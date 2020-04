Comment obtenir Android 11 sur votre Pixel à l’aide de l’outil Flash Android

Obtenir un logiciel de prévisualisation pour développeur sur votre Pixel a toujours été une tâche difficile, nécessitant des téléchargements et une certaine connaissance du fonctionnement d’une ligne de commande. Mais maintenant, Google a un nouvel outil que vous pouvez exécuter directement dans le navigateur Web de votre ordinateur pour flasher Android 11 sur votre Pixel. Tout ce dont vous avez besoin est un câble USB et un peu de temps sur vos mains, et vous pouvez être opérationnel en quelques minutes. Voici comment procéder.

Préparer votre téléphone à clignoter

L’outil Android Flash prend en charge le flashage d’Android 11 sur le Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4 et 4 XL.

Avant de pouvoir vous connecter et flasher, vous devez configurer votre téléphone pour accepter les commandes et les logiciels du téléphone. Cela nécessite d’activer les paramètres du développeur, le débogage USB et le déverrouillage OEM.

Allez à votre Réglages et faites défiler jusqu’à Système et appuyez sur A propos du téléphone.

Appuyez sur le Numéro de build Sept fois jusqu’à ce qu’une boîte de dialogue indique “vous êtes maintenant développeur”.

Retournez au Système menu et vous devriez trouver une nouvelle option appelée Options de développeur.

Assurez-vous que les options de développement sont allumé et cela débogage USB est sur.

Dans les options du développeur, activez Déverrouillage OEM.

Maintenant, il est temps de tourner notre attention vers l’ordinateur.

Utilisation de l’outil Flash Android

Une fois que votre téléphone est configuré pour être déverrouillé et adressé par l’ordinateur, branchez-vous sur votre ordinateur et suivez les étapes ci-dessous pour flasher. L’outil Android Flash fonctionne mieux dans le navigateur Chrome (bien sûr), et oui, il fonctionnera sur un Chromebook.

Rendez-vous sur le site Web Android Developer Preview et localisez votre appareil dans la liste “Android Flash Tool Link”.

Chaque lien est spécifique à ce téléphone et à cette version du logiciel, alors assurez-vous de sélectionner le bon appareil. Il ouvrira un flash.android.com lien avec les informations de votre appareil et build pré-rempli.

Cliquez sur Commencer et vous pouvez être accueilli par une fenêtre contextuelle “Autoriser l’accès du site à vos clés ADB …” – cliquez sur “OK” pour continuer.



Cliquez sur Ajouter un nouvel appareil, puis sélectionnez votre téléphone dans le menu contextuel.

Si vous utilisez Windows et que votre téléphone n’est pas reconnu par l’ordinateur, il s’agit probablement d’un problème de pilote.

Essayez de télécharger les pilotes de Google ou de visiter le site Web d’assistance du fabricant de votre téléphone pour les pilotes.

Sur l’écran suivant, si votre téléphone est répertorié comme “Auth en attente”, déverrouillez votre téléphone et sélectionnez Autoriser sur le pop-up. De retour sur votre ordinateur, le téléphone passera alors à un “Connecté” vert – cliquez dessus pour commencer.

C’est ici que vous revérifiez tout – que le bon téléphone est connecté, et surtout que la bonne construction est sélectionnée. Ces informations de construction sont préremplies en fonction du lien sur lequel vous avez cliqué plus tôt, donc en cas de doute, revérifiez.

S’il vous arrive de cliquer sur la construction, ne sélectionnez aucune option supplémentaire et ne modifiez pas le numéro de version – cela pourrait provoquer des problèmes irréversibles avec votre téléphone.



Cliquez sur Installer, puis sur l’écran suivant, cliquez sur Confirmer et laissez le site passer automatiquement par toutes ses étapes. Votre téléphone redémarrera et se déplacera automatiquement vers / depuis le chargeur de démarrage. Ne touchez pas votre téléphone et ne le débranchez pour aucune raison.

Lorsque vous utilisez Windows, dans les étapes initiales du processus, l’outil peut vous demander de débrancher et rebrancher votre téléphone; c’est la seule fois où cela est acceptable.

Le processus commencera par un téléchargement des données, ce qui peut prendre un certain temps en fonction de la vitesse de votre connexion Internet et de la taille de la mise à jour. De nombreuses mises à jour mesurent près de 2 Go et pourraient prendre un certain temps. Ne débranchez pas l’appareil indépendamment.

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas basculer entre les onglets ou de changer les fenêtres sur autre chose sur votre ordinateur. Le processus ne prendra que quelques minutes et le changement de fenêtre pourrait provoquer un problème. Nous ne voulons pas de problèmes.

La page vous indiquera quand tout sera terminé, juste au même moment où vous verrez votre téléphone redémarrer vers le logo Google avec une petite barre de progression, indiquant qu’il démarre après la fin de l’installation.

C’est un peu un processus à expliquer, mais quand vous passez par les étapes vous-même, c’est assez facile. Suivez simplement toutes les invites et tenez compte des avertissements en cours de route, et vous serez rapidement opérationnel avec le nouveau logiciel Android 11.