Comment obtenir Disney Plus gratuitement (mise à jour: essai de deux semaines avec les céréales Kellogg)

Mise à jour: 13 février 2020: Nous avons mis à jour cet article avec un nouvel essai gratuit de deux semaines Disney Plus si vous achetez une céréale Kellogg participante.

Disney Plus est, sans aucun doute, le plus grand lancement de l’histoire de l’industrie des services de streaming premium. Vous pouvez désormais diffuser non seulement des tonnes d’émissions de télévision et de films classiques de la vaste bibliothèque Disney, mais également plusieurs émissions et films originaux. Le prix de Disney Plus est également assez raisonnable. Il en coûte 6,99 $ par mois, ou 69,99 $ pour un abonnement annuel. Mais existe-t-il un moyen d’obtenir Disney Plus gratuitement?

Oui! Voici au moins quatre façons d’obtenir Disney Plus gratuitement. Si nous découvrons d’autres moyens d’obtenir le service gratuitement, nous l’ajouterons à cet article.

1. Comment obtenir Disney Plus gratuitement: essai de sept jours

C’est le moyen le plus simple de vérifier gratuitement Disney Plus. Inscrivez-vous simplement au service, avec le plan mensuel ou annuel, et vous avez sept jours pour l’essayer gratuitement. Voici comment vous inscrire à Disney Plus:

Accédez au site Web de Disney Plus sur votre navigateur. Vous verrez deux choix d’abonnement: l’un pour 6,99 $ par mois, l’autre pour 69,99 $ pour un abonnement annuel. Les deux offrent aux utilisateurs un essai gratuit de sept jours. Même si vous vous inscrivez maintenant, le 12 novembre, votre carte de crédit ou de débit ne sera débitée que le 19 novembre. Il vous sera alors demandé de saisir l’adresse e-mail que vous souhaitez utiliser pour votre compte Disney Plus. Vous devrez accepter la politique de confidentialité et l’accord d’abonnement de l’entreprise. Ensuite, vous pouvez appuyer sur la case «Accepter et continuer» pour la phase suivante. Ensuite, créez un mot de passe personnel pour votre compte. Une fois que vous l’avez tapé, appuyez sur “Continuer”. Il est maintenant temps de saisir vos informations de paiement. Vous pouvez soit saisir vos informations de carte de crédit / débit, soit utiliser un compte PayPal. Une fois que vous avez rempli les informations de paiement, appuyez sur la case “Accepter et continuer”.

Si vous décidez de vider Disney Plus à tout moment, annulez simplement votre abonnement avant la fin de l’essai gratuit de sept jours. Vous ne devriez pas être facturé pendant les sept jours que vous l’utilisez.

2. Un an gratuit pour les clients Verizon sans fil et Internet

Verizon Wireless a annoncé que les clients sans fil illimités pourront obtenir un an de Disney Plus gratuitement. Les plans spécifiques qui auront l’année gratuite du service de streaming sont Go Unlimited, Beyond Unlimited, Above Unlimited, Get More Unlimited, Do More Unlimited, Play More Unlimited et Start Unlimited. L’année gratuite n’est pas disponible pour les forfaits prépayés, ni pour les forfaits sans fil professionnels.

Si vous êtes un nouveau client Verizon Wireless, vous pouvez réclamer votre année gratuite de Disney Plus en créant et en vous connectant à votre compte My Verizon. Vous pouvez le faire sur le site Web My Verizon ou via l’application My Verizon. Une fois inscrit, vous devriez voir la promotion Disney Plus. Cliquez sur la sélection Get Disney + et suivez le processus normal d’inscription au service.

Les nouveaux clients du service Internet Fios grand public de Verizon peuvent également bénéficier de l’année gratuite de Disney Plus. Cela s’étend également aux nouveaux clients actuels du service Internet 5G de Verizon. Les mauvaises nouvelles? Les utilisateurs actuels d’Internet Fios ne sont pas éligibles pour l’année Disney Plus gratuite.

Si vous êtes déjà inscrit à Disney Plus et que vous êtes un client Verizon illimité, vous pouvez toujours obtenir cette année gratuite. Vous pouvez vous inscrire à l’offre gratuite via Verizon, mais elle ne remplacera pas automatiquement votre abonnement précédemment acheté. Verizon devrait vous envoyer un e-mail contenant des informations sur la gestion de votre abonnement Disney Plus préacheté.

3. Les employés du parc Disney peuvent obtenir gratuitement Disney Plus

Si vous êtes employé dans l’un des parcs Disney, comme Disneyland en Californie ou Walt Disney World en Floride, vous pourrez demander un abonnement gratuit à Disney Plus. Selon WDW News Today, ces employés (que la société appelle «Cast Members») peuvent prétendre à cette offre gratuite à partir de janvier 2020. L’offre sera le pack spécial qui comprend Disney Plus, Hulu et ESPN Plus dans un seul package. Cela coûte normalement 12,99 $ par mois.

Malheureusement, ces Cast Members devront choisir entre le forfait Disney Plus gratuit ou le pass d’entrée principale des parcs Disney. Cette offre permet aux employés de donner des laissez-passer gratuits aux membres de la famille et aux amis dans les parcs Disney.

4. Les membres Delta SkyMiles peuvent obtenir un essai gratuit de Disney Plus de deux semaines

Si vous êtes un membre actuel ou nouveau de Delta SkyMiles et que vous voyagez sur certaines routes de la compagnie aérienne, il y a de bonnes nouvelles. Vous pouvez obtenir Disney Plus gratuitement avec une nouvelle période d’essai de deux semaines, plutôt que l’essai gratuit standard d’une semaine. Vous devrez vous rendre sur une page Web spéciale sur le site Disney Plus et entrer un code pour l’essai gratuit. Soit dit en passant, c’est juste pour les nouveaux membres Disney Plus. De plus, les passagers de Delta pourront regarder certains contenus Disney Plus sur son système de divertissement à bord.

5. Bénéficiez d’un essai gratuit de deux semaines à l’achat de produits céréaliers Kellogg

Le dernier moyen d’obtenir gratuitement Disney Plus provient de Kellogg’s. Oui, la société céréalière offre aux nouveaux abonnés de Disney Plus aux États-Unis un essai gratuit de deux semaines à l’achat de produits céréaliers Kellogg participants, notamment Rice Krispies, Froot Loops, Corn Pops, Crispix, Apple Jacks et Corn Flakes. Lorsque vous achetez une de ces céréales, vous devrez prendre une photo de votre reçu avec la boîte de céréales Kellogg que vous avez achetée dans les 30 jours suivant votre achat.

Ensuite, vous allez sur un site Web spécial, vous inscrivez gratuitement et téléchargez cette image que vous venez de créer sur le site. Vous devriez obtenir un code spécial dans l’e-mail que vous avez utilisé pour vous inscrire que vous pouvez utiliser lorsque vous vous inscrivez à Disney Plus afin de bénéficier de cet essai gratuit prolongé de deux semaines. Vous devez acheter les céréales Kellogg’s avant le 29 mars pour pouvoir bénéficier de cette offre Disney Plus gratuite.

