exemple, propose un assainissement en magasin pour les appareils Galaxy via une forte lumière UV, et certaines entreprises fabriquent des produits similaires pour un usage domestique. Si votre téléphone a un indice IP, même juste un flacon pulvérisateur avec de l’eau légèrement savonneuse et une grande serviette en microfibre peut faire l’affaire, faites juste attention à ne pas vaporiser dans les grilles de haut-parleur, les trous de microphone ou d’autres ports.

N’oubliez pas également de garder votre étui de téléphone propre, car c’est probablement la partie que vous touchez le plus. S’il n’est pas fait de matériaux exotiques, un simple bain dans de l’eau savonneuse devrait faire l’affaire. (Cela fonctionne même pour les étuis en tissu de Google, qui collectent la crasse comme si personne ne travaillait.) Si vous avez un étui en cuir élégant, il est préférable de demander au fabricant, mais en tant que maroquinier résident d’Android Police, je recommande le nettoyant et le conditionneur Blend Tanner d’Ashland Leather. À la rigueur, le savon de base pour selle peut également fonctionner, assurez-vous simplement de reconstituer les huiles perdues qu’il dépouille ou votre cuir pourrait se dessécher.

Alors, comment gardez-vous votre téléphone propre? N’hésitez pas à sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent. Et si vous avez des trucs ou astuces que nous n’avons pas mentionnés, faites-le savoir à vos collègues lecteurs.

