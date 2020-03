Comment obtenir 5 $ de crédit à un guichet automatique Wells Fargo

Wells Fargo offre à ses clients 5 $ US s’ils utilisent Apple Pay à un guichet automatique. L’offre est valable jusqu’au 5 mars 2021 (via .).

Crédit ATM

Comme l’explique Wells Fargo:

Votre carte de débit est déjà dans votre portefeuille numérique, alors pourquoi ne pas l’utiliser pour obtenir facilement de l’argent – et faire plus – dans un guichet automatique Wells Fargo? Et maintenant, lorsque vous accédez pour la première fois à un guichet automatique Wells Fargo en utilisant votre carte de débit dans votre portefeuille numérique, vous obtenez un avoir de 5 $.

Pour obtenir de l’argent, allez simplement à un guichet automatique Wells Fargo, tenez votre iPhone ou votre Apple Watch près d’Apple Pay actif, entrez le code PIN de votre carte, effectuez une transaction ATM ou utilisez un service ATM.

Les cartes de débit professionnelles ne sont pas éligibles pour la promotion, et les clients ne peuvent obtenir qu’une seule fois 5 $. Vous devriez voir le crédit sur votre relevé bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines.

Lectures complémentaires

[Apple Pay ATMs Reportedly Coming to Chase, Wells Fargo, Bank of America]

[How to Turn on Apple Pay Express Transit Mode in iOS 13]